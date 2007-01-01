中国移动苏州研发中心副总经理孙少陵：打造开源生态，助力数字化创新

2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，中国移动苏州研发中心副总经理孙少陵出席本次大会，并做了《打造开源生态，助力数字化创新》的主题演讲。

至顶网网络频道 06月14日 综合消息： 2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，中国移动苏州研发中心副总经理孙少陵出席本次大会，并做了《打造开源生态，助力数字化创新》的主题演讲。

孙少陵表示，云计算改变的不仅仅是技术，它是一种服务模式、交付模式。在云计算时代，比拼的是服务，开源变成云计算时代很重要的特征。中国移动拥抱开源打造了多项云服务，包括公有云、私有云、电信云和行业云，并期待和业界合作伙伴广泛合作打造开放的云生态系统。

以下是孙少陵演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

孙少陵：尊敬的吴部长，各位专家，大家上午好。今天非常高兴有机会跟各位专家探讨一下中国移动在云计算方面的目前工作，以及下一步的想法。

我觉得今年云计算大会的主题非常契合当前的发展状态，一个是生态，一个是应用。我们觉得这两个是目前云计算在中国发展的焦点。今天我们就围绕如何基于开源打造一个开放的生态系统，最终服务于数字化创新。

首先回顾一下云计算目前的发展状况。公有云和私有云目前在全球都还保持高速的发展。目前公有云SaaS占主体，IaaS发展比较迅速，大概都是在20%的发展速度，在中国，我们可以观察到一个现象，中国私有云的发展比公有云发展更好，可能是中国有自己的国情，中国有很多大的企业更信赖于私有云，我们看到私有云在国内的符合增长率高于公有云，私有云从原来的虚拟化存储基本需求过渡到基于容器等一些模式，开启了真正通过云计算促进创新的阶段。

我们也可以看到，在最新发布的整个云计算发展曲线当中有一些新的趋势出现，原来我们一直在提混合云，但是现在出现了多云，多云的概念就是有一些大的用户为了避免一点出现故障影响全局，它会把自己的云托管在多个不同的服务商上，这就给我们一个启示，未来云计算会不会出现像互联网这样的赢者通吃的状态。现在云管理平台占重点，云管理平台下一步需要对所有的计算存储网络基础设施进行统一管理，同时还要提供更高层的，比如像数据库、大数据、人工智能这样的增值服务，同时还要提供研发运营一体化的开发和集成的环境，云管平台未来会成为不同厂家竞争的核心。

同时我们可以看到，云计算的迁移工具，这个现在也变成很重要的因素，因为现在很多传统企业，它的应用原来并不是构建在云上，它的架构并不适用云，现在如何去不中断业务，快速把原有业务切换到云上，这是很大的需求。还有像云的容器管理，我们可以看到，现在更多应用的是虚机，但实际上为了真正实现自动弹性，为了真正发挥云的效益，现在容器变成非常热的地方，对中国移动来说，我们现在有二三十个省都在尝试容器的应用。还有云的安全，云的安全是要结合网络，结合我们的虚拟化技术，来真正实现，比如说安全流量的导流，无代理的杀毒等等需求，当然还有IaaS在继续往前前进，原来IaaS管理的是一些X86的CPU，还有分布式的存储等等，现在有一些新的需求，比如让NFV在IaaS上去支持，它对云有一些不同的要求，像这些新型的硬件GPU，还有人工智能的芯片，未来都需要在云的IaaS层面统一管理。

我们可以看到，云计算现在的发展阶段是从起步迈上一个新台阶的阶段。我们也看到云计算分三个发展阶段，第一个阶段就是虚拟化，无非就是把一台物理机用更小的力度让它的资源利用率更高。第二个是大家把多台服务器，或者多个数据中心构成资源池，这里有一个统一的管理，不仅仅是对计算存储网络不同的资源进行管理，同时要把多个地域的数据中心进行统一管理、资源进行调度和协同。第三个阶段，是云计算的一个跨越性阶段，云计算不仅仅是实现对简单的应用承载，实际上它是真正推动数字化创新。为什么这么说？我们可以看到，到了云3.0阶段，其实我们的应用更多的不是从原有的应用迁移到云上，实现云化，而是更多的怎么基于云提供一个原生的应用。原生的云应用才能最充分地利用云的能力、自动弹性、多租户等等能力，才能够真正加快我们整个社会数字化创新的速度。

可以看到，在3.0时代，PaaS非常关键，而且基于PaaS开发环境，持续集成、持续交付环境变成一个新的热点。

另外一个趋势，刚才梅院士提到了，叫作信息化3.0。我们中国移动的副总裁提到一个通信4.0，所谓通信4.0是ICT技术融合，我们可以看到ICT提了这么多年，到了今天ICT很多程度上是电信运营商对于企业服务的代名词，它没有真正实现IT和CT的深度融合，只是把两者绑定在一起提供一个打包服务。但是到了今天，NFV的技术转型，真正迎来了IT和CT融合的趋势。就像梅院士所说的，实际上软件定义一切，我们不仅仅是说传统的网络系统，数据网络的系统，它会基于软件，未来像我们传统的无线通信系统，电路通信系统都会转向IT，承载在云上，变成一个增值的应用，这时候我们真正会实现IT和CT的融合。未来我们CT的应用里面可能会融合了云计算，融合了大数据，融合了人工智能，变成新型的通信系统。

中国移动把自己的“十三五”战略定为大连接战略，它的内涵不仅是我们要扩大连接的规模，更重要的是提升连接的价值，为了提升连接的价值，我们提出中国移动未来要变成数字化创新的全球领先的运营商。云计算就承担一个非常重要的位置，云计算会成为中国移动提供数字化创新最基础的平台。

在云计算领域，开源是一个趋势，或者是一个潮流。云计算改变的不仅仅是技术，它是一种服务模式，是一种交付模式。在云计算时代，软件不再重要，我们大家比拼的是服务，开源变成云计算时代很重要的特征。大部分企业现在对于开源的接受程度和支持程度越来越强，因为对于用户来说，不仅仅是要有好的服务，实际上还要有一个好的价格，基于开源，我们可以提供一个生态系统，提供一个环境，让客户有更多的选择。

中国移动从2007年开始打造大云的自主研发系统，这个系统目前是全面拥抱开源，我们都投入了很大的力量，在开源的基础之上，我们希望借助开源良好的生态系统，支持我们的公有云、私有云、电信云，对外提供行业云的解决方案。

下面我从几个方面一一介绍。

首先中国移动的公有云完全是基于Openstack的框架去提供服务。我们的虚拟网络，可以快速地提供云网络的服务，现在我们评估下来的话，云网络这方面，我们在国内的公有云支持是最好的。从2015年开始，我们开始把公有云，基于大云的Openstack环境去全面改版，2016年6月份正式上线，现在我们已经提供了比较全面的产品和服务，中国移动的公有云是蓄势待发的过程。

第二，私有云。中国移动的私有云是国内、乃至全球最大规模的私有云，目前我们服务器的台数超过两万台，也是中国移动基于Openstack打造的一个私有云环境，目前我们采取的叫一级平台、两级管理的模式，一级的私有云有统一的管理运营平台，同时在几个大的资源池基地建设了大规模的资源池系统，它目前是基于SDN的技术，我们的公有云和私有云是国内最大规模使用SDN技术的，而且我们的SDN支持虚拟机，也支持物理机，所以它是要支持混合模式，这种模式虚实很复杂，但是它未来提供的服务也是比较全面。

希望未来我们整个私有云是一体的，资源是能最高效利用的，同时也要保证各个省公司有快速灵活地支持本地服务，保证创新的环境。目前我们每个省都有省级私有云，我们现在主要的聚焦，第一，我们现在为省里的云计算大幅度降低成本，第二，在省级的私有云，我们开始探索，如何把这个私有云真正变成一个推动数字化创新的平台，而不仅仅是资源池的系统。现在我们在私有云当中，大范围地试点，比如像容器技术等。

第三是电信云，中国移动目前有一个NovoNet 2020的战略，在这个环境当中，实际上有两个是中国移动坚持要自主开发、自主引领，一个是我们的云操系统，为了实现这样的目标，我们在现有云的基础之上做大量的优化。通信系统跟原来的传统的IT系统相比，它对于时延要求会更高，所以在计算方面，我们去考虑像大页内存等优化技术，在整个的操作系统内核方面，我们在考虑是不是用实时的操作系统内核，在I/O和网络这块，我们也在尝试新的技术，DPDK等等。同时在云管平台上，我们会增加更加适合电信云的策略。

最后就是行业云的解决方案。就像刚才所说的，在中国目前的市场上，我们觉得公有云是发展的未来，但是私有云代表的是今天。作为中国移动，我们是为全社会信息化服务提供支持的角色，我们现在需要把我们内部在公有云、私有云，以及电信云建设过程当中积累的一些经验，对外输出。目前我们在政务云、金融、医疗、制造、教育方面我们有完整的解决方案。因为中国移动在内部是构建了非常庞大复杂的应用系统，我们有非常丰富的工程经验，同时中国移动有良好的品牌，我们在31个省，甚至说一直到县，我们都有自己的本地维护团队，客户支持的团队。中国移动提供云计算解决方案的优势，我们既可以提供系统建设集成，也可以提供资源池的供应，以及端到端的完整解决方案，和售后的支持和维护。

中国移动积极拥抱开源，我们不仅仅是说从开源上获取，我们也在大量地回馈开源，因为我们觉得开源是一种新形势的标准化，只有积极参与，我们的需求才能影响整个开源社区的进程，中国移动这几年在开源这方面投入了巨大的资源，我们现在是Openstack的黄金会员，并且也是全球第五家，也是中国目前唯一一家SuperUser的获得者，云计算这个东西最终是比拼操作系统，Openstack是管理系统，这几年我们一直在做自己的操作系统发行版，目前在工作内部我们应用已经超过两万套以上。我们可以真正为客户提供一个安全可靠的云服务，从底层的操作系统一直到上层的应用。

最后说一下中国移动对于生态系统的理解。中国移动应保了开源，就是我们的一种态度，就是我们的生态系统是打开的，我希望各方一起来玩。我们可以看到，我们在对外合作的话有三环。

内环，我们可以邀请业内有志于开源系统的厂家联合进行研发，我们现在有很多这方面的合作伙伴，同时大家共同贡献与社区，共同影响社区，在这方面，我们跟Intel、IBM、EMC等等公司在全面地合作。在中环方面，我们认为即便是中国移动自主研发所有的产品，每个产品，像存储，不同的应用场景、不同的产品有不同的适用场景，实际上我们尽管是说在计算、存储、网络上有比较完整的产品线，但实际上我们还在建立合作框架协议，我们希望引进主流的一些设备供应商，大家兼容。像网络系统，我们跟华为、中兴这样的厂家全面对接，在中国移动内部也分不同场景进行实时和使用。我们希望和合作伙伴相互集成产品，在未来的实时交付可以共同去做。外环就是SaaS，以后SaaS环境是开放应用、百花齐放，我们开放我们的云环境，希望在SaaS这个环境，所有的应用开发厂家跟我们一起来合作。这就是中国移动未来对外打造生态系统的全方位计划。

最后我们也表达一下我们对于生态系统的开放态度，中国移动也愿与各界全方位地进行合作。就像徐总说的，云计算就像太平洋一样，足够广阔，足够大家共同开创和谐生态。以上就是我的发言，谢谢大家。

（以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）



