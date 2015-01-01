F5张振伦：在“多云”环境下如何交付出色的ADC？

今天的应用交付（ADC）和几年前的应用交付已经大相径庭，先不说功能性的变化，更重要的是环境的改变，即“云”的到来。应用交付产品本身的交付模式随着云的落地正在快速改变，当AWS和Azure进入Gartner应用交付魔力象限时...

今天的应用交付（ADC）和几年前的应用交付已经大相径庭，先不说功能性的变化，更重要的是环境的改变，即“云”的到来。应用交付产品本身的交付模式随着云的落地正在快速改变，当AWS和Azure进入Gartner应用交付魔力象限时，你该认识到这个产品正在发生的快速演变了。

已经上云的企业都知道，无论是是AWS、Azure或者阿里云，都提供了自身的应用交付服务，我们也知道未来云计算将成为各行各业的基本能力，无论翻开哪个调研报告，关于上云的速度和规模越来越快、越来越大的字眼越来越明显。随着企业快速上云，你也许认为那些做“盒子”的应用交付厂商要岌岌可危了。

实际上是这样吗？作为应用交付领域的老大哥F5对此说了“不”。此应用交付非彼应用交付，F5大中华区技术总监张振伦在接受至顶网采访时表示，当某一个用户提出对ADC的稳定性、可靠性、安全性等要求时会发现，云服务商自身所提供的ADC服务和老牌应用交付厂商的产品对比存在着巨大的差距。

在近日召开的F5 Agility 2017应用交付高峰论坛上，可以看到，无论是微软Azure还是AWS均是这场论坛的座上宾。可以说，这些大名鼎鼎的云服务商离不开F5，更准确地说，在面对客户需求时，他们将联手为客户提供最符合业务需求的ADC服务。

“多云”环境下的ADC

从目前看来，多云部署、混合云模式开始成为一个越来越被接受的部署形态。多云环境下，多少人又想明白自己的数据中心环境和云之间到底怎样联动？假设说一家企业将一部分业务和应用放在AWS上、一部分放在微软Azure上，还有跑在本地数据中心的业务，这样的IT架构要让管理员保证每个应用一致的服务、可用性和前端应用一致的体验挑战是巨大的，甚至IT部门很难跟上这种变化。

在张振伦看来，多云的环境在不同云端怎样去做迁移，怎样做有效管理和进行应用的有效发布成为一个越来越重要的课题。

这时，F5的优势将显现出来，“F5的应用交付不仅针对传统的数据中心、云，也不仅仅是单一的云，在不同应用之间跨云服务时同样可以确保应用服务一致性。”张振伦说。

以F5最新发布的Application Connector（应用连接套件）来说，它在云端边缘为用户提供自动化的应用服务，从而使用户的核心应用更加顺畅的在本地数据中心、其他主机以及云中顺畅交付。在F5 Agility 2017的现场可以看到，F5对于如何更加动态、智能的部署、管理云端应用给出了答案，并且这些答案是其他人不容易给出的。

企业需要跨数据中心和云供应商的高级可编程应用交付服务，并且提供业务灵活性以支持平稳、成功的云迁移。此外需要一个统一的平台来支持他们在不同应用环境下为现有的应用和新的云原生应用持续交付和管理应用服务。F5首先将业界领先的F5高可用和高性能的解决方案在混合云中实施部署，满足用户期望的应用交付能力；其次，从传统数据中到云，应用服务安全性将始终保持一致；第三，无论企业采取何种云模式，F5作为一个可信赖的顾问帮助实现业务智能化。

在各类云环境中，F5能够确保应用一致性。在全球各地和各行业通过F5云就绪计划，现已支持越来越多的云提供商。并且在现有数据中心和公有云中采用一致的软件并使用相同的代码库，以保证应用服务的一致性和应用服务的连续性。

构筑ADC生态

为了助力云中应用更快速、更智能、更安全地落地，F5并和各合作伙伴展开密切合作，从而帮助用户更顺畅的部署应用交付架构。张振伦指出，F5努力去联合合作伙伴构筑生态去解决越来越复杂的应用交付难题。

F5跟主流的公有云平台和私有云平台展开合作，借助F5，用户无论是在公有云和私有云环境中使用的是完全相同的产品，用户在云端的管理和在数据中心的管理操作保持一致。

F5 与亚马逊AWS云服务：F5 与AWS中国强强合作，能够为客户提供完整的应用安全解决方案配合F5 的ADN 解决方案，用户可以灵活便捷平滑的迁移现有数据中心应用到AWS共有云上。

F5与Microsoft Azure云服务：Azure Marketplace将提供BIG-IP虚拟化版本解决方案，以支持客户部署云和混合 IT 架构——初期所有的 BIG-IP 软件模块均通过 F5 的“基础版、标准版、企业版”许可模式发布在Azure上，提供“自带许可”(BYOL)配置。

F5与VMware：通过F5 vRO插件支持超过50个工作流和1800个脚本自动化动作，让客户更方便在vRealize私有云部署环境中编排F5 ADC服务；在NSX的主控台上直接插入F5 ADC服务，在NSX SDN的环境中帮助用户实现2-7层无缝集成、简化管理和提升控制细粒度等等。

F5与Cisco ACI：F5 iWorkflow，这是一种全新的基于软件的管理解决方案，支持与主流的SDN控制器联动，通过SDN控制器对L4-L7应用交付服务进行统一编排和部署，实现在私有云环境下对多租户业务的应用发布统一调度和配置一致性，简化私有云运维管理的复杂度。

F5 与OpenStack：通过为 OpenStack 云平台和技术社区提供直接支持，F5 将有助于扩大客户实施私有云和公有云的选择范围。F5 的赞助可进一步推进面向 OpenStack 平台的基于标准的第 4-7 层应用交付解决方案的开发。

不管是在 Azure、AWS 还是 OpenStack，F5 都提供了非常好的模板。在管理层面上，F5可以跟各种的编排软件实现无缝的合作。在接口层面，F5有非常完善的模板。借助模板可以减少IT系统99%的配置上的错误，从而让企业应用在第一次上线的时候就能够非常好地交付服务。

此外，在容器、物联网方面，F5均进行了诸多创新并发布一系列产品。例如Application Services Proxy：以轻量级应用服务代理解决方案可以使用户在云或容器环境中开发、测试应用时更具灵活性与可扩展性；Container Connector：为用户提供了更加智能、统一的容器环境应用编排、管理服务等。在IoT层面，F5率先支持MQTT协议，从数据层面、控制层面、管理层面、可编程的角度，让IOT应用更好地满足用户需求。

张振伦强调，各个行业的领袖企业都在引领技术的革新，例如公有云的AWS，Docker、人工智能、大数据等领域均有伟大和创新的企业，在应用交付领域，引领技术革新的企业毫无疑问是F5。