2017华为云产业高峰论坛：打造“城市产业云”联盟，助力城市跨越式发展

017年6月9日，2017华为·宿州云产业合作高峰论坛在宿州市举行，大会以“云聚产业，数赢未来”为主题，二十余个城市管理者和行业专家与参会者分享云计算、大数据产业发展经验，探讨云计算、大数据如何促进新兴产业发展。

2017年6月9日，2017华为·宿州云产业合作高峰论坛在宿州市举行，大会以“云聚产业，数赢未来”为主题，二十余个城市管理者和行业专家与参会者分享云计算、大数据产业发展经验，探讨云计算、大数据如何促进新兴产业发展，向业界展示了华为在云计算领域的战略方向、产业布局以及生态建设情况等。安徽省委常委、宣传部部长虞爱华，国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁，华为公司高级副总裁彭中阳，工信部信息化和软件服务业司副司长朱皖，宿州市委书记、市人大常委会主任、党组书记史翔，宿州市委副书记、市长杨军，华为公司企业云业务部总裁杨瑞凯以及克拉玛依、泸州、大庆、永州等近1400余名政府和企业高层、各行业精英、意见领袖等出席了本次大会。

现场大会

在本次大会上华为携手上海联影医疗科技有限公司、中科宇图科技股份有限公司、树根互联技术有限公司和安徽省气象局发布了气象云、智慧医疗云、环保云和工业物联网云解决方案。

解决方案发布

2013年7月，宿州与华为公司达成云计算、大数据战略合作， 经过双方4年的努力，初见成效。宿州市成为“全省大数据存储基地”，被安徽省政府批准为“战略性新兴产业集聚发展基地”。华为与宿州市政府、宿州市高新区打造的云平台已经承载了宿州市近40个委办局的数据业务，包括社管云、环保云、消防云、扶贫云、智慧城管云等”实现政务数据集中和业务协同；世纪互联、中国电信、量子通讯等落户宿州，安徽省气象局高新能计算中心已经运行，安徽省工商局、安徽省电视台等数据业务陆续落地；在华为的带动下，如天心天思、亿赞普、塑想、炫我等一大批行业领军企业相继聚集宿州，初步形成了影视动漫渲染、网游手游、电子商务、生物医疗、大数据处理、智能制造等特色云应用板块，产业聚集效应凸显。

在云计算、大数据、人工智能等新技术推动下，未来社会将演变成一个“万物感知、万物联接和万物智能”的智能社会。云服务将成为一个基本的商业模式，未来十年，越来越多的行业、企业将长于云，云计算将成为各行各业的基本能力，助力企业数字化转型。

2010年，华为公司发布了云计算战略，经过多年努力，在服务器、存储、虚拟化、云计算，大数据平台推出了有竞争力和影响力的产品；2015年7月30日发布了企业云，正式进入公有云领域，目前已经发布10大类54款产品，服务十几万政企客户；2017年3月，成立专门负责公有云的组织Cloud BU，增加投入2000人，全力打造公有云服务。面向未来，华为的定位是智能社会的使能者和推动者，加强云服务的战略投入，助力各行业实现数字化转型。

华为公司高级副总裁彭中阳发表演讲

华为公司高级副总裁彭中阳表示，“华为在云战略上是非常坚定的，在云计算领域始终聚焦提供云基础设施服务，把华为在技术和产品上的积累，通过云这个平台开放出来，聚合合作伙伴的应用，服务各行各业的数字化转型。随着华为云服务深入，我们将携手合作伙伴共同打造“城市产业云”联盟，推动云计算和大数据产业在城市的落地和数字化转型中的应用。 “

‘我们将紧紧围绕“一核两翼”进行云服务的战略布局: 一核就是“围绕数字化转型做大云服务产业”，具体来说，就是携手合作伙伴共同推动公有云在各行业数字化转型中的应用；“两翼”中“一个翼”指的是面向传统央企、大企业、政务云市场，充分发挥华为2B市场服务的传统优势，打造场景化的企业级云服务解决方案，成为中国市场政府、大企业云服务的领先提供者。“另一个翼”指的是面向中小企业市场，以华为软件开发云为切入点，构建线上线下O2O的服务能力，成为中小企业最信赖的云服务商之一。’

宿州市是华为企业云全国第二个合作的城市，在发展云计算产业方面非常具有前瞻性，效果显著。未来我们希望与各地政府和生态伙伴紧密合作，共同做大云计算大数据产业，助力宿州和其他城市实现跨越式发展。”

华为公司企业云业务部总裁杨瑞凯表示，“华为已在30多个城市建立云服务节点，通过独有的三级云服务网络布局，覆盖全国七大区域，整合海量、高可用的云资源，构建了一张覆盖国家-省-市三级的云服务资源网络；同时与超过200个城市形成合作，未来，华为将大力推进城市产业云的发展，在全国构建城市产业云服务网络，逐步通过高速、安全的网络将云服务资源联接起来形成一张云服务网络，服务客户全国业务部署的需求。“

华为和500多家来自智慧城市、大数据、媒资、金融、物联网、智能制造、电商服务、医疗健康、农业、现代服务业等领域的产业链相关企业形成了合作伙伴关系。华为将汇聚政府、产业链相关企业、云应用提供商、集成商、服务商的需求，提供一个资源共享、合作共赢的服务平台，逐步构建云计算产业生态圈，进一步促进云计算和大数据产业的快速发展，助力城市实现跨越式发展。