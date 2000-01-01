全新SmartZone操作系统发布，彰显Ruckus Wireless体验管理能力

Brocade旗下的Ruckus Wireless近日宣布发布SmartZone操作系统（OS）的3.5版本。此次的全新发布为行业内最高容量控制器组合提供动力，其中还包括同时发布的SmartZone 300 (SZ300)高规格控制和管理器。

ZD至顶网网络频道 04月24日 综合消息： Brocade旗下的Ruckus Wireless近日宣布发布SmartZone™操作系统（OS）的3.5版本。此次的全新发布为行业内最高容量控制器组合提供动力，其中还包括同时发布的SmartZone 300 (SZ300)高规格控制和管理器。SmartZone OS 3.5具有超过30项新增功能和性能提升，使得IT能够更为简便地提升终端用户体验，并更好地将安全和政策目标落实到各类用户设备上。新功能还使企业和托管服务提供商能够方便而安全地实现复杂的网络架构及多层商业模型。

SmartZone产品组合包括为服务提供商和大型企业设计的大容量设备——SZ300和虚拟SmartZone High-Scale (vSZ-H)，以及为中等规模企业网络设计的企业级设备——SmartZone 100 (SZ100)和虚拟SmartZone Essentials (vSZ-E)。虚拟SmartZone Data Plane (vSZ-D)与虚拟控制和管理设备协作，实现了高吞吐量的分布式数据层。自2015年推出起，就有超过2000家企业和服务提供组织部署了SmartZone控制器，共同管理着超过60万个接入点（AP）。

“云托管无线服务的收入以26%的速度快速增长，远超企业WLAN设备市场，”IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra称。“有能力通过产品帮助服务提供商创造大量利润的WLAN提供商，才能始终保持市场领先水平。有了SmartZone组合及其最新升级产品，Ruckus很明显将成为此行业的主导者。同时，公司正在终端用户体验管理、安全和分析相关的通用性关键功能上加大投入。”

提升终端用户体验管理

随着终端用户对服务质量预期的提升，IT部门满足这些预期的挑战也在不断增加。SmartZone OS 3.5向IT提供了多种工具以更好地确保品质体验：

• 可视连接诊断系统（VCD）使得IT能够实时响应终端用户的问题，对客户的连接程序进行可视化检查，指出故障阶段并找出故障的可能原因。

• 全新“super-KPIs”与可视警示及数据透视表功能相结合，以更为高效的方式向IT提供终端用户体验降低的预测，减少IT在发现系统性故障上必须花费的时间。

• 近乎实时的流量推动，使IT能够通过允许第三方或定制分析工具有效应对迅速恶化的网络条件，从而在获取关键业绩指标（KPI）的同时不延迟、无保真损失且无需在防火墙上钻孔。

创建更为灵活的安全和政策管理

在确保网络、设备及用户受到保护的同时，不牺牲预期服务和接入水平，对IT来说至关重要。新版本能够帮助IT更为简便地解决这些挑战：

• SmartZone与Ruckus Cloudpath™安全和策略管理软件使IT能够创建几乎无限数量的租户和设备，开启用户专门的VLAN、接入控制和带宽属性。此功能使IT能够根据实际的安全和政策需要细分网络，避免千篇一律的情况。

• 对Ruckus Dynamic Pre-Shared Key™ (DPSK)技术的可用性改进包含一组DPSK功能，在与Cloudpath整合后，也能够对终端用户进行自动钥匙分配。这组DPSK功能的设计旨在令使用“无领导”物联网（loT）设备（如打印机和苹果电视等）的组织通过为设备手动分配密钥，令相同种类的设备能够使用通用DPSK密钥。

塑造更复杂的业务和配置模型

最新版本的SmartZone，为拥有私有云的服务提供商以及大型企业和教育机构进一步提升了多租户和数据平台的功能性及灵活性：

• 多租户合作伙伴域细分允许运行私有云的服务提供商为其non-hosting托管服务提供商客户建立安全、独立的操作域。这些新功能与已有的域功能一起，使私有云服务提供商能够支持任何单层或双层的管理服务业务模型，同时满足严苛的运行和安全要求。

• vSZ-D中的区域亲和功能为分布站点提供了共享数据层，使客户能够在WLAN提供方发生变化的情况下维持集中的数据架构。托管服务提供商能使用相同的功能来允许其客户将数据流从本地局域网（LAN）中引导出来。

• vSZ-D中的自有DHCP/NAT功能通过在集中或分布网络环境中进行高性能DHCP分配，简化部署复杂性，而无需第三方DHCP/NAT服务器。

• vSZ-D允许进行第3层漫游，而无需专门的移动控制器。参数只在位于中央的vSZ-H/E实体中定义一次。分布的vSZ-D实例自动在它们之间建立通道。漫游设备保留其原始IP地址，为敏感应用（如声音）保持会话。

“有了Ruckus最新版本的SmartZone控制和管理软件，浏览用户界面变得简单而直接，同时还有接入配置和在单一页面上监控的能力，” WiFirst工程主管Yves Premel-Cabic表示。“有了针对客户组织问题的呼叫流诊断和透明清晰的技术数据，Ruckus如今远超竞争对手。通过将其与Ruckus SmartCell Insight平台结合，我们如今能够享有最先进的分析。vSZ 3.5目前是最佳的电信级Wi-Fi管理解决方案，WiFirst的工程师们和技术员们迫不及待地想要升级到这个主要版本。”

“SmartZone使服务提供商和大型组织能够很容易地部署大规模、多站点、多区域的WLAN，同时还能减少与数据平台缩放相关的一般成本，” Ruckus Wireless产品管理部副总裁Greg Beach表示。“有了这一最新功能，我们让SmartZone对各类服务提供商的吸引力倍增，同时为各类组织中的IT提供便捷的工具，让他们更高效地管理从服务质量到安全和政策的整个终端用户体验。”



