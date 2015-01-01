西南大学携手新华三 共建学历教育新体系

4月10日，新华三集团与西南大学在新华三杭州总部签署产学研合作协议，双方将在科学研究、技术推广、教学实习、开展实践教学、人才引进、科技成果推广转化等方面的合作，探索有效的产学研合作模式。

4月10日，新华三集团与西南大学在新华三杭州总部签署产学研合作协议，双方将在科学研究、技术推广、教学实习、开展实践教学、人才引进、科技成果推广转化等方面的合作，探索有效的产学研合作模式。西南大学副校长丁忠民、西南大学校地合作处处长程龙、西南大学信息中心主任刘革平、西南大学计算机与信息科学学院党委书记靳拥军，新华三大学常务副校长陈小东、新华三集团中国区总裁王景颇、新华三大学副校长刘小兵等参加签约仪式。

西南大学是由教育部直属，教育部、农业部、重庆市共建的重点综合大学，是国家"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校，也是教育部批准开展现代远程教育试点工作的高校之一。全球新IT解决方案领导者新华三集团，致力于科技人才培养和中国教育发展，自建的新华三大学提供7大产品体系，40个专业类别，数百门课程，有超过450所网络学院。同时，新华三从事的认证教育，培养了十万人次通过高含金量的技术认证。

根据合作协议，双方将在平等、自愿、互惠、互利的原则上，充分发挥各自优势，在人才培养和科研上开展深度合作，合作建设网络教育——网络工程本科专业，实行创新的“学历”+“技能”培养模式，引入新华三最新技术、专业课程、人才实训基地，培养创新人才。同时，开展科技创新、成果转化、项目申报、设计创新等方面合作，共同探索新形态、新技术、新服务的产品创新实践。

丁忠民副校长致辞时表示：多年来，西南大学一直致力于人才模式的改革和探索，在自有课程体系外引入社会优势技能型课程资源，为学生提供更多学习选择。新华三集团对企业人才的技能需求有深入细致的研究，拥有成熟的应用型人才培养体系和优质的培训课程。此次与新华三联合，西南大学希望开拓一种线上网络教学，线下实践教学和实习相结合的新模式，提高学生实际动手能力和就业机会，打造特色网络教育，培养适应社会发展的应用型人才。

陈小东副校长表示，新华三集团与西南大学的合作是一次职业教育与学历教育的融合创新。新华三会将业界前沿技术与西南大学相关专业课程进行融合，包括网络工程专业、计算机与信息技术等，让新华三体系内的学员在提升技能的同时，获取相应学历证书，为国家IT信息化建设提供坚实的人才储备。

新华三与西南大学已合作十多年，从原先单纯的课程、技能培训合作深入到学历教育合作，双方都在不断探索。通过深度的学历教育合作，西南大学开创了一种新的网络教育模式，做出自己的特色，为国家培养高科技人才。而新华三也探索出一种全新的校企合作模式，促进未来新华三体系学员学历提升，推动自身业务的发展。

新华三与西南大学的合作只是一个开始，更好的推动中国网络教育创新发展，深化产学研融合、校企合作，提升技能型人才学历，加快教育现代化体系建设，才是新华三未来的战略目标。未来，新华三将与西南大学继续深化合作，通过专业共建、课程改革、联合培养等方式，推动新IT人才学历培养，促进中国教育新发展。