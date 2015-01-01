应“云”而生再上巅峰，新华三创造全球交换机性能新纪录

2017年6月，新华三研制的数据中心核心交换机 S12500X-AF成功通过全球权威测试机构Network Test测试，实现单框768个100G端口全线速转发，成为目前业内唯一一款可达到这一性能的数据中心核心交换机设备。

如今，云计算数据中心正在向更大规模、更高速率快速演进，新华三预见到这一应用趋势，并创造了一项新的世界纪录。2017年6月，新华三研制的数据中心核心交换机 S12500X-AF成功通过全球权威测试机构Network Test测试，实现单框768个100G端口全线速转发，成为目前业内唯一一款可达到这一性能的数据中心核心交换机设备。

这是业界迄今为止最大规模的100G以太网接口单机性能测试，不仅验证了新华三的研发能力，更向全世界展示了“中国智造”的实力和风采。

(全球权威测试机构Network Test测试报告)

这次测试由新华三委托独立测试机构Network Test进行，测试中采用全球领先的思博伦通信测试仪表，并选择Fullmesh全网状组网的流量模式，针对满框768个100G端口进行流量测试。为了更好的贴近用户应用场景，还有目的性地增加了超大规格IP路由转发表容量测试，其挑战难度前所未有。在连续测试过程中，新华三S12500X-AF的表现十分稳定，充分证明了自身的优异性能与可靠品质。

(测试场景：数据中心核心交换机S12500X-AF)

S12500系列是新华三自主研发的核心交换机产品，一直以高性能、高稳定性着称，广泛应用于全球高端用户。而S12500X-AF则是新华三应对云计算数据中心网络更大规模、更高速率的发展趋势，推出的最新型号，其单台设备具备最高有768个100G以太网接口带宽容量，在全球范围内站在同类产品最前列。

新华三集团高级副总裁、首席技术官尤学军表示，“预见到下一代技术发展趋势，提供充分满足客户应用需求的高品质产品和方案，这是新华三研发团队的使命。”S12500X-AF能取得这样的成绩，关键在于硬件设计上的前瞻和领先，其中多项设计是业界独一无二的，从而使其在测试中“一骑绝尘”，成为同类设备中的“翘楚”。

一直以来，新华三在高端产品技术创新方面不断超越自我，相继推出S12500系列核心交换机、CR19000集群路由器等等堪称业界“巅峰”的产品。此次S12500X-AF创造全球交换机性能新纪录，不仅延续了新华三在高端交换设备领域的辉煌成绩，也向全世界展示了中国企业的创新能力。

在“应用驱动，云领未来”的新IT战略指引下，新华三还将继续加大创新投入，实现技术与应用的双轮驱动，持续引领、推进数字经济走向未来。

附报告链接：http://networktest.com/H3C-S12916X-AF/S12516X-AF_100G_record_en.pdf