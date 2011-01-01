浪潮NFV百日新进展：发布智能网卡、建立NFV开放实验室 

浪潮联合中国电信展示了首个运营级NFV整机柜解决方案，并共同推出面向NFV技术优化的智能网卡，实现NFVi解决方案中服务器处理器资源的释放和网络处理能力的提升，整体效能翻倍，加速NFV解决方案进一步落地，推动运营商网络转型。

6月14日，由Linux基金会组织的OPNFV Summit在北京举行。OPNFV Summit是极具专业性的技术大会，有大批NFV领域内的开发者、终端用户、社区人员参加。

会上，浪潮联合中国电信展示了首个运营级NFV（Network Function Virtualization）整机柜解决方案，并共同推出面向NFV技术优化的智能网卡，实现NFVi解决方案中服务器处理器资源的释放和网络处理能力的提升，整体效能翻倍，加速NFV解决方案进一步落地，推动运营商网络转型。

浪潮亮相2017OPNFV Summit

浪潮NFV百日新进展

NFV是运营商网络转型的关键技术，此次亮相OPNFV Summit大会，是继3月浪潮NFV解决方案首次在MWC2017发布后，和中国电信在NFV领域合作的又一步迈进——全面进入OSS/BSS等核心业务的测试阶段。

同时，浪潮还宣布建立面向ICT融合的创新中心——NFV开放实验中心，并组建NFV专业技术团队，加速推动NFV解决方案的落地。该实验中心将作为联合方案平台携手更多合作伙伴在NFV领域进行开发、认证和授权，共同为客户提供最优的NFV整体方案。

释放性能，完善网络智能优化

随着NFV快速发展及高带宽网络架构的快速应用，以服务器为计算中心的基础平台需要满足高吞吐、低延时的网元业务需求。为此，浪潮联合中国电信共同推出面向NFV技术优化的智能网卡，可以重配CPU与网卡之间的负载，缩短网络计算链路，从而进一步降低延迟，提高网络吞吐能力。

经过实际测试，配置40G双端口的智能网卡，在报文长度1280byte基准测试下，浪潮NFVI方案实现了75000Mpps的吞吐量，效能提升4倍；同时，在提供可扩展的、基于服务器的网络功能时，CPU的占用仅有原来的1/10。该智能网卡还实现了对x86服务器处理器资源的释放，以及网络处理性能的提升，加速了NFV解决方案的落地。

中国电信广州研究院NFV技术首席架构师欧亮博士表示，中国电信将大规模应用NFV技术，智能网卡的引入，将进一步完善网络智能化改造，实现跨域跨网协同、软硬件解耦、向第三方能力开放三大目标，未来运行在NFV上的网络可能达到80%以上。

浪潮集团副总裁胡雷钧展台向与会者介绍基于InCloudRack整机柜服务器的NFV解决方案

基于OpenStack，实现规模化应用

该NFV方案由浪潮整机柜服务器IncloudRack以及云平台软件云海OS5.0搭建而成，实现了计算、存储和网络等多类资源的虚拟化，可以无缝支持OPNFV的最新平台“Danube”，符合ETSI（欧洲电信标准协会）组织的NFV标准，具备电信级高可靠和高稳定性，是电信运营商构建新一代的智能网络架构的理想方案。

这款NFVI方案支持两路、四路和八路节点混插，整机吞吐量1.2Tbps，可扩展80个10G/25/40G/100G网卡、160端口。欧亮表示，该方案已经在核心网资源池与虚拟化网元的快速部署、承载Gi-LAN业务链、移动接入网络中的虚拟化网元部署等多种应用场景中进行了严格测试，达到了规模部署要求，下一步将进行在OSS/BSS等核心业务的测试。

市场调研公司Infonetics曾发布调查报告称OSS/BSS(业务支撑系统/与运营支撑系统)是NFV发展的最大障碍。这款方案如果能够在OSS/BSS业务中试用成功，将是对整个产业都有借鉴意义的应用成果。

OPNFV Summit大会浪潮NFV解决方案展台

推动ICT融合，构建开放生态

NFV、SDN等技术是用计算重构网络，利用通用标准的服务器、存储等硬件来取代原有的专用网络设备，浪潮集团副总裁胡雷钧表示，电信运营商、计算技术供应商等都在大力推动这些技术的发展和应用，在这种背景之下，原来泾渭分明的IT和CT就开始融合，成为不可逆的产业趋势。

2016年，中国SDN/NFV产业联盟发布《NFV产业发展白皮书》，报告指出，未来5年，中国SDN/NFV市场规模接近2500亿元，统一架构，标准化接口，打破封闭架构，打造开放系统平台，是中国SDN/NFV产业发展的关键。

胡雷钧表示，浪潮的“开放、融合”的理念与OPNFV开源组织的初衷不谋而合，浪潮可以为运营商提供“软件开源和架构开放”平台和创新产品和解决方案，加速运营商网络转型。浪潮进入NFV领域，希望能够联合电信设备供应商、电信运营商构建开放的、有活力的产业生态，促进NFV技术快速发展。

浪潮是OpenStack的黄金会员，是国际三大开放计算组织成员，也正在积极推进加入OPNFV组织。目前，浪潮与诺基亚、思科、西门子等已经建立了长期的战略合作关系，并开始参与到中国移动、中国联通等用户的NFV开发和性能测试工作中。

浪潮的隐形优势

SDN/NFV技术的应用将使得传统电信数据中心的专用设备被通用服务器替代，从而使得传统电信机房不断互联网化。浪潮多年来一直服务于互联网运营商，提供开放的计算创新产品和解决方案，在互联网行业连续3年蝉联市场份额第一，浪潮希望能够将互联网行业的技术和经验移植到电信行业，推动中国运营商的全方位变革。