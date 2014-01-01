思博伦荣获东京Interop展多项大奖， WLAN、云以及安全测试方案均上榜

测试和测量领域的业界领导者思博伦通信近日宣布，公司在东京Interop展荣获多项Best of Show大奖。其中，思博伦WLAN Wave2测试解决方案获得金奖 ，云以及安全测试方案获得特别奖。

测试和测量领域的业界领导者思博伦通信近日宣布，公司在东京Interop展荣获多项Best of Show大奖。其中，思博伦WLAN Wave2测试解决方案获得金奖 ，云以及安全测试方案获得特别奖。

作为倡导创新以及领导未来技术的行业领导者，思博伦提供出色的方案满足客户的不同需求，并不断推出众多新的解决方案。其中三个解决方案是Best of Interop Show决赛入围者：具备WLAN Wave2和以太网/ IP测试功能的思博伦Spirent TestCenter C50，提供全面的、云基础设施基准测试和评估服务的CloudScore解决方案，以及基于思博伦Spirent TestCenter C1平台上的CyberFlood安全解决方案。最后， 思博伦三个解决方案都榜上有名， 荣获大奖。

兼具WLAN Wave2和以太网/ IP测试功能的思博伦Spirent TestCenter C50摘取金奖。经过严格的评审， Best of Interop Show评委会认为，思博伦Spirent TestCenter C50是一项独特的测试解决方案，它在一个小型便携式机箱中集成了多种功能，包括WLAN 802.11ac Wave 2端到端测试和10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M Base-T以太网测试等，并一致决定2017年度金奖颁发给思博伦。

思博伦TestCenter C50是业内唯一的、具备多种集成功能的性能测试仪，支持无线局域网802.11ac Wave 2，automotive,和以太网/ IP测试等多种功能。其中， 端到端的Wave 2测试解决方案今年年初发布。通过将思博伦WLAN 802.11ac Wave2测试模块与思博伦全球首创的2.5G/5G BASE-T以太网产品结合在一起，该解决方案成为目前业内性能最高且最真实的802.11ac Wave 2无线局域网（WLAN）多客户端仿真测试工具。

思博伦通信全球销售执行副总裁Nigel Wright表示：“我们处在一个快速变化的时代，每天新技术和应用层出不穷，不停创新并推动未来技术的发展，对思博伦至关重要。我们很荣幸思博伦新推出的解决方案获得这些荣誉，再次证明了作为可信赖的合作伙伴，思博伦满足客户快速发展需求的能力。”