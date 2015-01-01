走出大数据分析误区 寄云多行业工业案例树标杆

繁多的产品和方案充斥的大数据服务领域，给真正需要大数据应用的企业造成了干扰。寄云科技认为众多成功案例的落地实施，是检验大数据服务能力的不二法门。

如今，数据成为企业的核心资产已经成为共识，然而到底应该如何选择适合自己的服务和产品却困扰着企业负责人。繁多的产品和方案充斥的大数据服务领域，给真正需要大数据应用的企业造成了干扰。寄云科技认为众多成功案例的落地实施，是检验大数据服务能力的不二法门。

人们往往将大数据分析与数据管理的概念相混淆。在工业行业中，大数据主要来源于传感器、PLC等设备，以秒、毫秒等频率源源不断产生，随着时间的推移变得海量的数据；ERP、CRM等IT数据，也在产生着TB级的数据。数据的管理是一门科学，它涉及数据治理、元数据管理、主数据管理、数据库运营管理、数据仓库等多个方面，不仅涉及到IT技术，还关系到企业组织、管理和行业知识等跨领域的科学。数据管理的概念已经有数十年历史，大数据的出现不但在数据种类和数据量上给其带来挑战，也在模式、技术等方面带来了很多根本性的改变，但大数据不是用来替代数据管理的。

很多服务商都能够把企业里的所有数据整合起来，做各种分析，但真正能做到大数据分析的却寥寥无几。尤其在工业领域内的大数据分析，更是对精准度有着严苛的要求。商业数据的分析更多的辅助运营的作用，而工业大数据分析将带来工业企业创新和变革，关系到设备的稳定运行、故障诊断和产品的质量，可以说工业大数据分析结果很大程度上决定了企业的投入产出。

在工业领域内什么才是真正的大数据分析，我们通过寄云科技落地工业案例来略探一二。

寄云科技是国内杰出的工业互联网厂商，利用云计算、大数据和物联网技术，致力于为企业提供全套IT+OT的解决方案，帮助传统的企业实现数字化转型，提高核心竞争力。寄云科技已为多个世界500强客户提供了专业的服务，涵盖轨道交通、电力能源、航空航天以及健康医疗等各个行业，与多家知名的国际、国内厂商达成战略合作关系，并凭借优异的技术和解决方案能力斩获数十项奖项，深得业界赞誉。

以寄云科技风机叶根螺栓断裂检测为例：风机叶根螺栓不具备传感器、不便人工检查同时关系价值上百万的风叶部件安全，对其断裂的检测就成为行业难题。寄云科技采集了海量风机其他传感器历史和实时数据，经过复杂的数据转化、清洗、存储，并采用多种大数据算法、机器学习、模型训练等，建立了精准的叶根螺栓断裂与正常的模型。最终达成了接入风机实时状态数据，即可通过模型比对检测螺栓是否断裂的需求。

此外，寄云科技还为轨道交通、制造、化工、航空航天、能源、电力等各种行业，设计和实施了盾构机主轴折断原因追溯、汽车整装流水线产线优化、飞机制造数控机床故障预测等成功案例，涵盖了基于状态维修、故障检测、故障监控、故障溯源、预测性维护、产线优化等多个大数据应用方向，堪称大数据应用的落地典范。

以数据为中心、以行业应用为导向是寄云产品和方案的核心理念。寄云工业大数据分析平台具备设备、文本、数据库、OT系统和IT系统等各种非结构化、半结构化和结构化类型数据的采集、转化、存储、分析，以及故障诊断与预测、产线优化等全生命周期应用能力。

值得一提的是，寄云科技将陆续开放其时序数据库、基础算法和业务模型等产品和组件，供企业用户、集成商或大数据服务商使用。作为工业大数据存储与分析的必备基础组件，寄云时序数据库支持PB级以上海量存储，亚秒级实时查询能力，良好的冗余、容错、扩展机制，以及云端快速、便捷的伸缩能力，已经过多个500强超大型企业成功案例的落地验证。