深入物联网场景 做“数字化转型”领航者

“新IT新经济——H3C NAVIGATE 2017”领航者峰会上，新华三正式向业界发布了全新的物联网战略及解决方案，通过深入场景的生态解决方案助力多个行业数字化转型。

“新IT新经济——H3C NAVIGATE 2017”领航者峰会上，新华三正式向业界发布了全新的物联网战略及解决方案，通过深入场景的生态解决方案助力多个行业数字化转型。

厚积薄发 新华三大举进军物联网

新华三物联网战略以“One Net，One OS”为核心，将致力于构建柔性、开源的全新联接网络，采用新华三OS的终端将可以不再考虑中间设备的差异，直接与云端和应用做对接；与此同时，One Net也提供了一个虚拟化的、逻辑化的网络平台，根据客户的业务需求，实现网络的互通和联动。在未来整个物联网产业链中，新华三所扮演的不仅是平台提供商的角色，更重要的是携手生态合作伙伴共同为客户提供端到端的整合交付方案，最终实现一网“纵横”。

五大场景解决方案 近十款物联网产品

此次大规模发布物联网战略，不仅是新华三既有能力的延伸，更是其对大互联（Connect+）战略的最新重大布局，凸显出新华三作为新IT解决方案领导者的实力与前瞻洞察力。

新华三发布了五大场景解决方案，中小学场景物联校园解决方案、医疗场景医疗物联网解决方案、工业场景工业互联网解决方案、农业场景以LPWAN技术降低综合投入成本的农业解决方案，以及WLAN+LPWAN双剑合璧的智慧城市解决方案。配合这五大场景方案，新华三也发布近十款产品，面向中小学生的企业级智能手、体温监测仪、蓝牙身高体重秤、物联校园融合网关、第二代医疗物联网关、工业物联网关、LoRa基站、新一代室外物联基站以及工业农业物联网引擎等。

企业级手环是针对校园定制的智能穿戴硬件，具备蓝牙、RFID定位功能、NFC刷卡门禁、支持Sim方案，集成GPS。除此之外，还可以将运动数据、心率等生理信息实时统计，手环举手，活跃度统计以及遇到危险紧急求助功能。学生佩戴手环后可测量身高，体重，体温，数据可以实现自动上传绿洲物联网平台，与身份绑定，无需人工参与。

第二代医疗物联网网关为第一代的升级版，可以实现单体AP入室，物联网模块联接各类医疗专用器械，将医疗移动医护数据和医疗物联网数据上传至统一的智能管理中心平台，实现远程医疗的移动护理、掌上医院、就诊导航功能。此外，还服务与公共医疗的婴儿防盗、医疗垃圾和设备人员资产定位以及体温检测。

新华三还推出了工业物联网网关，适合在高温、有你等恶劣工业环境下使用，实现车间监控、车间人员定位、仓储货物定位以及车间网络共享。LoRa模基站置WLAN，支持太阳能供电、LoRa终端支持RJ45，RS232，并预留了RS485，用于LoRa基站间的通信，、LoRa模组内置绿洲OS，可以和合作伙伴设备深度融合。LoRa101系列产品可支持5-10公里通信和大规模并发。新一代室外物联基站内置智能云天线系统，采用IP68防护等级，“GPS+北斗”双模定位系列，创新性提出了U+融合物联端口。这次发布的一系列产品都将是新华三迈向万物互联坚实的一步。

此外，在面对海量终端爆发式增长的物联网时代，一套全面可控的网络管理系统必不可少。新华三在此次峰会上推出全新物联网监控管理系统————鹰视，实现终端、接口、数据三个层面实时可视化的监督管理，全方位保障物联网可靠运行，是新华三物联网战略的重要组成部分。

应用驱动 万物互联

新华三提出了物联网战略，对物联网安全有自己独到的解读，可以提供全套的安全体系防范系统保障整个泛联接的物联网络正常运转，防止出现僵尸物联网。新华三的物联网安全防范体系包括6大层面，终端安全、通信安全、数据安全、应用安全、网络安全以及控制安全。

作为整个大互联坚实的一步，物联网战略发布至关重要。大互联为未来而生，利用SDN技术开展网络重构，通过绿洲OS赋予万物以生命，“智能感知，万物使能”。通过全场景、融合交付、泛联接的网络，基于绿洲生态云平台，实现人、设备、应用和数据的全联接，即以应用驱动变革全联接时代，云享智慧未来网络。