华为携手盈科推出石化智能工厂2.0建设平台

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为联合中国流程行业信息化及智能化建设方面的主力军石化盈科信息技术有限责任公司共同推出了面向石化行业的智能制造平台。

全球领先的信息与通信解决方案供应商华为（以下简称华为）联合中国流程行业信息化及智能化建设方面的主力军石化盈科信息技术有限责任公司（以下简称石化盈科）共同推出了面向石化行业的智能制造平台。这是石化盈科与华为签约战略合作之后，双方进一步深入合作所取得的首个重要联合创新成果，也是石化智能工厂2.0建设的核心内容，全面体现了集中集成、物联网接入、IT管控、优化、共享服务、数据处理与分析、人工智能等八项核心能力，未来将会成为流程工业智能制造的“操作系统标准”。

中国石油化工集团公司（以下简称中国石化）信息化管理部主任，石化盈科董事长李德芳、石化盈科行政总裁齐学忠与华为企业BG中国区副总裁刘超、华为企业BG中国区大企业业务部部长姚茳共同出席了发布会仪式。

李德芳主任充分肯定了双方过去多年的合作成果。他说，在石化盈科、华为公司和广大合作伙伴的共同努力下，在工信部、国资委等部委的大力支持下，联合创新之路会越走越宽，智能制造成果会越结越多。随着合作的深入，双方打造的智能制造技术与中国石化的技术研发、设计施工、生产运营等先进技术相结合，形成具有国际竞争力的石化工业核心技术和成套解决方案，将成为我国企业“走出去”和“一带一路”建设中的“新名片”。

石化盈科董事长 李德芳

随后，刘超在致辞中首先感谢中国石化长期以来的支持，他指出，中国石化一直是华为的战略客户，双方在服务器、存储、视频、呼叫中心产品等方面保持了良好合作关系。随着智能制造平台联创发布会的成功举行，华为将致力于为石化盈科提供包括智能工厂、智慧油田、智慧院所等在内的云平台。

华为企业BG中国区副总裁 刘超

石化盈科行政总裁齐学忠在发布会做主题报告，他指出：在国务院正式发布的《中国制造2025》中，明确提出把智能制造工程作为五项重点工程之一，要求大力推进制造过程智能化，在重点领域试点建设智能工厂及数字化车间。随后发布的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出了“互联网+”协同制造，要求以智能工厂为发展方向，开展智能制造试点示范，有效支撑制造业智能化转型，构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。两化深度融合是建设制造强国的战略制高点，智能工厂建设是两化深度融合的重要着力点。

石化盈科行政总裁 齐学忠

华为与石化盈科推出智能工厂联创解决方案将联合打造石化行业内领先的智能制造平台。方案集成DCS、PLC、RFID、手机终端、工业可穿戴设备、检测仪、分析仪等过程控制与装备，融合华为领先的ICT技术，依托智能化平台推出能源产耗在线优化、智能调度指挥、设备运行智能分析、安全环保智能监管等多个解决方案。方案以物联网、云平台、大数据为技术基础，以工作流、优化计算、知识库、报表服务、规则服务、日志服务等为技术手段，提供调度、预警、工厂监控、生产预测等多项业务服务，从而提升石化企业建设全面感知、优化协同、预测预警、科学决策的智能生产运营能力，支撑企业生产运行实现在线控制智能化、生产过程可视化、 管理控制一体化、运行状态最优化。

方案中融合了多项华为领先技术：

华为专属云，是在华为公有云上隔离出来的专属虚拟化资源池。在专属云内，用户可申请独占物理设备，独享计算和网络资源，使用可靠的分布式存储。其特点是安全、可靠、灵活、易用。

数据接入服务，为处理或分析流数据的自定义应用程序构建数据流管道。每小时可从数物联网平台中连续捕获、传送和存储数TB数据。其特点是永久在线，可以进行实时数据处理；无限扩展，数据流的吞吐量每小时可从数MB扩展到数TB，传输记录每秒钟可从数千次扩展到数百万；易于使用，可以在几秒钟内创建数据流，轻松的将数据放入流中，并构建用于数据处理的应用程序；安全可靠，可在多个可用区域间同步复制流数据，以防数据在应用程序故障、个别机器故障或设施故障时丢失。

人工智能，汇聚了大量华为优质分布式算法，内置丰富数据预处理、特征工程、机器学习、图计算、文本分析算法，可高效构建千万维特征的机器学习模型、高效完成亿级节点规模图计算、海量文本数据主题分析等，具有智能、高效、开放、易用等特点。

多维交互分析服务，EB级数据分析引擎服务，方便用户使用现有商业智能工具(BI、Dashboard 、交互式分析) 快速分析海量数据。使用多维索引、列式存储、数据压缩及列簇等创新技术帮助直接定位到数据，极大降低传统scan带来的I/O消耗。

潘爱华副司长、王绪君主任、李德芳主任、齐学忠总裁、刘超副总裁、姚茳部长共同宣布智能制造云平台联创发布会取得成功

石化盈科与华为合作历程

与会的工信部原材料副司长潘爱华、国资委信息中心主任王绪君、中国石化信息化管理部主任李德芳等领导专家对石化智能工厂建设和智能制造平台创新给予高度评价，认为这是站在行业、国家的高度，推进信息化和工业化深度融合，实施制造强国战略的重要举措。相信，随着双方在石化领域联合创新与实践的不断深入，石化盈科与华为必将携手成为“中国智造”的引领者，共同打造流程工业智能制造的中国品牌。

在中石化，华为SAP HANA服务器构建中国石化单节点最大规模的HANA集群项目，华为存储、服务器已成为中国石化的主要供应商，华为云计算应用于集团安全桌面云。我们相信，随着联创发布会的成功举办以及双方在石化领域的不断创新与实践，华为必将携手盈科成为“中国智造”的领先者。