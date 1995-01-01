中国联通云数据有限公司总经理焦刚：沃筑生态，共创未来

2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕，中国联通云数据有限公司总经理、中国大数据专家委员会委员焦刚出席了当天上午的大会，并进行了主题为《沃筑生态，共创未来》的精彩演讲。

至顶网网络频道 06月14日 北京报道：2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕，中国联通云数据有限公司总经理、中国大数据专家委员会委员焦刚出席了当天上午的大会，并进行了主题为《沃筑生态，共创未来》的精彩演讲。

中国联通云数据有限公司总经理、中国大数据专家委员会委员焦刚

在主题演讲中，焦刚讲到，中国联通围绕六大开放能力：第一、能力开放的沃云数据中心和资源池能力。第二、开放的云网一体的云计算平台。第三、开放的大数据平台。第四、开放的物联网平台。第五、沃云的安全服务能力。第六、开放运营能力。为云计算产业的发展提供助力。

并表示，中国联通将秉承聚焦、开放、分享共建生态圈，进一步开放能力，与产业链上下游建立更加广泛的合作，通过聚合各方优质资源，共建产业新生态，促进传统行业转型升级，促进社会事业的新发展。

以下是焦刚演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

焦刚：尊敬的吴部长，各位院士、各位专家，各位朋友，大家上午好！非常高兴参加第九届中国云计算大会，我已经参加这个大会很多届了，就像很多同志刚才讲的那样，云计算在中国的发展离不开云计算大会的推动，云计算经过几年的发展，从概念到拨云见日，到云生万物，已经进入到一个快速发展期。我主题汇报的题目是《沃筑生态，共创未来》。



我的汇报分三方面内容，第一方面是产业互联网的兴起。第二方面是构建生态，中国联通在云计算方面如何构造一个共赢发展生态。第三方面是中国连通，沃云在助力产业互联网发展的相关案例。



产业互联网的兴起从去年开始全面体现出来，从互联网进入中国以来，前几年的发展主要聚焦在消费互联网，随着移动、3G、4G，包括智能终端的发展，移动互联网在中国发展的势头非常旺盛，并且达到了顶峰。从去年开始向产业互联网的方向发展，同时消费互联网继续向社会生活的各方面渗透，普及和普惠，大家看到现在的移动支付，微信支付、社交平台、搜索等等，这些领域在中国已经诞生了世界级的企业。同时，中国在2012年发布了有关产业互联网的《工业互联网白皮书》，到2014年《德国工业4.0》的发布，加速了产业互联网的发展，尤其从2017年开始进入了爆发期。



去年我参加了美国的CES展览，从展览上可以看到，整个产业互联网的发展势头非常旺盛，并且开启了万物互联和智慧互联的时代。从1969年到1995年，二十六年间，一共才有1600万的网民，而1995年到2017年，诞生了几十亿的网民，这就是消费互联网链接的一种需求体现。然而，消费互联网和产业互联网的需求模式是不一样的，人与人之间的连接是几亿的连接，中国是互联网大国，拥有几亿的网民，但是未来的万物互联时代，连接数会呈百亿级。通过一些数据表明，到2017年M2M的连接数将首次超过人的连接数，并且到2020年，预计会达到五百亿的连接。

从国家层面上，以数字经济为核心的新经济也快速发展，推动了社会、政府、企业的快速转型。2015年国家公布了互联网的行动计划，2016年国家提出了新经济，2017年以数字经济为核心的新经济在助推政府、企业快速向数字化转型，也推动了产业互联网、智慧互联网的快速发展。



云计算将来会成为产业互联网发展的基础，不论是互联网、大数据、人工智能、边缘计算、区块链都离不开云计算平台的支持，云计算从单纯提供应用云的服务，进一步演化成为产业互联网的基础平台，为物联网、大数据、人工智能、边缘计算、区块链新技术、新业态提供基础的计算服务。这是整个产业互联网兴起的大趋势。



第二块内容是中国联通在产业生态的发展策略。中国联通在产业互联网的发展策略聚焦在三个方面。



第一方面，平台聚焦、行业聚焦、能力聚焦。1、平台聚焦，因为未来的产业互联网、移动互联网核心就是平台，扁平化的平台。未来业务的形态都是在平台上承载的，中国联通也会在将来的云计算平台、大数据平台、物联网平台上聚焦发展。2、行业聚焦，中国联通有庞大的3G、4G客户、庞大的政企客户，尤其在政企客户上，中国联通具有优势。3、能力聚焦，中国联通有庞大的4G网络、云计算平台，在基础能力方面聚焦。



第二方面，开能力开放、资源开放、标准开放。中国联通参加了很多标准化组织，我们会把标准向社会开放。



第三方面，利益分享、技术分享，分享繁荣。互联网经济是分享经济，只有在这个模式下才能促进整个产业生态的发展，我们在利益分享上，利益方面、技术方面会以产业的上下链进行分享，并且大家能够共享云计算、物联网、AI、人工智能的发展。



中国联通在构建生态方面的实现路径有几个原则。第一建设平台，我们会在基础网络平台上、云计算平台上、物联网平台上、大数据平台上，会聚焦在这四大方面，依托中国联通的优势，聚焦四方面的平台。第二构筑生态，把我们的能力通过API Gateway。第三是跟合作伙伴构筑一个开放共赢的生态环境。



为了实现能力的开放，我们有五方面的能力开放给社会。



第一、能力开放的沃云数据中心和资源池能力。中国联通这几年来已经规划布局超大型的云数据中心12个，覆盖了196个地市，335个地市数据中心，总面积超过200万平米，总机架超过32万架，出口带宽60T，我们的PUE小于1.5。在基础设施上我们覆盖全国31个省的云计算资源池，我们云计算资源池超过了25万核的VCPU，20PB存储，总带宽超过240G，我们所有的资源池通过DCI网络，通过SDN/NFV智能网络架构。同时我们在全国所有的地市级以上的城市部署我们的CDN的边缘节点，把我们的业务和内容节点推送到离客户最近的地方。



第二、开放的云网一体的云计算平台。通过这几年自主研发，中国联通自主研发了沃云的云计算平台，我们在计算、存储、网络、数据库、中间件、安全、运维管理方面，有一系列的产品。同时采用了开放融合的，利用国际主流的开源技术搭建了中国联通的沃云产品架构。到目前为止我们推送超过一百项的沃云产品和服务，同时在沃云平台下，通过我们的网络，覆盖365个本地网络的云计算资源池和DCI网络的接点，并且所有的核心接点实现了性能优势的互联，我们实现了端到端的互联互通，我们的流动调动达到分钟级。



第三、开放的大数据平台。中国联通探索大数据的合作，利用我们的数据平台和数据资源，包括具备4亿用户的数据，我们有8.2万个的终端，还有日处理4200亿条的数据，日处理计费详单170亿条的巨大资源，利用我们这些数据资源和大数据平台，我们大数据平台具备3500台以上的服务器处理，我们提供Hadoop集权有120台MPP集群，存在能力超过60PB，我们利用我们强大的数据资源，和强大的数据处理平台，从2014年开始探索大数据对外合作，在互联网金融、传统金融、第三方支付、征信机构、快消品、终端、汽车、旅游、交通等行业提供支付风险控制，信息核实等服务。



第四、开放的物联网平台，领先的物联网链接管理平台，具有强大的自服务能力和开放能力。我们物联网互联实现了全国统一部署，同时我们为客户量身定制化的能力，客户自身的可管理能力，应用平台的对接能力，这是我们开放物联网平台。



第五、沃云的安全服务能力。中国连通从基础设施、计算和存储、网络、数据、应用等方面都具有完整的安全产品。同时我们取得了可信云的认证，我们具有完整产品源代码软件著作权，我们具有运营商级网络品质，两地三中心多活安全策略，安全等保三级，我们这些能力也要开放给社会合作伙伴。



第六、开放运营能力。用户资源能力，长期服务政府、企业，能精确把握用户需求，同时我们有强大的数据资源，我们有超过七千万以上的宽待用户，手机有2.6亿的移动用户，超过六千万的固化用户。业务运营能力。营销能力，我们覆盖省地市县的服务体系，这也是我们非常独特的。服务支撑能力，我们一站式的服务支撑体系，严格的服务制度，完善的服务流程，超前的服务意识。我们有六千人的专业技术服务体系，实现一站式的集成服务。



第三块内容讲一下中国联通针对这六个开放能力所做的一些案例。



中国联通这几年，通过沃云助力产业互联网的发展，在政府、教育、交通、医疗、环保方面都有实实在在的案例。



在政府方面，中国联通专门成立了电子政务运营中心，投放了六大类产品系列，同时在河北、广东、内蒙、吉林、辽宁、黑龙江等都设立有中国连通的运营部署，在智慧城市，在山东枣庄、浙江利税等方面都有中国联通所进行的运营工作。



在教育方面，中国联通在幼儿教育方面有互动宝宝项目，在基础教育方面有班班通项目，在高等教育方面有未来教室等项目，在职业教育方面还有职教院校通等相关项目。



下医疗方面，有设立在广东的医疗云产品基地，提供六大类产品。中国联通为广州妇儿医院提供了云上医院服务，帮助广州妇儿医院成为全国首家全云托管的三甲医院。



中国联通秉承聚焦、开放、分享共建生态圈，进一步开放能力，与产业链上下游建立更加广泛的合作，通过聚合各方优质资源，共建产业新生态，促进传统行业转型升级，促进社会事业新发展。



我的报告结束，谢谢大家！

（以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）