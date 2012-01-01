华为亮相亚洲电力电工暨智能电网展览会

2017亚洲电力电工暨智能电网展览会&华为电力行业峰会成功召开，本次会议由南方电网传媒有限公司主办，有超过453家行业知名企业参展。

2017亚洲电力电工暨智能电网展览会&华为电力行业峰会成功召开，本次会议由南方电网传媒有限公司主办，有超过453家行业知名企业参展。在本次大会上，华为作为核心参与厂商之一，以“创新ICT，助力智能电网发展”为主题，承建255余平米展示厅，打造智能电网解决方案，包括全面感知的电力物联网,、高速可靠的电力通信网和弹性共享的电力云,完整呈现华为在电力行业端到端的ICT解决方案，并成功举办专场论坛，与电力行业的同仁共同探讨智能电网最新的发展趋势。

6月9日，在大会第一天上午举行的开幕式，华为传送网产品线全球副总裁周小应邀为亚洲电力电工暨智能电网展览会开幕式致辞并剪彩，他表示：“华为服务电力行业二十余载，我们的产品与解决方案已广泛运用于全球电力企业。已成功服务全球超过160多家电力公司，与电力行业客户联合打造智能电网解决方案，愿携手各位电力同仁到我们的研讨会中，共同交流、探讨如何更好的建设智能电网。”

华为传送网产品线全球副总裁周小为亚洲电力电工暨智能电网展览会开幕式致辞

在6月9日下午举办的以“创新ICT 助力智能电网发展”为主题的华为电力专场论坛中，华为与业界领袖、知名专家、客户等350余人齐聚一堂，共同探讨创新的ICT技术如何助力安全、可靠、绿色、高效的智能电网发展。

华为企业BG中国区电力业务部总经理郭浩首先为论坛发表欢迎致辞，他表示“华为公司聚焦电力行业ICT基础设施领域，并将持续在电力行业战略投入，基于数字社会和智能社会发展的推动者、行业数字化转型的使能者和最佳合作伙伴的定位，华为以客户为中心，提出了平台+生态的发展战略。我们在云计算、物联网、大数据、移动宽带和SDN等新技术上持续创新，打造一个开放、弹性、安全、灵活的ICT基础架构平台，进而突出开放、合作、共赢的新生态，与合作伙伴共同助力客户实现数字化转型的成功，为电力事业在新时代的发展贡献一份力量。”

华为企业BG中国区电力业务部总经理郭浩发表致辞

全球能源互联网发展合作组织经济技术研究中心处长冯利民博士带来了“携手共赢，推动全球能源互联网创新发展“精彩分享。2015年9月26日，习近平主席在联合国发展峰会上发表重要讲话，倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。习近平主席提出的中国倡议，洞悉世界发展形势，把握能源发展规律，描绘了世界能源可持续发展的宏伟蓝图，体现了创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，是关乎全球发展和人类命运的重大战略抉择，冯利民博士分析探讨了世界能源变革转型的方向，介绍了全球能源互联网发展格局，并从技术、装备、工程、标准、政策等方面提出推动全球能源互联网加速发展的建议，指出了电力通信技术在全球能源互联网发展中的行业机会。

全球能源互联网发展合作组织经济技术研究中心处长冯利民进行“携手共赢，推动全球能源互联网创新发展“主题演讲

华为企业无线产品线副总裁崔景龙在“eLTE使能全联接智能电网“的主题演讲中表示，”华为在今年3月汉诺威发布eLTE SmartGrid无线智能电网解决方案，并和多家国内外合作伙伴和电网客户一起，开展了无线智能电网的联合研究和验证。”他表示“电网关系着国计民生和经济命脉，华为eLTE SmartGrid无线智能电网解决方案将最先进的4.5G无线通信技术运用在电力行业，彻底解决电网通信多场景下的最后一公里接入难题，使能工业级可靠的电力物联网、关键数据传输、视频监控等业务，实现电网的全联接智能化管理”。

华为企业无线产品线副总裁崔景龙进行“eLTE使能全联接智能电网“的主题演讲

最后，南方电网系统运行部通信处技术组专家胡飞飞为大家现场演示“南网通”系统将论坛推进高潮，南网通是南方电网系统运行部建设的一套针对全网员工提供办公电话、即时通信和网络会议等功能的系统，南网通系统已在南方电网开展全面推广。现场，胡飞飞演示了“企业通讯录”、“即时通信”、“短信平台”、“网络会议”等多个“南网通”系统的强大功能，他表示“南网通系统，通过即时通信、视频会议、远程协同、移动办公应用等融合通信方式，实现南网员工的绿色办公，提高工作效率，降低成本。提升工作信息安全交互水平。“

南方电网系统运行部通信处技术组专家胡飞飞现场演示“南网通”系统

另外，华为承建的225平方米的展示厅，基于云计算、大数据、物联网等新ICT技术，联合亿力科技、集成电子、威胜集团等合作伙伴共同展示在输电、变电、配电、用电、调度与信息化等电力行业的华为端到端的ICT解决方案，并设有“电力物联网”、“电力云”、“电力通信网”三大展区，让与会嘉宾更深入的了解华为的产品和解决方案。

客户参观华为智能电网展厅

本次展会，以南方电网为首的各电力集团，包括广东、广西、海南、云南、贵州电网和广州市、深圳市供电局、双调公司、超高压输电公司也携手参展，展示中国电网企业最新科技成果，并带来一系列解决方案。

作为全球领先的信息与通信（ICT）解决方案供应商，华为始终坚持以客户为中心，支持和服务好电力行业客户，助力客户商业成功；并将继续坚持开放创新，希望与客户、合作伙伴一起，为电力事业在新时代的发展贡献一份力量，共同开启智能电网新时代。