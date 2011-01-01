思科发布具备自我学习、自我调整及自我演进能力的未来网络

今日思科宣布推出基于意图的新一代网络解决方案，这是企业网络领域具有颠覆性的创新成果，充分展示了思科的愿景。思科致力于打造一个能够预测行动、阻止安全威胁路径、持续自我演进和自我学习的新一代系统。

至顶网网络频道 06月21日 综合消息：今日思科宣布推出基于意图的新一代网络解决方案，这是企业网络领域具有颠覆性的创新成果，充分展示了思科的愿景。思科致力于打造一个能够预测行动、阻止安全威胁路径、持续自我演进和自我学习的新一代系统，从而帮助企业在联接性不断增强、分布式技术持续演进的时代中，创造全新机遇并解决之前未能解决的挑战。

如今网络工程师们正管理着数百台设备，预计到2020年他们将管理一百万台设备。基于这样的时代背景，思科推出的新一代网络作为思科多年来研发工作的智慧结晶，将面向未来重塑网络新时代。

思科首席执行官罗卓克表示：“网络对于企业的成功正扮演着前所未有的重要角色，但同时网络也面临着前所未遇的压力与挑战。通过构建思科定义的新一代网络，我们正在为当今时代打造一个具有无与伦比安全性的智能平台，同时也在创造一个面向未来的智能平台使其能推动企业繁荣发展并为全世界的人们和组织带来全新机遇。”

当前企业正在通过传统的IT流程管理其网络，但传统流程在新时代将难以为继。思科致力于打造新一代系统，它将具备持续的自我学习、自我调整、自动化和自我保护功能，以优化网络运营并抵御不断演进的网络威胁。

思科全球高级副总裁、网络与安全事业部总经理David Goeckeler表示：“思科的加密流量分析解决了一项以前被视为无法解决的网络安全挑战。ETA正在使用思科Talos团队提供的网络情报来检测已知攻击签名，加密流量中的已知攻击签名亦可被检测出来，这能够帮助客户在确保安全性的同时有效保护隐私。”

鉴于全球绝大多数的互联网流量均在思科的网络上传输，思科在抓取和分析价值极高的数据方面具备独一无二的优势，思科可为IT人员提供深刻洞察，在保护隐私的前提下发现异常行为并实时预测问题。通过在网络边缘实现自动化功能，并在底层嵌入机器学习和分析能力，思科正在使以前无法管理的信息变得井然有序，同时让IT能够专注于战略性业务的需求。

全球已有75家领先企业和组织正率先试用思科的新一代网络解决方案，其中包括德国联邦铁路子公司DB Systel GmbH、雅德应用科技大学（Jade University of Applied Sciences）、美国国家航空航天局（NASA）、皇家加勒比海邮轮有限公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）、森斯蒂斯（Scentsy）、UZ Leuven和印度威普罗有限公司（Wipro）等。

博学万事尽通，洞悉为您所用

借助全新方法，思科正在凭借重新设计的硬件与最为先进的软件改变网络蓝图。这一从以硬件为中心的网络向软件驱动网络的转变，将助力客户在敏捷性、效率和性能方面实现巨大飞跃。新一代网络是一个智能且高度安全的平台，真正做到“博学万事尽通，洞悉为您所用”：

意图 ： 基于意图的网络能够帮助IT从枯燥乏味的传统流程转变为自动化地了解用户意图，使在数分钟内管理数百万设备变成可能。这一重要发展对于企业应对不断扩展的技术环境有着非凡的意义。

基于意图的网络能够帮助IT从枯燥乏味的传统流程转变为自动化地了解用户意图，使在数分钟内管理数百万设备变成可能。这一重要发展对于企业应对不断扩展的技术环境有着非凡的意义。 环境： 基于环境解读数据将使网络能够为企业带来全新洞察。数据的重要性毋庸置疑，但同样重要的还有其所处的环境，包括人物、事件、时间、地点和方式等。新一代网络能够解读这些信息，帮助企业拥有更高的安全性、更个性化的体验和更快的运营速度。

基于环境解读数据将使网络能够为企业带来全新洞察。数据的重要性毋庸置疑，但同样重要的还有其所处的环境，包括人物、事件、时间、地点和方式等。新一代网络能够解读这些信息，帮助企业拥有更高的安全性、更个性化的体验和更快的运营速度。 直观：新一代网络大规模应用了机器学习技术。思科正在经由其全球网络传输的海量数据中应用机器学习技术，充分释放数据的潜能，使其提供切实可行的预测性洞察。

赋能新网络的领先科技

思科全数字化网络架构（DNA）为客户提供了广泛的创新硬件和软件产品组合，从而推动全新网络时代的到来。思科推出了一整套思科全数字化网络架构技术与服务，能够作为一个系统协同运行，支持客户快速开展运营：

DNA 中心（ DNA Center ） ： 这是一个直观的中央管理仪表板，为IT团队提供了基于意图的方法，涵盖了设计、部署、策略和合规等方面。凭借对于整个网络的全面可视性与环境信息，DNA中心能够集中管理所有网络功能。

这是一个直观的中央管理仪表板，为IT团队提供了基于意图的方法，涵盖了设计、部署、策略和合规等方面。凭借对于整个网络的全面可视性与环境信息，DNA中心能够集中管理所有网络功能。 软件定义访问（ Software-Defined Access ，即 SD-Access ）： 软件定义访问在单一网络矩阵上提供了自动化策略执行与网络隔离功能，可以大幅简化针对用户、设备和事物的网络访问管理工作。通过自动化配置、部署和故障排除等日常任务，软件定义访问能够显著缩短调整网络所需的时间，将问题解决时间从几周或几个月缩短至几小时，同时大幅减少安全漏洞的影响。针对试用客户的初步分析和内部测试均已表明，网络配置时间可缩短67%，问题解决时间可缩短80%，安全漏洞影响可降低48%，同时运营支出可减少61%。

软件定义访问在单一网络矩阵上提供了自动化策略执行与网络隔离功能，可以大幅简化针对用户、设备和事物的网络访问管理工作。通过自动化配置、部署和故障排除等日常任务，软件定义访问能够显著缩短调整网络所需的时间，将问题解决时间从几周或几个月缩短至几小时，同时大幅减少安全漏洞的影响。针对试用客户的初步分析和内部测试均已表明，网络配置时间可缩短67%，问题解决时间可缩短80%，安全漏洞影响可降低48%，同时运营支出可减少61%。 网络数据平台与保障（ Network Data Platform and Assurance ）： 这一强大的全新分析平台能够对网络上传输的海量数据进行高效的分类和关联，并使用机器学习技术将其转变为前瞻性分析、业务情报和可行洞察，然后通过DNA中心保障服务进行交付。

这一强大的全新分析平台能够对网络上传输的海量数据进行高效的分类和关联，并使用机器学习技术将其转变为前瞻性分析、业务情报和可行洞察，然后通过DNA中心保障服务进行交付。 加密流量分析： 如今，近半数的网络攻击隐藏在加密流量中，并且这一比例还在持续增长。通过使用思科Talos团队提供的网络情报以及机器学习技术来分析元数据流量模式，网络甚至能够在加密流量中发现已知威胁，而无需解密流量或破坏数据隐私。只有思科能够实现对加密流量进行准确性高达99%的威胁检测，同时实现低于0.01%的误报率。因此，思科新一代网络将在可靠保护隐私的同时为企业带来更高安全性。

如今，近半数的网络攻击隐藏在加密流量中，并且这一比例还在持续增长。通过使用思科Talos团队提供的网络情报以及机器学习技术来分析元数据流量模式，网络甚至能够在加密流量中发现已知威胁，而无需解密流量或破坏数据隐私。只有思科能够实现对加密流量进行准确性高达99%的威胁检测，同时实现低于0.01%的误报率。因此，思科新一代网络将在可靠保护隐私的同时为企业带来更高安全性。 Catalyst 9000 交换产品组合： 针对全数字化时代的新要求，思科推出了全新的交换机家族，旨在满足客户在移动、云、物联网和安全方面的需求。思科Catalyst 9000对硬件（ASIC）和软件（IOS XE）层均进行了革新，以带来无与伦比的安全性、出色的可编程性与卓越的性能。

针对全数字化时代的新要求，思科推出了全新的交换机家族，旨在满足客户在移动、云、物联网和安全方面的需求。思科Catalyst 9000对硬件（ASIC）和软件（IOS XE）层均进行了革新，以带来无与伦比的安全性、出色的可编程性与卓越的性能。 软件订阅： 在思科推出的旗舰园区交换产品组合中，软件订阅是其重要的一部分。当购买全新的Catalyst 9000交换机家族时，客户将能够通过订阅的方式使用DNA软件功能，既可以购买已经打包的Cisco ONE软件套件也可以按需购买组件。Cisco ONE软件适用于整个企业级网络产品组合，能够支持企业充分利用最新创新，更好地控制预算，以更灵活的方式使用技术。

在思科推出的旗舰园区交换产品组合中，软件订阅是其重要的一部分。当购买全新的Catalyst 9000交换机家族时，客户将能够通过订阅的方式使用DNA软件功能，既可以购买已经打包的Cisco ONE软件套件也可以按需购买组件。Cisco ONE软件适用于整个企业级网络产品组合，能够支持企业充分利用最新创新，更好地控制预算，以更灵活的方式使用技术。 DNA 服务： 为助力客户信心十足地快速采用新一代网络，思科凭借历经验证的丰富经验、最佳实践与创新工具，创建出了一个全新的服务组合。无论客户是想要对其整个网络进行转型，还是在其现有网络中集成新的安全与自动化功能，思科完整的咨询、部署、优化和技术服务均能为其提供可靠帮助。思科渠道合作伙伴也可以经销这些服务并构建网络实践，为其客户提供集软件、安全、自动化和分析为一体的服务。

为助力客户信心十足地快速采用新一代网络，思科凭借历经验证的丰富经验、最佳实践与创新工具，创建出了一个全新的服务组合。无论客户是想要对其整个网络进行转型，还是在其现有网络中集成新的安全与自动化功能，思科完整的咨询、部署、优化和技术服务均能为其提供可靠帮助。思科渠道合作伙伴也可以经销这些服务并构建网络实践，为其客户提供集软件、安全、自动化和分析为一体的服务。 开发人员中心：思科推出了全新的DevNet DNA开发人员中心，提供了丰富的资源以帮助开发人员和IT专家创建网络驱动的应用，并与其IT系统和工作流进行集成。中心提供的内容包括全新学习途径、沙盒、以及用于帮助开发人员使用应用程序编程接口（API）并构建技能的资源等。

上市信息

2017年6月 – Catalyst 9300和9500系列（可订购）

2017年7月 – Catalyst 9400系列（可订购）

2017年8月 – DNA中心（DNA Center）和软件定义访问（SD Access）（限购）

2017年9月 – 加密流量分析（计划上市）

2017年11月 – 网络数据平台（可订购）、保障服务（计划上市）、软件定义访问（SD-Access）（计划全面上市）

支持引言：

埃森哲

埃森哲生态系统与合资企业高级常务董事元敬龙（Gene Reznik）表示：“随着大型组织和政府机构朝着全数字化方向迈进，他们的网络基础设施面临着巨大的压力，需要能够进行扩展、保障安全并为全数字化业务服务提供可靠支持。与思科协手，埃森哲正在助力客户通过采用以应用为中心的动态安全网络，加速其全数字化转型之旅。”

德国联邦铁路子公司DB Systel GmbH

德国联邦铁路子公司DB Systel GmbH网络架构师Sebastian Meissner表示：“交通运输业正在经历一次巨变。借助思科的软件定义访问，我们能够在一个可靠的视图中整合全国所有的办事处，并应用一致的策略。”

美国国家航空航天局

美国国家航空航天局解决方案架构师Eric Latta表示：“思科Catalyst 9000充分满足甚至超越了美国国家航空航天局对于安全和网络隔离的关键任务的要求，并提供了两倍的性能。”

皇家加勒比海邮轮有限公司

皇家加勒比海邮轮有限公司首席信息官Michael Giresi表示：“从技术角度来看，我们的邮轮就像是一个小型城市。思科基于意图的网络将全面改变我们的IT人员远程安全地配置全球邮轮的方式。”

森斯蒂斯

森斯蒂斯公司网络架构师Kevin Tompkins表示：“思科的软件定义访问能够实现网络细分工作自动化，并将其深入到用户级，这对于打造优质的IT体验至关重要。”