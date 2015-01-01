新华三亮相2017全球未来网络发展峰会 释放未来网络技术风向

未来世界是构建于网络上的世界，那么未来网络是什么？该如何构建？4月17日，在南京江宁未来网络小镇召开的2017全球未来网络发展峰会上，新华三集团总裁兼首席执行官于英涛应邀出席主论坛，就此问题发表了演讲。

未来世界是构建于网络上的世界，那么未来网络是什么？该如何构建？4月17日，在南京江宁未来网络小镇召开的2017全球未来网络发展峰会上，新华三集团总裁兼首席执行官于英涛应邀出席主论坛，就此问题发表了演讲。

本次峰会由中国工程院、南京市政府主办，以“创新合作共赢，引领未来发展”，汇聚国家相关部委领导，全球未来网络领域著名专家，国际顶尖大学的领军人物，全球运营商、网络设备制造商、互联网企业和资深专家，共同交流未来网络发展前沿技术，探讨未来网络发展应用空间。

新华三集团总裁兼首席执行官于英涛发表演讲

新IT战略——助推数字经济发展

在主题为“应用驱动未来网络变革”演讲中，于英涛表示，云计算、大数据、物联网、人工智能等新IT技术的发展，促使国家信息化发展战略从2015年的“互联网+”、2016年的“新经济”发展到今年的“数字经济”，后者可以说是中国新经济时代的具体表现，涉及城市管理、行业变革和民生服务等诸多领域。归纳其内在的逻辑，核心就是数字化转型，由技术创新和应用创新双轮驱动的数字经济发展。在这一背景下，新华三提出“应用驱动，云领未来”新IT战略，通过云平台、大数据、大互联和大安全技术支撑，让应用驱动IT的云化，推进数字经济未来发展。

数字经济时代是万亿联接的时代，要实现从人与人到物与物互联的升级与转变，面临着诸多挑战：如应用联接千变万化，如何实现网络智能承载？从“人与人”到“物与物”，如何统一“万物语言”？于英涛认为，构建未来网络要从全面云化、软件定义、场景化定制、生态链建设等要点着手。

大会现场

应用驱动+万物互联 新华三把脉未来网络

“未来网络是数字经济的神经系统”于英涛表示，新华三从两个方面建设未来网络：应用驱动——利用SDN/NFV开展网络重构；万物互联——通过IOT技术赋予万物生命。对此，新华三已推出应用驱动网络AD-NET解决方案，包括AD-WAN（应用驱动广域网）、AD-MAN（应用驱动城域网）、AD-DC（应用驱动园区网）、AD-EC（应用驱动边缘计算）、AD-Campus（应用驱动园区网）、AD-IoT（应用驱动物联网），新华三希望让网络更加柔性和可扩展，并借助IOT技术联动各个层面，实现万物互联的泛连接网络，在一个统一的万物互联网上承载各种不同的业务和应用，根据用户场景化需求定制解决方案，共建网络发展生态圈，推动数字经济快速健康发展。

作为未来网络的领先者与最佳践行者，新华三在SDN/NFV技术的落地方面已经拥有了丰富的实践经验，规模服务与BAT、招商银行、30多所211/985高校、三大运营商、中国网联数据中心等高端用户。，同时新华三还积极参与行业标准测试，荣获ONF中国首批OpenFlowV1.3一致性认证证书、顺利通过中国泰尔实验室测试，实践证明，新华三已成为未来网络最有力的推动者。

“引领新IT，助推新经济”是新华三发展的核心诉求。于英涛表示，未来，新华三将通过持续的技术和应用创新，完善的服务以及全面的生态合作，支撑各行业用户的网络建设与变革需求。同时，依托紫光集团，新华三愿意通过包括资本合作在内的各种形式，与业内领导厂商、优秀的Startup公司合作，一起共建未来网络，为中国数字经济的发展贡献自己的力量。