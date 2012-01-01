云行者探访系列 | 城市跨越之路，华为与合作伙伴服务行业数字化转型

2017华为•宿州云产业合作高峰论坛上，华为再次携手云生态伙伴发布行业云成为关注的焦点，会上“四朵云”发布亮相：智慧医疗云、工业物联网云、气象云、环保云，成为最受期待的环节。

2017年6月9日，对宿州来说是一个极为重要的日子，当我走进宿州时发现，“2017华为•宿州云产业合作高峰论坛”的广告铺满了这座小城的大街小巷、甚至出租车上。这一天宿州迎来了一场盛事，二十多位城市管理者及行业专家在此次论坛上分享了云计算产业探索实践，近1400多位政府和企业高层、各行业精英到场挤满了宿州市大剧院的整个会场。

继克拉玛依之后，第二届“云聚产业、数赢未来”产业合作高峰论坛在宿州召开的原因十分简单，宿州近年来大力发展云计算产业，探索出了“率先发展基础云、注重建设服务云、全面开发应用云”的“宿州模式”，宿州也是华为企业云的第二个云战略合作城市。

宿州一行，我们不仅看到“云”的字样铺满了这座城市的各个角落，而且深深的感受到宿州已经将云植入到城市的“DNA”中。以基础云举例，宿州市人民政府副市长邵郁指出，“宿州已投入运营的2万平方米数据机房获得了中国数据中心标准化示范项目‘数据中心年度创新奖’，并率先把政务云、教育云、医疗云、交通云、金融云等全部迁到了‘宿州云端’。”宿州正在依托云，将城市的基础设施、基础网络、数据及应用结合起来，用大数据和云计算打造智慧宿州。

此外，来自济宁、大庆、泸州、永州、黔西南布依族苗族自治州等近10个城市的管理者也分享了发展云计算产业的实践之路，并不断推动城市产业升级。

作为宿州的重要合作伙伴，华为希望与各地政府和生态伙伴紧密合作，共同做大云计算大数据产业。华为公司高级副总裁彭中阳表示，“华为在云战略上是非常坚定的，在云计算领域始终聚焦提供云基础设施服务，把华为在技术和产品上的积累，通过云这个平台开放出来，聚合合作伙伴的应用，服务各行各业的数字化转型。”

华为携手安徽省气象局、上海联影医疗科技有限公司、中科宇图科技股份有限公司和树根互联技术有限公司发布四大解决方案

既然华为在云产业中的扮演的角色是赋能者，那么如何在华为企业云上再次开出合作伙伴的“花”，为最终用户和各行各业服务，是华为极力去推动的。其实在本次大会的现场可以看到，一个个展台前人头攒动，他们围绕的正是华为和生态伙伴打造的一朵朵工业云、旅游云、物流云等，他们为各行各业产业升级发挥了巨大作用。本次大会上华为再次携手云生态伙伴发布行业云成为关注的焦点，会上“四朵云”发布亮相：智慧医疗云、工业物联网云、气象云、环保云，成为最受期待的环节。下一步华为还将携手合作伙伴将这四朵云落地宿州，助力宿州的产业转型升级。下面就让我们走入这“四朵云”，看看它们如何推动业务创新和行业转型。

联影——智慧医疗云，用智慧应对健康风险与疾病挑战

从最早落地的联影-嘉定影像中心，到全国首个覆盖全省范围的安徽省省级影像云项目，再到全国首个实现影像、超声、心电、检验、病理多学科远程协同的湖北当阳市精准医学诊断中心，两年多时间，基于联影智慧医疗云的分级诊疗项目已经遍布上海嘉定、安徽、贵州、湖北、云南、辽宁等全国各省市地区，覆盖超过1亿人群。

如今华为携手联影共同打造智慧医疗云，基于华为企业云在国内各省市的云计算基础设施，以及在云计算和大数据平台方面的能力，除提供从乡镇、到区县级医院和三甲医院的分级诊疗解决方案之外，还能在云端实现影像数据的存储、管理并能开发丰富的高级云端应用，如云端高级后处理、云管理、云2D/3D移动阅片、云胶片等。

联影高级副总裁谭国陞发表演讲

联影高级副总裁、医疗软件事业部CEO谭囯陞指出，联影提出U+互联网医疗战略，目的以全线影像产品为基础、以智慧医疗云为桥梁、以大数据为智慧，搭建一个互联、协同、智能、精准的医疗生态系统。

华为与联影联合打造的智慧医疗云实现了云设备、云协同、云智能和云健康。

此外，联影还在致力于利用大数据辅助智能诊断，基于人工智能与大数据深度挖掘的云端智能诊断引擎，智能识别微小病灶，实现对流行病、罕见病、肿瘤等各类疾病的精准诊断。智慧医疗云正在与各级政府、医疗机构和每一个个体一起，用智慧应对健康风险与疾病挑战。

中科宇图——环保云，助力智慧城市与美丽中国建设

结合华为企业云IaaS基础设施层，中科宇图融合遥感、地图、环保业务应用等优势，构建PaaS能力和SaaS能力，形成环保云，打造基于环保云的综合性解决方案，包括监测云、大数据云、监管云和云服务。

具体来说，华为与中科宇图联手，基于空间信息技术，云计算、大数据、人工智能等新一代技术手段，为国土、环保、水利、农业等行业客户，提供时空地理信息全方位、定制化整体解决方案和服务；围绕“大资环”产业生态圈建立了“精准治霾、系统治水、科学治土”的创新性生态环境监管与防控体系，为用户提供精准、高效的全方位资环业务管理与决策支持服务。

据介绍，这套环保云方案已在国内多个省市成功应用，如在昌平、平顶山、济南等地，基于华为企业云已经实现大量微型子站数据处理和应用，实现了对空气质量的全面监测、精准管控。

中科宇图董事长兼总裁姚新发表演讲

中科宇图董事长兼总裁姚新指出，基于环保云，中科宇图已经从过去做项目、卖产品的公司变成一个提供服务的公司。中科宇图致力于和各个城市、企业一道，共同为智慧城市和美丽中国真正打造碧水蓝天。

树根互联——工业物联网云，点亮传统工业转型之路

华为与树根互联联合打造工业物联网云，基于云计算、物联网、大数据分析平台等，通过机器互联、人机互联，极大地提高了管理精度和效率。工业物联网云从价值实现角度提供两类应用：一是提供基于机器全生命周期的服务，定义为基础服务；二是基础服务上的相关服务，包括财政服务、设备租赁服务、商业模式创新服务、维护服务。

树根互联副总裁王晓峰发表演讲

树根互联副总裁王晓峰指出，工业物联网云的运用具体包括5大场景：智能研发、智能生产、智能服务、智能产品以及智慧金融。以智能研发来说，通过工业物联网云进行的物联网数据采集可以驱动研发，而不同于以往的基于抽样数据或个案进行研发。智能研发是全样本数据驱动的研发创新体系，基于数据分析的研发模式通过实际使用工况数据的采集与回传，研发人员可根据产品使用场景针对性的提升产品质量与安全系数等。

工业物联网对云计算、IoT、大数据、人工智能有着天然需求，树根互联正在与华为企业云携手助力制造业转型升级，双方打造的工业物联网云平台已为大豪科技、常州东风、世英机械等公司提供服务。树根互联希望为各个城市工业物联网贡献力量，一是构建区域性工业物联网服务平台，二是为区域内企业提供工业物联网端到端服务，三是结合区域内产业特点打造特色服务。

安徽气象云，探索气象服务创新

随着气象服务从传统防灾减灾不断向交通、旅游、农业等领域深入发展，气象越来越成为一项惠及经济民生的重大基础服务。大量的战略活动、经济活动、民生活动都依赖于高质量、准确可靠的气象服务。特别是“互联网+”的深入应用，气象数据采集向多源化、智能化、社会化方向发展，基于气象大数据的应用创新已经成为气象领域的重大研究课题。

华为与安徽省气象局、宿州市政府联合推出气象云，依托宿州华为云服务平台的强大数据处理能力，共同打造基于气象大数据的智能化气象云服务，为政府决策、行业服务、防灾减灾、公众气象服务等提供基础支撑平台。

此外，气象云支持以有偿使用的方式向盈利机构和开发者开放个性化的高级气象服务，以支持更好的进行气象数据服务的创新。未来将联合不同行业应用合作伙伴，共同探索基于气象大数据的创新行业应用。华为与安徽省气象局、宿州市政府联合打造的气象云将培育形成全国有示范意义的气象大数据应用服务模式，为宿州市“两区”建设和打造全国创新型农业现代化先行区提供支持。

展望

过去几年中，华为企业云已经构建了一张覆盖全国的云服务网络，在全国建设了30多个云服务节点，与超过200个城市和500多家企业伙伴形成合作。

在华为企业云之上，今天的四朵云已经为各自行业转型和产业升级发挥了巨大价值。华为的定位是智能社会的使能者和推动者，接下来，云行者会继续去探访一一解读基于华为企业云上的云，如何转型、蜕变，推动行业创新升级。