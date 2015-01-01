新华三集团总裁兼首席执行官于英涛：应用驱动，云领未来

2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛出席本次大会，并做了《应用驱动，云领未来》的主题演讲。

至顶网网络频道 06月14日 综合消息： 2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛出席本次大会，并做了《应用驱动，云领未来》的主题演讲。

于英涛表示，新华三的云战略除了提供私有云服务以外，将更加聚焦城市云和行业云，同时我们的目标是赋能运营。在行业云方面，新华三将打造10个行业能力中心，提供全栈式云服务。城市云方面，未来三年建设100个新城市云。

以下是于英涛演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

于英涛：尊敬的各位领导、各位院士、各位同行，大家上午好。我分享的题目叫《应用驱动，云领未来》，跟今天第九届中国云计算大会的主题“生态构建、深化应用”十分匹配。

下面我站在一个ICT厂商的视角来分享我们对云计算的一些看法和理解。在我们国家近三年来总理的工作报告当中，提出信息化战略当中三个大的演进：2015年，总理提出来互联网+行动；2016年提出来打造新经济，从传统经济到利用信息化的手段促进传统经济向新经济转型；2017年总理报告当中再次提出向数字化经济转型。实际上在三个战略的背后，都是各位专家谈到的新技术在支撑，包括人工智能、移动互联网、物联网、大数据、云计算、信息安全等，脱离了这些新技术的支撑，我想我们的信息化战略也是一句空话。

从新华三的观点来看，我们提出来由于技术的不断推进，推动了新应用的产生，由于应用对技术的需求，使技术和应用双向推动、双向促进，并促进了数字经济的到来。

我们的一个基本观点就是因为新华三是作为一个新的ICT的厂商，我们既有计算、存储、网络三大基本的产品线，因此我们认为在新的IT的阶段就是全面的云化。当然我们IT战略就是大数据、云计算、大互联、大安全，就是我们在全面云化前提下的基本战略。

工信部今年也发布了云计算三年行动计划，提出了五项重大行动，我在这里不再赘述。

刚才各位嘉宾也谈到了，有的说是信息化的3.0，有的说通信的4.0，我们认为通过近十年的云计算的发展，云计算进入到了下半场。云计算进入下半场以后，应当说给各行各业带来新的机遇、新的格局、新的业态。

首先来看新机遇。今年的4月8日，我们在杭州G20的主会场召开了新华三集团领航者的峰会，我们首次联手第三方公司发布了Top 40 GDP城市的指数评估，在中国也是第一次对城市进行数字化的评估，我们看到基本上40个城市分为三个阶段，起步阶段、发展阶段、领先阶段。应当说，凡是数字化指数排在领先阶段的城市有一个基本的规律，就是普遍已经将云计算、大数据等先进的技术应用到了城市发展和民生当中去。其他的城市还有一些差距，同时也给我们提供了一些方向，这些数据都是公开可以查到的。

我们得出两个结论，云计算已经成为数字经济转型的新型基础设施，同时城市对云资源的使用量，成为衡量数字经济的重要指标，这是我们经过八个月的时间，经过对四十个城市的调研得出的两个结论，同时今年年底，我们将会发布中国一百个城市数字化指数的评比，提供给各个城市做参考。

刚才讲到了云计算进入下半场以后给我们带来新的格局。新的格局就是安全可控、场景化交付、去中心化的技术，这些技术的到来使公有云、私有云为代表的混合云成为一种常态，IDC刚刚发布了第三方预测，到2019年，有物联网的43%的数据将承载在边缘计算上，因此中心化的云计算、边缘云计算在未来将成为一个常态。

由于中国特殊的经济管理体制和格局，中国云的形态上具有很大的不同。除了公有云和私有云以外，还有两种云是不一样的。无论三大运营商的同事还是其他的同事都提到了有两种形态的云，一种叫城市云，一种叫行业云。城市云主要是基于信息安全、城市的资源和政策导向的考量，使以每一个城市为单位，像基础设施一样，每个城市的信息化水平提升双创的平台来打造各个单位的云生态。同时垂直行业，由于对每个行业的聚焦，他们希望输出行业能力，同时促进转型升级，所以也诞生了一些行业云。这些我们都在过去的几年过程当中有很多的实践，比方说有金融行业的金融云，农业行业的农业云，零售行业的零售云，还有工业制造的工业云，这些都是一些新的业态。应当说城市云和行业云都是和其他国家不同的，是具有中国特色的形式。

新业态下，将会产生云的运营商、代理商、云保险、云商店。云的运营商是我下面谈的重要业态形式。由于中国的特殊经济管理体制和特殊的国情，我们的城市云正在如火如荼地开展，应当说城市云是物理城市通过云计算和大数据手段的一种映射，实际上存在物理城市和虚拟城市的概念，由于物联网、大数据的蓬勃发展，我们可以把物理城市所有的元素进行数字化的转型，虚拟成一个数字化城市，因此就带来了一些运营的资源，也需要去运营，包括云的基础设施运营，包括数字的运营，包括应用的运营，因此未来城市的云运营商就成了一个新的行业，为未来企业的转型和新的创业提供了一些机遇。

新华三集团作为一个拥有计算、存储、网络、云计算、大数据、安全、大互联的综合性ICT的厂商，我们的云战略基本上是除了我们的老本行提供私有云服务以外，我们将更加聚焦城市云和行业云，同时我们的目标是赋能运营。在行业云方面我们将打造十个行业云的能力中心，提供全栈式的运营服务，包括政府、教育、企业、交通、医疗、电力、融媒、金融、农业、工业制造。新华三将会打造一个生态，我们会跟所有的合作伙伴，包括资金平台，包括产品平台，把所有的产品、销售能力都整合起来，所以我们是给更多的合作伙伴提供一个赋能的机会。城市云方面，我们将在未来三年建设一百个城市云，发展一百家顶级的合作伙伴，带动三千亿的投资。我们在4月8号的峰会上也发布了我们的云筑百城计划，我们希望打造城市云的新天地。

我们有三个战略实现路径。大家知道新华三是紫光集团的控股公司，我们在成都、武汉、南京、北京、上海都有很多的产业，未来随着紫光产业布局的加剧，我们也会在这些城市加快城市云的布局，同时我们将联手我们的兄弟企业成为新的城市运营商。第三个路径就是加大我们在云计算领域全方位的投入，我们今年也在成都建立了新华三的云计算公司，那是我们全国的总部基地，投入了一千名的研发人员，进一步在技术方面加大投入。

说到新华三集团在云的场景图，首先我们有自己的虚拟化软件，目前的份额是排在第一位的。同时超融合架构，目前也是连续两年在中国第一，我们在全球已经排在了前三位。在政府云市场已经连续两年是第一位的，同时我们在分布式存储、VDI虚拟桌面、云运维等等方面都有一系列的布局和产品推出来。

在说到目前的市场表现，我们在百行百业，因为新华三长期致力于在个企业网的运营，所以我们在百行百业都取得了非常不错的成绩。刚才讲到了我们是ICT的厂商，我们也在大力向云计算投入和转型，我们要致力于打造云的生态，包括生态产品的平台，包括我们的能力级，来实现客户价值等等。

刚才我跟大家报告，我们新华三在未来聚焦城市云和行业云方面，更多的是跟包括今天出席会议，在现场的所有合作伙伴共同拓展市场。新华三的宗旨是打造新城市运营生态，让新城市生活更美好。

我们将在运营赋能方面提供全方位的云运营支撑，我们在商业模式方面将有产品的销售和合作的分成。在团队方面，我们有非常强的销售能力，我们在全国有38个代表处，我们自己的销售人员有三千多名，我们有远程的云运维中心，可以跟大家分享，我们的销售团队也可以跟大家合作。我们有超过一万家，覆盖非常完善的销售渠道，同时我们聚焦企业网32年，我们专注企业级的客户十年，我们有187个细分的行业。

跟大家简单分享一个案例，我们将在18日会联合苏州市政府宣布联合打造苏州工业云，我们联合投资10亿人民币。大家知道苏州是中国最好的制造基地，有九千家制造企业，所以我们将会成立一个叫紫光云引擎的公司，在新华三的基础平台上，使九千企业上云。我们将会建立一个工业的云引擎，利用云计算、大数据、物联网的技术手段，在云服务方面将体现产能的交易、环保的监测等等，联合所有的合作伙伴，不断地对云平台进行升级，打造成中国第一个工业4.0的云平台。

这是新华三云计算的蓝图，从产品交付到赋能运营，到产业升级，生态的构建，包括平台的升级，都是我们未来为大家努力做出的。

新华三集团在云领域的战略，我们认为全面云化已经到来了，但是应用非常重要，也就是我今天的主题报告——应用驱动，云领未来。谢谢大家！

（以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）



