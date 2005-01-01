台湾云端运算产业协会副理事长刘瑞隆：智能大未来

2017年6月14－16日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题围绕“生态构建 深化应用”展开，吸引了来自云计算、大数据等领域院士、专家、产业高管、技术大咖以及各界人士的广泛关注与支持。

至顶网网络频道 06月15日 北京报道：2017年6月14－16日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的“第九届中国云计算大会”在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题围绕“生态构建 深化应用”展开，吸引了来自云计算、大数据等领域院士、专家、产业高管、技术大咖以及各界人士的广泛关注与支持。

台湾云端运算产业协会副理事长 刘瑞隆

6月15日，台湾云端运算产业协会副理事长刘瑞隆出席了第二天上午的大会，并分享了主题为《智能大未来》的精彩演讲。 在演讲中，刘瑞隆表示，后互联网时代人工智能会接手，这意味着人工智能会在服务里面扮演非常重要的角色。而人工智能的工业革命时代已经到来，我们不仅要迎头赶上，而且还要实现超越。

另外，刘瑞隆希望把云端系统应用软件跟系统服务相关的一些经验能够来做输出，或者内地有需要合作的地方我们都一起共享盛举，创造历史。他认为人工智能的产生是技术同时也是经营模式的改变，所以平台是一个非常重要的方向，应该兼顾客户需求和信息能力的要求。



以下为刘瑞隆演讲实录：(内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载)



刘瑞隆：谢谢曹总，还有下一位演讲者及等一下圆桌论坛的郭总，各位在座的领导、各位嘉宾早上好。很高兴能够参加第九届中国云计算大会，跟大家分享《智能大未来》的议题。我去年也跟大家讲过智能制造，讲到智能的时候，我们知道去年发生的一个大事情，阿尔法狗击败了世界排名第四的韩国棋手李世石。今年更击败了世界排名第一的中国棋手柯洁，现在大家就会想人工智能会不会取代人类。毫无疑问的一个新的时代，也就是说人工智能会全面影响我们人类的时代已经来临，它会不会取代我们人类，待一会我再探讨这个问题。



两岸从80年代起，就开始推出重大的大型建设、大型项目。什么叫大型项目，就是要几个亿到几十个亿的叫大型项目，因为大型项目的原因，就会吸引到全世界第一的公司，像待会要演讲的Teradate，还有早期的EMC等等，它们拥有全世界最先进的技术。



我们以前看武侠小说，男主角跟三脚猫比武一招两招就结束，一边是天下第一的武功，一边是三脚猫的武功，所以两三下就结束了。由于这样的原因就造就了我们世界一流的执行应用系统建设。世界一流的执行应用系统建设让人民获得非常好的服务，同时培养出第一流的人才，所以两岸携手在大型制造开展合作，我们有11个项目产品占世界第一，这是非常了不起的。像CableWlan等等，服务器85%，主机板85%，我们运算产业协会很多会员都是从事这一方面的工作，都是在两岸布局，这是我们非常了不起的成就。所以我想第一个非常重要的事情，就是一定要维持这样的动能，大型的建设要不断的持续下去。



持续的吸引世界第一的公司带领着世界第一的技术，我们自己也投入研发，相辅相成的进入良性循环，我想从昨天到今天的报告，看得出来这些都是在发展当中，这是非常可喜的现象。接下来跟大家报告一下今天的议题，其中包括网络速度的改变、第三平台、智能城市等。



网络速度是越来越快，我记得80年代至90年初到美国硅谷去的时候，那个年代没有互联网，当时就是通过转换，把数据资料载波在电话线路上面，透过波接的方式去联线来取得资讯。不过二十多年的时间，现在进步非常快，已经到了普遍40Gbit/s的速率，相当于PCIE4GB/S，这是很可怕的。 就是说你很多以前做不到的事情现在都会做得到。尤其像计算可以带着走，服务器带着走，那这直接就是人工智能，网络越快的结果就让人工智能越容易普及。

所以大家在探讨人工智能，刚才讲担心人工智能会不会超越人类。我想恐怕还有一件事情更重要，我们讲人工智能到底做什么事情，很重要的事情就是智能程序，我们要用人工智能来服务人类，就是设计工厂生产线的时候，使用工业工程的技术在规划生产线，就是要用人工智能的技术来实现商业化服务消费者，以及创造商机在世界上取得领先。



现在什么事情都联网，不管是生活、工作，甚至连软件的开发，数量化、数量模型等等。我们把软件的开发都纳入进来，可以做产能的转移，以及做产能的推估。



由于网络速度的加快，它会让计算走到哪里都可以带到哪里，但是你总是需要一些设备来联网的，这就是第三平台的产生，第三平台是2011年推出来的，有了第三平台就会有第一平台和第二平台，在1985年之前大型主机非常贵，所以我们都非常怀念那个年代，那个年代做电脑非常赚钱。第二平台就是1985年到2005年，是物联网兴起的时代，也是以PC和网络为主的时代。第三平台2005年之后就不太赚钱了，做电脑产业开始越来越辛苦，因为竞争非常激烈。第三平台就是由所谓ABSF海量资料跟社群产生的，能做什么呢？能够驱动智能观光、智能社区、智能健康、智能绿化建筑等等相关的应用。



全球物联网大幅增长从2016年的10亿到2020年的140亿，会有将近3倍的联网设备，比较重要就是物联网的商机将近8成会来自于未来物联网的应用和服务，而网络跟端只占10%左右，感知设备也差不多占10%，就是说未来八成的商机都来自于服务。

后互联网时代人工智能会接手，就是说人工智能会在服务里面扮演非常重要的角色。稍微定义一下人工智能，最早是1955年推出来，通过机器或者系统计算机所实现的智能，向智能主体提供一些服务，像阿尔法狗。所以智能是制造出来的智能，跟我们传统智慧一定来自于人类是有差距的。李开复先生说过未来十年是人工智能的工业革命，这比之前的工业革命还大。讲到工业革命也是我们的痛，西方在18世纪进行的工业革命，我们东方没有跟上这脚步，就带来了200多年的历史上的差距。



这一次人工智能变革，我们不仅要迎头赶上，而且我们还要超越。未来十年人工智能会取代50%的工作，特别是重复性高、工作量可量化的部分。包括代码的编写，为什么说80年代我要去硅谷，因为我发明了自动传真器，我早期投入研发，像我们公司的机器人计划都是我亲自操盘的，所以那时候我们就做了一个KS2，就是设计编码。现在把人工智能放上去的时候，它会有更多的能力。大家也会问到，有人说人工智能超越人类需要30年，有人说20年，我说假设人类不会停止进步，这是不应该成立的，人类会进步，所以比较好的回答是人类驾驭人工智能变成超级智能，这是我们现在马上要对应的。有一个很好的案例就是我们讲的智能城市，其实就是有IoT跟云构成就是智能城市，如果加上人工智能就会变成更聪明的城市。



SmartCity，我有几个组件跟大家界定一下。



智能城市有三个构建，第一个Iftrastructure是真本事、硬道理，半点都没办法说是可以滥竽充数的，所以我们讲智能城市讲北京、上海、深圳，中国那么大。我们讲南京、台北、高雄、台中或者讲东京等等，还有我们讲的非洲一些城市，当然它的基础建设是会没有那么到位，所以基础建设和智能建设是非常重要的关键，而且还是硬功夫。所以我们看到很多很多建设，因为它是智能城市的基础。另外一个部分就是控制中心，再就是Scenario。所以刚才讲到就是我们基础建设，这些都是是积年累月的工作。



讲到控制中心常常有一个问题，就是智能在什么地方，我们在一个智能城市里面有警察的中心，有防灾中心，目前首长只能坐着直升机去听简报，我想首长的中心是一个问题，需要去解决的。首长应急有一个智能的中心对不对。另外就是在智能城市里面我们有几百只、几百万只的摄像头。这十几到百万个摄像头在什么样情况下聚本，自动调到电视墙上现在还没有很好的办法，中控台十几个屏幕怎么到中控台，控制主要有两个主要的任务，一个是连接，一个是秘密的传递。现在有无线电，呼叫8号请往北平东路，那歹徒是一直在跑，所以有没有办法把系统圈起来，点进去之后附近都接收到指令，向目标前进都有直接的命令，现在很少人做这些工作，我想这可能是下一步发展的重要方向。



Scenario，我刚才讲到要解决的方向非常多，你要用什么样的优先顺序，我们抓了很多摄像头就会想说有人偷车子，或者犯了罪警察去抓他，这个罪在路上跑我们就知道在什么地方出现，这可以从车子的车头、车尾去辨识，我们也设计一个剧情在路上，我们发现了，摄像头发现的，这是一赃车，跟那警察说慢慢走出来就好，我们把交通转成红灯，让它慢慢过去，你慢慢走出去路口等他把他抓住。或者我们放在车上让他出去巡逻，不过跟警察说不要开太快50公里时速保证后面就发现了赃车，在大后面把他抓到。现在如果把人工智能再加进去之后，我想会更有能力、更厉害了。另外一个应用就是在机器人的应用，我们也是被客户要求，就是机器人需求越来越大，我们要去面对，我们是系统集成商就去找结果找不到符合客户的需求。我们做一个简单的结论，我做了几个画面都是马赛克了一下就是作为参考。



我们得到的结论就是说会走的不像人，像人的不会走，现在也是有很大研发的空间，就是说机器人投入，会跑来跑去不像人像一个筒子一样。然后像人不会走它只能在原地表演，没办法看到目标跑过去，这一些智能都没有的。所以我想这也是一个可以发挥得地方。也就是说我们把人工智能转化为商业价值，这在第三平台的世界里面我们有机会来超过赶之这也是我们一直的梦想。智能感知我最看好，预算重组而且政策力道强，来印证基础建设都不会输给人家。然后我们把控制中心的智能再加进去，然后把设计好的剧情，其实我们是非常有机会来做这世界典范的。



接下来跟大家报告一下我们云端的下一个大事情，台湾云端运算产业，我们跟电子学会有很好的交流，搭配中国云计算大会，我们都会组团来参加。同时我们在去年也为台湾物联网产业协会，我们也把物联网加进来这也是更符合我们的需求。主要的目的就是希望，因为我们的会员大部分都是11项产品第一，里面还包括电信运营商等等，我们希望把我们的云端系统应用软件跟系统服务相关的这一些经验能够来做输出，或者内地有需要合作的地方我们都一起共享盛举，创造历史。

张忠谋先生在2014年3月27日出席会议以NextBig Thing，为主题发表演讲。根据他的观察下一个大事件是什么呢？是物联网穿戴式的产品和整合网络技术连接及应用的公司会赚大钱，当然最重要的就是人工智能。人工智能的产生会是两者兼是，它是技术同时也是经营模式改变，所以平台是一个非常重要的王道，我们看到苹果的成功，当然我们这两天看很多的企业非常优秀。昨天到今天都有报告，都有非常多很好的平台，所以应该兼顾客户需求和信息能力这是非常好。人工智能的兴起会是对智能城市非常好的推手，因为智能城市建设起来非常辛苦，但是人工智能会让智能城市加快速度，这中间就会有技术的掌控非常的重要。



以往纯硬件和纯软件授权的模式也会改变，平台销售会带来产业重组的新契机。我想已经有一些领头羊的企业掌握到契机，像阿里云，像百度这些企业都非常好，另外我们一定要跟进人工智能平台，我们古人讲谁能胜出但看今朝，我在这里祝福所有与会的嘉宾大家都能够胜出，祝福大家谢谢。



(以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。)