昆钢与华为签署战略合作协议 共同推进云南省信息化建设进程

2017年4月21日，昆明钢铁控股有限公司（以下简称昆钢）与华为技术有限公司（以下简称华为）于昆明签署战略合作协议，双方将在“工业云”、工业大数据、智慧园区、智慧城市、产业链等领域开展广泛深入的合作。

2017年4月21日，昆明钢铁控股有限公司（以下简称昆钢）与华为技术有限公司（以下简称华为）于昆明签署战略合作协议，双方将在“工业云”、工业大数据、智慧园区、智慧城市、产业链等领域开展广泛深入的合作。工业和信息化部副部长刘利华、云南省人民政府副省长董华、云南省人民政府党组成员李正阳、云南省人民政府副秘书长赵瑞君、云南省工业和信息化委员会主任杨福生、云南省通信管理局局长向剑、云南省工投集团董事长刘文章、昆明市人民政府副市长孙涛、昆钢副董事长张竹明、华为中国区副总裁陈炜宸、华为昆明代表处代表曹伟、华为昆明代表处企业业务部部长赵光等出席了本次签约仪式。

昆明钢铁控股有限公司与华为技术有限公司签署战略合作协议

昆钢是集钢铁冶金、水泥建材、煤焦化工、装备制造、节能环保、新型材料、地产置业、现代物流、金融服务、文化旅游、电子信息、海外业务等为一体的多元化、跨行业、跨地区的特大型企业集团。华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，在云计算、大数据、物联网等领域一直保持着非常高的研发投入，有着成熟的云计算平台及建设运营该平台的经验。在省委省政府和省直各部门的统筹指导下，两家企业强强联合，力求带动云南省在信息化领域实现突破。

此次合作，将充分发挥华为在云服务领域的品牌、运营、技术、网络资源等优势，以及昆钢在工业生产运营管理、信息化等方面丰富的经验和优势，在“工业云”、工业大数据、智慧园区、智慧城市、产业链领域开展全方位深入合作，打造基于云服务模式的端到端解决方案，推动云南省工业、信息化产业逐步上云，加速智慧产业园区、云南省智慧城市建设。同时双方将开展培训合作，助力云南省培养云计算、大数据领域人才。

昆钢副董事长张竹明表示：昆钢一直采用先进的技术引领公司产业发展，实现公司生产经营各个环节的标准化操作和智能化管理。通过此次合作，昆钢将充分利用华为在云计算、大数据等领域的技术、平台和网络资源优势，促进昆钢信息产业发展。同时在省委省政府和省直各部门的统筹指导下，昆钢将和华为一起精诚合作，持续投入，实现各领域信息系统集约建设、资源共享、业务协同，推动传统制造向智能制造转型，加速云南省工业信息化建设进程。

华为中国区副总裁陈炜宸表示：近年来华为已经在中国构建了一张覆盖国家-省-地市三级的云服务网络，让企业像用水、用电一样使用ICT服务，并承诺“上不做应用，下不碰数据”，永不进行数据变现，与合作伙伴一起共赢云时代的未来。此次合作，将立足昆钢，面向全省钢铁、烟草、有色金属、化工、建材等制造行业，打造工业云平台，推动云计算产业生态链建设，建设工业大数据中心，实现数据集中集约管理，推进云南省工业、信息化产业上云，智慧城市发展，乃至全省信息化建设。

此次合作协议的签署，标志着双方在合作上掀开了新的篇章，双方将深度合作，助力打造云南省“工业云平台”和“工业大数据中心”， 推动智慧工业园区建设，构建产业新体系，加速云南智慧城市及全面信息化建设步伐。同时合作双方将充分利用云南得天独厚的区位（面向南亚东南亚门户）优势，依托昆明国际通信出入口局，全面推进云南建设面向南亚、东南亚信息通信枢纽，加快信息通信互联互通，共建共享，提升信息化国际合作水平，带动信息产业快速发展。