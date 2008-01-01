工业和信息化部副部长陈肇雄：对云计算产业发展的四点希望

在14日上午的大会中，工业和信息化部副部长陈肇雄出席了第九届中国云计算大会并做了精彩致辞。在致辞中，陈肇雄充分肯定了我国云计算领域的科技工作者和企业家对我国云计算技术和产业发展做出的努力和贡献，并对我国云计算未来工作提出了殷切期望。

至顶网网络频道 06月14日 北京报道：2017年6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕。本届大会围绕“生态构建 深化应用”主题展开，云计算大数据领域院士、专家、产业高管、技术大咖齐聚一堂，共话云计算产业发展。

工业和信息化部副部长 陈肇雄

在14日上午的大会中，工业和信息化部副部长陈肇雄出席了第九届中国云计算大会并做了精彩致辞。在致辞中，陈肇雄充分肯定了我国云计算领域的科技工作者和企业家对我国云计算技术和产业发展做出的努力和贡献，并对我国云计算未来工作提出了殷切期望：一要提升云计算核心技术能力；二要加强云服务平台建设；三要深入推进云行业应用；四要强化云安全保障。

以下为陈肇雄现场致辞实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

尊敬的吴基传部长，尊敬的各位院士、各位专家、各位来宾，女士们、先生们，大家好！首先，我谨代表工业和信息化部对大会的召开表示热烈的祝贺！



本届大会以生态构建、深化应用为主题，顺应技术演进趋势，符合产业发展规律，对促进云计算创新发展、构建开放安全的云生态具有重要的意义。



当前，信息技术产业正在加速向云计算、移动互联网、人工智能等方向转型发展，云计算作为重要的网络计算模式和关键应用基础设施，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源优化配置，加速信息技术与经济社会各领域的交叉融合，催生了诸多新业态、新模式，成为提升信息化水平，培育壮大新兴产业，推动数字经济发展的重要驱动力量。



近年来，全球云计算产业不断发展壮大，云基础设施加速向模块化、大型化、绿色化、智能化方向演进，行业龙头企业纷纷加大云平台布局力度，积极打造开放共赢的产业生态，全面推进云计算与物联网、工业互联网领域的融合创新发展。在各相关部门和产业界的共同努力下，我国云计算创新发展不断取得新的突破，进入了广泛普及、创新活跃、应用繁荣的新阶段，成为经济社会各领域信息化建设的重要支撑。



产业发展方面，云产业规模不断壮大，结构不断优化，链条趋于完整，生态日益繁荣，保持了超过30%的年均增长率，成为全球增速最快的市场之一。技术创新方面，海量数据存储、数据中心节能等云计算关键技术不断取得突破，部分指标达到了国际先进水平。行业应用方面，用户群体由中小企业向大型企业、政府机构、金融机构转移。行业应用向制造、政务、金融、医疗、教育等多个领域渗透，大幅降低了创新创业门槛，培育了一批新模式、新业态、新产业。



各位来宾、各位朋友，顺应信息产业发展大势，把握信息技术创新发展机遇，加快云计算产业发展，着力提升经济社会信息化水平，潜力巨大，前景广阔，借此机会提四点希望。



一、提升核心技术能力。加强对云计算平台核心软件的研发攻关，推动建立云计算领域的制造业创新中心，加快云计算标准体系建设，深入开展云服务能力测评。加强知识产权保护，深度参与开源社区建设，持续提升云计算技术水平和服务能力。



二、加强服务平台建设。培育壮大云计算骨干企业，推动形成一批创新优势强、影响力大、带动作用突出的云计算平台，支持地方政府与骨干企业建设运营云计算公共服务平台，引导软件企业面向云计算转型升级，构建应用软件体系，实现平台打造与生态建设同步。



三、深入推进行业应用。支持搭建面向制造业特色领域的工业云平台，大力培育云制造新模式，助力制造业转型升级和提质增效，鼓励中小企业基于云计算平台开展大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术研发和产业化，培育新业态、新模式。



四、强化云安全保障。加强面向云安全的制度建设，增强安全技术支撑和服务能力，不断加强云计算安全防护体系，切实保障云计算环境下的网络与信息安全，云服务企业要严格落实网络与信息安全责任，加强安全防护手段建设，不断增强安全防护能力。



各位来宾，女士们、先生们，由中国电子学会主办的中国云计算大会历经九届，已发展成为我国IT领域的知名盛会，有力地促进了云计算产业发展。希望大家借助这一平台，凝聚共识、合作共赢，共同推动云计算产业发展不断实现新的突破、迈上新的台阶。

最后，预祝本届大会取得圆满成功！谢谢大家！





（以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）