一座城一个高品质Wi-Fi 东莞惠民利商打造无线城市新标签

如果要问东莞无线城市的着眼点是什么？可以总结为两个关键词：信息惠民和促进移动政务办公。而从东莞无线城市的定位看来，它并非一项盈利工程。

无线城市并不是一个新的话题，从2004年美国费城首次提出“无线费城计划”以来，此后全球范围内兴起了建设无线城市的浪潮。在中国也有几十上百个城市先后投入建设无线城市，每个城市都有自己的着眼点，打造城市名片、提供政务服务、推广特色旅游、开展商业运营，亦或定位如水电气等这样的公用基础设施。

在东莞，2015年8月东莞市政府批准成立东莞智慧城市投资建设运营有限公司，随后开始启动东莞无线Wi-Fi建设项目，2016年底完成东莞无线城市一期工程，这被视为2016年东莞市的重点民生工程。如果要问东莞无线城市的着眼点是什么？可以总结为两个关键词：信息惠民和促进移动政务办公。而从东莞无线城市的定位看来，它并非一项盈利工程。

东莞：一座无线互联的城市

东莞无线城市一期工程在338个公共场所部署了25000个AP，具体分布在东莞市的177处政府办事大厅和窗口、13个交通站场、15处公园景区、21家文化场所、3家体育场馆以及99家医疗机构等。这些公共区域场所的特点是人流量大、驻留时间长、移动设备使用率高等。在这338个场所均覆盖了“无线东莞DG-FREE”免费Wi-Fi，市民可以“一次注册登录，无限免费使用”。

据了解，“无线东莞DG-FREE”网络平台上线半年，注册用户已突破百万。截至5月18日，平台注册用户103万，日均登录66.4万人次，日活用户8.2万。从极高的活跃度不难看出，这套平台受到了市民的热烈欢迎。

东莞智慧城市投资建设运营有限公司有关负责人介绍，2.5万个AP采用华为设备，华为先进的无线城市解决方案和高品质的Wi-Fi产品，满足了全市用户的无线接入需求。由华为支撑的无线东莞DG-FREE网络平台可以满足50万人同时上网。

并且同以往我们经常使用的Wi-Fi不一样，连上无线、信号很强但却用不了，无线东莞DG-FREE的高带宽出口加上高质量的无线产品，保证了市民一键连接即可享受畅快的上网体验，即使是在线观看高清视频也不受限制，并且是不限时不限流量。

保证每个人都可以享受到好的用户体验，怎么做到的？

华为：一个高品质的无线解决方案

华为企业BG中国区广东企业业务部部长陈斌

让无线不只是看到还可以用好，并且是覆盖一座城，要做好这个方案是具有挑战的。华为企业BG中国区广东企业业务部部长陈斌表示，一是要解决高密度问题、二是要有非常好的智能天线技术。华为在高密度解决方案方面投入了很多力量进行创新研究，目前华为承建的鸟巢国家体育场无线项目可以满足8万人同时无线接入，为业界提供了标杆。

华为企业BG中国区企业网络解决方案销售部部长何维治同时介绍到，华为为东莞提供了基于不同场景的多样化解决方案，包括室内室外、商场、医院、体育馆等差异化的网络容量和覆盖要求。

具体来说，针对市民广场、公园出入口、体育场馆等复杂场景，华为使用先进的室外自带定向天线一体AP，通过小角度天线的精准覆盖，实现人群密集区域用户高品质的上网体验，解决传统覆盖方式AP之间信号干扰导致用户无法联网或可以联网但无法上网的问题。同时针对医疗机构的门诊室或病房房间等场景，华为使用了目前业界先进的敏捷分布式AP，一个中心AP最多可以下挂48个射频终端，每个射频终端覆盖一个房间，终端在不同房间移动时，实现信号零中断。

华为企业BG中国区企业网络解决方案销售部部长何维治

何维治进一步表示，东莞无线城市体验很好的背后代表着华为无线网络的承载能力，包括算法、智能天线等，它是一项系统工程而不是简单的某一个单一技术。并且，为了让整个平台运营得更加敏捷、易扩展，华为在整体网络架构和设备、安全设计上进行了充分准备，使整张网络统一认证、统一出口，简化网络结构，降低建网成本，减少后期运维成本，提高运维效率。

此外，此次无线部署还有一个亮点，除了无线化以外，云是未来发展的重要方向。华为在东莞部署的无线设备均采用了软件升级的方式，从传统网络向云化管理进行演进，从而保证无线城市的投资可以满足云化管理的诉求。

总体看来，华为服务于东莞无线城市建设有三个特点：一是提供多种不同场景下的Wi-Fi覆盖；二是对所有的设备进行统一的管理和运维；三是满足海量的商业对接需求。

看到第三点满足商业对接需求，你也许有疑问，无线东莞不是一个惠民工程吗？实际上，东莞无线城市也在探讨运营模式，实现造血功能。通过引入市场化概念，进而寻找东莞智慧城市运行的最佳路径。

东莞惠民利商无线城市运营新探索

虽然东莞把无线城市当成一项民生工程，但不意味着一直靠投入和补贴进行运营。东莞智慧城市投资建设运营有限公司有关负责人指出，按照现在一个时髦的词语，东莞无线实际上也是一项共享经济模式，我们也正在跟华为探索可持续运营的模式。

这些运营模式包括利用智能无线定位、广告精准推送，定制化的视频资源、特点区域投放，大数据平台建设进行用户行为分析，以及开展无线电子政务等。

这位负责人举例谈到，利用Wi-Fi可以解决信息不对称的问题，例如商家广告的发布、个性化服务；同时还能以无线远程方式提高行政部门的执法效率，进行用户行为分析挖掘大数据价值等。

对于华为来说，在无线平台上进行各种资源整合，提供更多的服务和增值能力也是其研发无线城市解决方案的重点，华为在其平台之上聚合了诸多合作伙伴提供运营服务。华为无线起到网络和平台的作用，目前在三个方面进行了开放：一是整体控制器的开放，可以海量地进行应用对接；二是在设备层面开放，提供高达130多项开放API接口；三是芯片级开放，支持自定义流量的转发。这些开放的接口和平台可以催生出丰富的应用和商业运营模式。

陈斌相信，随着华为服务无线东莞建设的继续深入，无线平台之上大量的数据可以挖出金矿，从而为惠民利商发挥价值，为智慧东莞提供助力。