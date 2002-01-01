福州市人民政府副市长李春：数字福州，云领东南

2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕，本届大会围绕“生态构建 深化应用”主题展开。福州市人民政府副市长李春出席了本届大会，并进行了主题为《数字福州，云领东南》的精彩演讲。

至顶网网络频道 06月14日 北京报道：2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕，本届大会围绕“生态构建 深化应用”主题展开。福州市人民政府副市长李春出席了本届大会，并进行了主题为《数字福州，云领东南》的精彩演讲。

福州市人民政府副市长 李春

在演讲中，李春表示，作为“中国软件名城“和国家智慧城市试点的福州市，多年来，一直认真贯彻落实习近平总书记在担任福建省长时提出的“数字福建”发展战略，并扎实推进“数字福州”和智慧城市建设。通过多年努力，逐步建立起中国东南大数据产业园“五区叠加”优势。

另外，李春还抛出了包括十项扶持政策和49条措施的企业创新发展保障，以及天上“两朵云”——数字福建、云计算中心的政务云和企业云，和地下两条“路”——国家互联网骨干直联点、海峡光缆一号的关键要素支撑。



以下为李春演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

李春：尊敬的各位领导、各位专家、各位朋友，大家下午好！ 非常荣幸能参加第九届中国云计算大会，今天上午和刚才，各位专家学者都做了非常精彩的演讲，既有政策的解读，又有行内最新的研究成果，深受启发。下面我向各位领导、各位专家汇报和交流一下福州市政府在云计算、大数据产业发展方面的实践和体会。



福州市是全国信息化建设的先行者，多年来福州市认真贯彻落实习近平总书记在担任福建省长时提出来的“数字福建”发展战略，数字福州和智慧城市建设的扎实推进，奠定了加强发展云计算、大数据产业的良好基础。作为中国软件名城，和国家智慧城市试点的福州市，已经拥有网龙、国脉科技等一批国内知名的大数据物联网企业，拥有科技金融上市公司35家。



我们通过物联网推进大数据产业，通过大数据助推物联网的发展，由物联网引发的大数据潮流同时助推着云计算等信息通信新技术的融合发展。云计算、大数据和物联网产业深度融合，协调发展，已经成为福州推动经济创新发展加速产业转型的重要力量。



2016年福州GDP达到6197亿元，相比2002年的1000亿生产总值，总量增长了5倍。以实际行动建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福州。



当前我们在福州新区的核心区滨海新城打造了东南大数据产业园，占地十平方公里，产业园的条件优势有以下几方面：第一，地理区位。所属的福州新区处于长三角和珠三角之间，面向东海，与台湾隔海相望，经贸往来和人文交流源远流长。第二，交通便利。距离福州主城市仅半小时的车程，北临长乐国际机场，南接松下港，具有全方位综合的交通运输体系。第三，生态优越。三面环山，环抱十平方公里的大东湖，拥有12公里的黄金沙滩海岸线，2016年空气优良率达到99.97%。第四，政策利好。福州是自由贸易实验区、21世纪海上丝绸之路核心区、自主创新示范区、生态文明示范区、福州新区，具有五区叠加的优势，人才、资金、项目等资源积聚，为云计算、大数据产业建设创造了十分有力的条件。



今年初，福州市还专门出台促进新一轮经济发展的十项政策、49条措施，为符合条件的入驻企业提供资金扶持，免费提供办公场所等，政务数据有限向入驻企业授权开放，为入驻企业落地提供保姆式的服务。



这次大会的主题是生态构建、深化应用。福州的大数据产业发展战略与这个主题非常的契合。我们始终致力于东南大数据产业园，把东南大数据产业园建成一个功能齐全，充满活力的生态体系。这个生态体系不仅要具备公共设施、服务配套等主要功能，拥有全产业链的生态环境，更要涵盖基础研发、技术服务、成果转化、产业支撑等生态层次。例如为构建生态体系，在产业园规划有一个融合创新支撑服务区，在这个区域里，搭建了多样化的公共服务平台，提供面向全产业链的精细化服务，其中主要包括四个方面的支撑：



第一，关键要素支撑，简单的说叫天上“两朵云”，地下“两条路”。两朵云是指数字福建、云计算中心的政务云和企业云，利用当前世界先进的环保经济设计理念打造了一个节能环保、集约高效的现代云计算数据中心。作为产业园的数据仓库，目前已经投入使用。其次是，两条信息高速路，一条是国家级互联网骨干直联点，一条是海峡光缆一号，使产业园成了国家重要的通信枢纽。



第二，公共设施支撑，吸引人才，关键是要为人才提供各种保障。产业园分期提供二十万平方公里的研发楼，一万多平方米的人才公寓将投入使用。十万多平方米的人才限价房即将动工，目前已经开工建设三甲综合医院、国际双语学校和公立基础教育学校等基础配套设施。



第三，创新人才支撑。创新人才引进机制，主动筑巢引凤，这里主要体现的是一个中心，主要是加快建设福建省超算中心，两个实验室，引进落地360大数据国家工程实验室，和国家首个物联网开放实验室。另外还有三家学院积极对接福州大学数学与计算机学院、网龙软件职业技术学院和微软IT学院等等。



第四，金融资本支撑。为此我们设立了三大类的产业发展基金，第一是一百亿的福州新区建设基金，第二是一百亿的大数据产业园发展基金，第三是十个亿的大数据产业引导母基金。此外还有物联网产业支撑，物联网是大数据的产业支撑，随着物联网在各行各业的应用，为大数据行业提供了稳定可靠的数据来源。福州经济技术开发区被国家工信部授予“国家新型工业化产业示范基地”，成为国家第四个国家级物联网产业示范基地，这个基地在智慧城市、节能环保、电子支付、智慧交通等领域凝聚了一批创新型的企业。例如打造了全国首个窄带物联网智能水务试点。还比如为市排管中心构建了利用安装智能井盖和物联网云服务平台对福州城区部分易涝点进行雨量的采集和涝情的预判。



有人把大数据形象地比喻成石油，大家都知道石油加上化工这样的产业链有多长，大数据也是如此。数据采集和存储是基础，而大数据时代真正的价值蕴含在数据分析当中，数据分析应用应该使数据由资源转化为资产的关键，福州也一直在如何应用大数据分析方面不断地探索。



2016年10月份，福州市被国家卫计委确定为国家健康大数据与产业园建设的首批试点城市。福州市以此为契机，依托物联网、云计算、大数据致力于打造新型健康服务模式，为医疗卫生事业和健康产业发展插上信息化的翅膀，助力全民健康，为发掘大数据的活力和价值，我们做了以下四件事：



第一，采集汇聚，我们目前正在加强健康医疗数据的采集，把分散的孤岛式数据变成具备全样本的大数据，目前已经汇聚存量健康医疗数据134亿条，结构化数据4.58TB，非结构化数据100TB。



第二，平台共享。我们启动了国家健康医疗大数据平台，国家健康医疗大数据安全服务平台建设汇聚了包括公共卫生数据、临床数据、基因组学数据，物联网数据等近百亿条的数据，在安全为先，隐私保护的前提下，为产业园里的企业提供服务，最终通过数据的应用实现数据的价值。



第三，安全开放，今年4月25日我们发布了《福州市健康医疗大数据资源管理服务暂行办法》，这是福州在大数据应用领域的创新之举。目前正编制完善配套的规范文件，包括《健康医疗大数据资源管理实施指南》、《健康医疗大数据共享和个开放开发指南》、《健康医疗大数据安全与隐私保护标准》，力求交易平台更安全，信息共享更快捷。



第四，示范应用。我们培育了一批健康医疗大数据开发项目，通过发展健康医疗大数据的应用，有效满足群众多层次、多样化的健康服务需求，比如创新电公司依靠后台大数据的支持，村民在家门口的卫生院就能做心电、血压等检测，并且通过只能医疗设备将监测到的生理参数传输到大数据中心，供三级医院医生诊断，家属也能通过下载APP实时观察病情。



第五，融合发展。截至目前，产业园内项目建设进展迅速，已经落地企业76家，注册资本金达到68亿，年内预计总投资超过400亿元，我们希望通过合理的规划、科学的运营，将东南大数据产业园构建成一个完整的产业生态园，提供充足的阳光雨露、温度、湿度、植被，适宜万物增长。在我们的产业园已经省长出一批优秀企业，虽然我们的产业园建设取得了阶段性进展，但是由于刚刚起步，很多工作还在摸索当中，如何明确数据权属，规划数据交易运营平台，如何释放数据整合下的红利，还需要我们认真的思考，和各位专家进一步的探讨交流。



各位朋友，各位来宾，当下福州正在以建设中国东南大数据产业园为契机，着力将具有2200多年历史的海丝门户，打造成全新的智慧之城，让我们在东南之滨扬帆启航，真诚期待和欢迎各位朋友与我们携手同行，合作共赢。在有福之州，共同开创大数据产业的美好未来，我们将大力弘扬马上就办、真抓实干的优良传统，全面落实好各项优惠政策，努力营造一流的营商环境，为各界有识之士在福发展提供有利保障，最后预祝本次大会取得圆满成功，谢谢大家！

（以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）