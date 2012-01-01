深圳机场与华为签署战略合作框架协议 跨界合作打造“最具体验”的“智慧机场”

昨日，深圳机场集团与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署战略合作框架协议，未来双方将在IT基础设施、智慧园区、科技创新及员工能力提升培训等方面展开全方位的合作。

至顶网网络频道 06月14日 综合消息： 昨日，深圳机场集团与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署战略合作框架协议，未来双方将在IT基础设施、智慧园区、科技创新及员工能力提升培训等方面展开全方位的合作，并通过建立相关合作推进机制，成立“智慧机场”联合创新项目组，携手打造标杆性“最具体验”的“智慧机场”。

深圳机场集团董事长罗育德（左二）与华为轮值CEO郭平（右二）

据了解，作为年客流超4000万的大型枢纽机场，面对近年来业务快速发展及航空出行大众化、旅客需求多元化给机场运行管理和服务保障带来的新挑战，深圳机场加快推进“智慧机场”建设，为机场业务发展提供支撑。目前已初步形成了以生产、安全、服务、管理和商业各类信息系统为支撑的信息化发展体系。此次与华为跨界合作，深圳机场希望通过发挥华为的专业技术优势和领先实力，结合自身在机场运行和旅客服务方面的经验和优势，推进双方在IT基础设施建设规划、设计、建设、运维等方面的合作，协助推进深圳机场“十三五”信息化建设与发展，打造“最具体验”的“智慧机场”。

“华为期待在‘智慧机场’的打造过程中，把机场信息与通信技术（ICT）运营做深、做透，做成全球的标杆。”华为轮值CEO郭平在签约致辞时表示，作为全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，华为将尽全力与深圳机场全面联合创新，并提供基础网络、云计算、数据中心、物联网创新等方面服务，为最大程度提升机场用户体验做出贡献。

根据合作协议，围绕共同推进深圳机场 “十三五”信息化建设与发展主题，华为将结合深圳机场发展实际，提供全面、高效的信息与通信技术解决方案，为“智慧机场”建设提供优质可靠、先进便捷的产品和服务。同时，双方将以“智慧机场”合作为契机，在物流园区产业方面，充分发挥深圳机场在物流园区运营信息化、智能化及物流保障等方面的优势，以及华为在大型项目系统集成、信息与通信技术优化装备等方面的优势，共同推进机场物流园区的建设，并联合开拓海外物流园区的信息与通信技术市场。在此基础上，双方还将跨界融合，开展机场物联网、机场云等领域的研发和推广应用，提供相关培训交流服务，创新商业模式，共同开拓及培育新的市场和合作领域。此外，双方还将定期相互开展信息通讯技术和机场行业相关业务等培训，增进对对方企业文化的了解，为双方全面合作提供基础。

此次合作不仅是深圳机场和华为公司合作的起点，也为双方今后进一步强强联合，优势互补，持续创新，不断推进及扩大新领域的战略合作打下了坚实的基础。据了解，“十三五”期间，深圳机场一方面致力于通过在服务、管理、技术和发展方面的持续改善和创新，打造“最具体验”的“智慧机场”；另一方面努力通过思维创新和机制创新，推动“最具特色”航空城的建设与发展，力图将深圳机场航空城建设成为现代化、多元化的产业发展平台和国内“智慧机场”的样板工程。深圳机场集团董事长罗育德表示：“这些目标与华为以‘客户为中心’的理念是一致的，深圳机场将与华为共同关注每一位旅客的出行体验和感受，以更大的胸怀和责任为深圳国际化战略做出应有的支撑和贡献。”



