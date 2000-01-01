华为助力央企数字化转型

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为宣布，联合国资委新闻中心《国资报告》杂志社主办的“2017国有企业IT技术创新与应用研讨会”已在北京成功举办。

至顶网网络频道 06月14日 综合消息： 全球领先的信息与通信解决方案供应商华为宣布，联合国资委新闻中心《国资报告》杂志社主办的“2017国有企业IT技术创新与应用研讨会”已在北京成功举办。华为在会上表示，任何一家企业，其20%-30%的业务能力往往定义了其市场差异性。在ICT技术已成为收入驱动力之一的当前，为了实现业务的差异化，CIO必须把稀缺的技术资源聚焦在20%-30%的业务能力上。来自中央企业及其下属单位相关领导 、省及地方国有企业管理者、中央及地方政府（国资委系统）相关主管部门领导等近200人参加会议。

华为企业BG中国区大企业业务部部长姚茳先生致辞表示，“过去，产品设计与研发的能力经常被认为具有战略意义。然而在后数字化时代，公司的差异化越来越多地依赖于为客户提供的体验，以及为客户创造更多价值的技术能力。随着技术成为收入的驱动力之一，ICT不再被看作是应该加以约束的成本。数字化转型已经不是要不要变的问题，而是如何变、如何合理地变。”

从外部环境看，数字化转型已经迫在眉睫。2016 年， 全球ICT 领域的投资达到3.8 万亿美元；Gartner 的调查结果显示，全球2000 家跨国公司中，67% 的CEO 已将数字化确定为公司战略的核心；IDC的调查也表明，目前64% 的企业已经成为数字化转型的探索者和实践者，全球“财富100 强”企业将在2017 年底前完成数字化改造计划的制定。而在中国，“新常态”下的中国迫切需要找到新的增长方式，数字化是极为有效的新动力。据埃森哲估算，到 2020 年数字化将为中国 GDP 带来 3.7%的增长，相当于 5270亿美元。这一增长规模极为可观，远超美英日等发达国家和巴西等发展中国家。

在各个行业领域，华为坚持开放创新，不断深入理解客户的业务需求，与合作伙伴一起，共同打造持续创新的、技术领先的、差异化的、易被集成的、一站式的、基于业务驱动的ICT基础设施产品与解决方案，并推动开放的产业生态链建设，更好地为客户服务。中石油部署华为云数据中心实现企业云计算战略诉求，不仅提高了资源利用率，更有效提升了业务抗灾难能力，力保核心业务数据永不丢失；中国铝业部署华为全景智真会议系统，建设至今每年召开近千次会议，不仅节省了大量会议和差旅成本，还极大提升了企业办公效率。

目前，全球财富500强中超过1/3的企业都选择了华为作为其数字化转型伙伴。其中，前100强企业的比例超过了40%。当前，企业及行业已经入数字化转型的关键时期，华为致力于成为数字社会和智能社会发展进程的推动者，行业数字化转型的使能者和最佳合作伙伴，坚持平台+生态的战略，提供一站式的创新ICT基础设施平台 ，构筑合作、共赢的新生态，并与行业领先企业共同应对数字化转型的挑战，探索数字化转型的最佳实践，帮助客户实现商业成功。



