从SDI向IP迁移 思科为媒体广电行业数字化转型做好支撑

目前，随着互联网中海量内容和海量服务的大量出现，以及视频内容的快速增长。在广播电视全媒体行业中普遍出现了综合制播能力不足，难以满足融合媒体制播创新发展要求的尴尬现象。

至顶网网络频道 06月09日 北京报道：在广电行业全面向数字化转型的阶段背景下，至顶网记者对思科大中华区副总裁、媒体和广电事业部总经理王茵进行了采访。王茵表示，“广电行业经历过从模拟、有线网络、地面传输、卫星传输，到全面数字化转型的时期，我们也目睹了从零到今天2亿多用户的变化，基本上实现了百分之七八十的数字整转率。但数字化并不是我们的最终目标，我们看到党和政府在‘十三五’规划里面已经给广电制订了一个非常好的发展蓝图。”

思科大中华区副总裁、媒体和广电事业部总经理 王茵

广电行业如何面对数字化转型

目前，随着互联网中海量内容和海量服务的大量出现，以及视频内容的快速增长。在广播电视全媒体行业中普遍出现了综合制播能力不足，难以满足融合媒体制播创新发展要求的尴尬现象。很多媒体企业尚未搭建起综合制播平台，导致各类业务系统协同性、制播流程、运营效率等方面受到影响，造成台网分离、技术协同手段不足等问题。

到2021年全球媒体行业发展趋势

同样，面对互联网化时代的快速发展，传统广电网络全媒体业务承载能力有待加强，双向化改造差距显现，技术上不能互联互通，智能终端用户服务方面竞争能力受到挑战，地面无线数字化、地面音频广播、无线广播电视服务都处于探索阶段，安全保障等问题引发关注。

为此，广电总局专门制订了“十三五”规划发展思路及目标，提出广电行业要全面实现广播电视数字化、全面提升广电融合媒体服务能力、基本完成下一代广播电视网（NGB）建设、基本实现广电终端标准化智能化、大幅提升广播电视公共服务水平、大幅增强广电融合媒体制播能力等相关计划和目标。

“工欲善其事必先利其器”，王茵讲道，“在‘十三五’规划总体方案的指引下，思科将契合现在广电全面IP化的需求提供更好的整合解决方案。在已有的数字化平台上再进行一次提升，用互联网这样一个更加通畅、更加融合的网络，把广电业务提升到更高的平台之上。”

王茵表示，“思科在过去若干年里一直希望把传统DVB与IP、互联网环境融合起来。广电行业需要有一个功能强大的内容分发平台、服务分发平台。那是不是不停地往上叠加呢？这对于运营商及从业者是很大的挑战，第一我们尊重过去的历史遗留问题和现状，第二我们不能在运维上给运营商增加过多的负担，所以思科推出了基于软件的虚拟化融合前端，播出和分发服务可以充分利用好云的功效。”

思科提出开放网络媒体架构

据王茵介绍，思科向电视台提供解决方案，可以使传统播控前端不仅能够向包括卫星平台、有线前端、地面前端进行内容传输和分发，而且同一种内容可以实时地向互联网各种接收前端进行内容的分发，其中所有转码、转流都会在思科虚拟化解决方案中利用软件生成，这就大大减少了电视台播控中心的管理成本、运营成本以及制作成本。

思科开放网络媒体架构

王茵还讲到，“目前各个电视台都在做融合分发前端的改造、升级换代，如何从传统的方式平滑地过渡到融合网，比如在互动环节，目前观众只能和有线分发平台进行互动，没办法和电视台进行互动。而思科开放网络媒体架构会帮助电视台把所有在无线互联网及有线互联网下的参与者联接起来，实现互动。这样就使得电视台制作一次内容可以让更多观众投身到节目分发和互动的过程当中。”

打造优质用户体验

BOULOGNE（CANAL+）是法国优质电视节目的顶级制作商，正在进行直播媒体制作设施的转型升级。其新建的“CANAL Factory”将设有两个媒体制作工作室，每月制作170场直播演出。像CANAL+这样的内容提供商、媒体和娱乐公司需要在更多屏幕上为用户提供更高品质的内容和互动媒体体验。为了实现这一目标，其需要为传统制作流程引入全数字化技术，添加更多摄像机，使用4K技术提供更高的屏幕分辨率，支持虚拟现实体验和提升安全性。

王茵表示，“目前CANAL+旗下的各家公司均已实施了纯IP基础设施，并获得了现有标准数字接口（SDI）基础设施无法提供的规模、灵活性和可靠性。为支持客户完成从SDI到IP的迁移，思科与领先软件提供商合作伙伴展开了紧密合作，包括Grass Valley以及视频系统集成商Videlio等。”

思科IP媒体矩阵方案

另据王茵介绍，在此项目中思科还提供了Media Blueprint，这是一套基础设施和软件解决方案，旨在为用户带来卓越的云媒体体验。该项目采用了思科IP媒体矩阵解决方案，基于思科Nexus 9000交换机和SDN控制器，并由思科高级服务提供支持。

最终，由思科提供的全新网络基础设施为CANAL+提供了出色的可靠性，能够支持其在IP上开展直播制作，并可扩展至支持12 Tbps的流量，同时还能支持CANAL+对制作环境进行敏捷快速的重新配置，并轻松实现冗余配置。

新奥特媒体PAAS平台

此外，王茵还分享了思科在中国的一个成功的部署案例，就是宁波电视台的融媒体云平台建设。据称，此前思科与北京新奥特云视科技有限公司展开深入合作，在帮助宁波广播电视集团融媒体云平台建设过程中，思科基于Cisco UCS Director的IaaS云媒体资源管理平台和基于思科ACI的云平台网络解决方案，帮助宁波广电融媒体云平台在保障传统业务流程的同时，满足了媒体融合的多业务流程需求，为新业务提供统一的内容支撑、技术服务、数据分析、运营计费等一体化技术服务平台，形成了立体多样、融合发展的现代传播体系。

有效管控安全及盗版问题

全数字化正在为包括运营商、媒体和娱乐公司在内的视频运营商创造新的商机，但同时也带来了新的安全挑战。优质的高价值内容是视频行业的核心。如何保护这一内容，确保能够持续从中获取收入，是所有视频运营商的重中之重。

面对当前越来越显著的信息安全和内容盗版等问题，王茵表示，“在逐步向IP和云技术转型的过程中，视频运营网络所遭受的潜在攻击和威胁数量也越来越多。为了在此环境中有效抵御当前和未来的威胁，视频运营商需要采取整体性方法以实现强大的安全性。思科在版权保护DRM（Digital Rights Management，数字版权管理）方面一直处于领先地位。

据称，全球众多运营商、媒体和娱乐客户当前已开始实施这些解决方案，其中包括：Eastlink（加拿大最大的家族所有及运营的电信公司）、乐视云（中国最大的在线视频公司之一乐视网的云计算和数据处理子公司）；Sky（欧洲的领先娱乐公司，拥有2100多万客户）、Sony Pictures Networks India（负责运营索尼印度公司的多元化业务）等等。

在十几年前中国广播影视数字版权管理论坛（China DRM Forum）成立之初，思科就是该组织成员，目前仍是最活跃的成员之一。王茵还表示，“我希望思科的DRM能够在未来全面IP化之后，为更多有线运营商、OTT运营商等内容提供商提供最好的方式来保护他们的内容。思科DRM解决方案的优越性已经在海外得到了广泛验证，而思科也会为中国市场进行算法等方面的定制化处理。”

另外王茵还分享了另一个保护性措施：CAS（Conditional Access System，有条件接收系统），该系统已经在中国十几家有线电视平台、卫星传播平台（直播星）进行部署。为此，思科公司投入了很大的团队确保CAS用户安全播出。

王茵很自豪地说，“直播星平台自2009年10月份上线以来，目前为止用户已经超过了1.2亿，这全部是由思科CAS进行支撑。思科整个团队和运营商在机房一起工作，一起值班，多年来一直坚持，就是为了确保运营商得到最强大的技术支持，保障播出的安全性。”