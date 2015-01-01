原邮电部、信息产业部部长吴基传：发展我国云计算产业的五点建议

2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在国家会议中心拉开大幕，中国云计算技术与产业联盟理事长，中国电子学会名誉理事长，原信息产业部部长吴基传出席本次大会，并提出进一步发展我国云计算产业的发展提出五点建议。

至顶网网络频道 06月14日 北京： 2017年6月14日，由中国电子学会主办、至顶网等协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心拉开大幕，中国云计算技术与产业联盟理事长，中国电子学会名誉理事长，原邮电部、信息产业部部长吴基传出席本次大会，并致开幕辞。

吴基传针对本次大会的主题——“生态构建、深化应用”，对进一步发展我国云计算产业的发展提出五点建议：一是要把握住互联网+大数据、中国制造2025等国家战略新机遇，推动云计算创新发展；二是要充分认识融合发展的新趋势，进一步完善云计算产业的生态体系；三是要不断地深化云计算、大数据的行业应用；四是要正确地看待人工智能、大数据和云计算的关系，提升智能云服务的供给能力；五是服务于一带一路战略，强化云计算的基础设施和应用服务的支撑作用。

以下是吴基传演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载）

吴基传：各位领导、各位专家、各位来宾，女士们、先生们，早上好！今天第九届中国云计算大会在这里顺利召开，首先让我代表中国电子学会、中国云计算技术与产业联盟对第九届中国云计算大会的召开表示热烈地祝贺！向前来出席本次大会的各位领导、各位专家和海内外嘉宾致以热烈地欢迎，向大会顺利召开给予大力指导的工业信息化部、中国发展与改革委员会、中国科协、北京市人民政府、世界工程组组织联合会创新专业委员会的各位专家、学者、海内外的嘉宾、产业界的朋友表示热烈地欢迎。

信息产业是当前世界经济社会发展的重要推动力，信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性的支柱产业，它促进了社会就业，拉动了经济的增长，调整了产业的结构，转变了发展方式，维护国家安全，具有十分重要的意义。从云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛地发展，正在广泛地深入，影响到生产、生活，社会管理等方方面面，正在成为促进社会经济发展新旧动能的重要事业。

近年来我国政府高度重视云计算产业发展，出台了关于促进云计算创业发展、培育信息产业新业态的意见，大数据发展的行动纲领，以及云计算近三年的发展行动计划等等一系列的政策文件。同时在社会各界的共同努力下，我国云计算产业得到了持续健康快速地发展。

一是产业规模迅速增长，我们“十二五”末，据我国不完全的统计，它的规模达到了1500亿，年符合的增长率接近30%。二是云计算软硬件的能力稳步提高，云计算的直接重要设备、核心技术、支撑平台等方面，突破了一些关键技术，初步形成了自助可控的云计算系统解决方案，技术体系与服务平台。三是云计算标准体系不断地完善，云计算参考架构的国际标准已经发布，云基础、云资源、云服务、云安全等标准正在实行之中。四是云计算应用领域不断地拓展，从政府应用到民生应用，从金融、交通、医疗、教育领域到人员和创新制造等全行业一延伸拓展。五是云计算国际化进展不断地推进，涌现出了阿里、腾讯、百度、华为等一批具有核心竞争力的云计算技术和服务的骨干企业，面向全球提供服务，部分企业到海外建立了多个云计算的服务中心，提供了海外的服务。

但是我们也看到，我国云计算发展取得的成绩和问题，也要看到存在的问题和不足。比如云计算、大数据产业市场需求完全的拓展，还没有完全释放。云计算和其他新一代信息技术的融合发展深度还不够，完善的云计算产业生态体系还有待进一步的建立，高端云计算应用和服务仍需加强，国际化仍需进一步拓展。

在此，我想围绕本次大会的主题，“生态构建、深化应用”，对进一步发展我国云计算产业的发展谈点个人的看法。

一是要把握住互联网+大数据、中国制造2025等国家战略新机遇，推动云计算创新发展，云计算是互联网基础的重要支撑，也是大数据应用服务的重要载体。在国家大力推动产业转型升级，发展互联网+传统行业融合创新发展，推动智能制造、绿色制造和发展自主可控的核心技术背景下，云计算迎来了新一轮发展的机遇和发展的空间，要积极利用云计算的高效能、低成本和集约化的特点，设计开源技术生态体系、软件定义，以及云端融合的发展趋势，不断突破云计算的关键技术，发挥云计算的支撑作用，为云计算发展注入新的动力。

二是要充分认识融合发展的新趋势，进一步完善云计算产业的生态体系。目前初步形成了以云计算为基本设施，大数据作为信息载体，人工智能综合云计算、大数据、物联网、深度学习等多种技术发展生态。需要重视云计算、大数据、人工智能三种技术不断融合创新发展的趋势。强化在工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等各个领域应用的实践。通过生产商、服务提供商、用户等多个环节形成纵横交错的云计算、大数据的生态。不断地突破核心的芯片、基础软件、应用软件、关键设备、平台等关键技术，打造协作共赢的产业生态，促进完善生态体系的建设。

三是要不断地深化云计算、大数据的行业应用。应用在于创新，创新应用于市场，企业是创新的主体，创新来源于市场的需求，云计算、大数据的行业应用，是推动云计算、大数据健康发展的源泉。当前我国基础性、系统性的各类信息服务行业，如地理信息，也就是所谓的地理位置云，交通物流就是物流云，医疗和医保、医疗就是卫生云，文化娱乐文化云，电商云、政务云等等已经取得了可喜的成绩。但形式还不够多样，服务的群体还不够全面。云计算应用的深度和广度还不够，云服务的智能化程度还有待提高，如何深化云计算、大数据的行业应用，是进一步促进云计算产业发展的重要课题。

四是要正确地看待人工智能、大数据和云计算的关系，提升智能云服务的供给能力，如何正确云计算、大数据、人工智能的关系是我们科学处理实际问题的依据。一是人工智能是社会经济技术发展一定阶段的产物，人工只能是为人类提供一个新型的智能服务的工具。二是云计算大数据、人工智能是一个复杂的纵横循环的生态体系，人工智能是多种技术的集成，它的发展结果是结合人工智能服务的云平台。云计算将进入一个深度发展的新阶段。今后人工智能会促进云计算的智能化，同时云计算、大数据又为人工智能的发展提供了坚实的基础。人工智能服务的云平台，即智能云服务将成为未来的主要发展趋势。

五是服务于一带一路战略。强化云计算的基础设施和应用服务的支撑作用，促进云计算企业走出去，加强IT基础设施的建设，是一带一路沿线国家在数据、信息通信等领域的互联互通，是国家一带一路战略的建设重要内容和必要的要求。要加快建设云计算中心和开发多元化的云和智能化服务，进一步打通一带一路的数据流、信息流，弥补沿线发展中国家数字的鸿沟，建设数字一带一路，要按双方的需要，提供我们国家已经成熟的云计算、大数据等产品服务和标准，以及管理模式。鼓励我们国家优秀的企业，已经取得效果或者成绩的企业在云计算和服务中间加快走向国外工作的机遇。

朋友们，一年一度的中国云计算大会是一个很好的交流平台，是一个很好的交流机会。大会给大家搭建了一个共享、共赢、共建的平台，同时大会也聚集了各方面的专家、学者，让大家在一起思想碰撞，让各种案例、模式崭露头角，我希望各位代表多交流、多碰撞、多合作，共同谱写我国云计算创新发展的新篇章。最后预祝本届大会圆满成功！谢谢大家！

（以上内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）



