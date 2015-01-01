UCloud“云+SD-CDN”创新融合技术 搭建视频行业升级新干线

4月12日至13日，2017亚太CDN峰会在北京隆重召开，UCloud多媒体事业部研发总监曾凯源先生受邀出席，并发表主题为“云+CDN 开发融合全方位蓄势新媒体”的演讲，聚焦行业痛点，创新“云+CDN”融合技术，满足视频行业不同客户的定制化需求。

4月12日至13日，2017亚太CDN峰会在北京隆重召开，作为亚太区聚焦内容分发领域最大规模的年度峰会，吸引了国内外500多家企业、数万人参与，其中包括云计算/CDN领域顶尖企业。UCloud多媒体事业部研发总监曾凯源先生受邀出席，并发表主题为“云+CDN 开发融合全方位蓄势新媒体”的演讲，聚焦行业痛点，创新“云+CDN”融合技术，满足视频行业不同客户的定制化需求。

图为：UCloud多媒体事业部高级研发总监曾凯源发表演讲

在移动互联网迅速普及、发展以及移动视频场景日新月异的催生下，全社会整体的视频需求呈爆发式增长。UCloud作为中国最大的独立公有云厂商，依托UCDN 90%自建节点资源、跨厂商跨地域全球网络覆盖及研发技术不断创新进化的紧密融合优势，助力客户克服高并发，大流量，低延迟，致力于为视频行业客户获得最优体验。

另外UCloud先人一步构建“CDN＋存储＋计算”铁三角稳定架构，且率先提出颠覆传统CDN行业的SD-CDN模式，全面保障音视频行业各流程中的优质体验。UCloud目前服务客户中，包括美图等多媒体领头羊，对客户业务的完美支撑，也彰显了UCloud在“云+CDN”方面的开放融合创新能力。

构建视频云服务“铁三角” 直击行业痛点

在全民视频、内容为王的新趋势驱动下，如何安全、弹性存储海量视频内容？海量视频中存在着明显的冷热分布，热点视频的播放量可能是冷视频的100万倍，如何合理的设计存储达到成本最优？原始视频上传后，面临不同分辨率、清晰度设备需求，还有各种业务需求，如何解决大量的视频处理需求？如何从用户行为中快速识别内容价值？如何保护高质量内容的版权？最后如何应对大量并发的视频上传和播放？上述一系列问题将如何全面击破，曾凯源给出了答案。

以内容为核心的视频“云”服务之海量存储：对象存储UFile

UCloud对象存储(UFile)，采用多副本云存储技术，通过多地域部署、地域内跨机房容灾、存储空间容量无限扩展和身份验证机制来多级保障视频存储安全；全球CDN刷新与预取加速提升访问速度和用户体验，确保全球范围内能顺畅观看视频，且当一些数据面临留存周期较长问题时，UCloud冷存储(UArchive)提供的海量、低频文件存储服务，可以将成本降低到普通存储的1/3甚至更低，其中采用的EC技术，1.25份容量即达到双容灾效果，极好地满足了大量冷视频的场景。

以内容为核心的视频“云”服务之海量处理：通用计算平台UGC

在视频处理方面，UCloud通用计算平台UGC产品是依托于UCloud强大的公有云IDC资源、虚拟化技术及强大灵活的资源迁移调度能力而诞生的一款通用计算型产品。借助于容器及Docker技术，用户可以定制所需视频处理逻辑的镜像或选择已有通用逻辑镜像如分辨率调整、码率转换、增加水印等。通用计算平台会根据视频上传量及视频处理的平均延时，实时弹性的调度最大10万个CPU来进行视频处理，让海量的视频上传处理无后顾之忧。同时，采取按需付费的方式，不必再囤积大量设备，也不必为每月每年的设备规划发愁。

和UCloud其他产品一样，通用计算平台也提供了丰富的API，可以自行控制管理。通用计算平台体现了明显的现代公有云思想，也是“云+CDN”时代视频云与传统视频的一个极大区别。

以内容为核心的视频“云”服务：海量带宽CDN

当然也少不了最传统、大家最熟悉的CDN。 UCloud经过近三年全面战略建设布局，早已成功实现节点全球覆盖，在中国15个ISP的节点机房建设带宽资源总量及质量上，无论是点播还是直播，UCDN在商业CDN中名列前茅。目前UCDN月服务可用性高达99.97%，100K文件的全国平均访问延迟低至220毫秒，超强CDN助力视频蓬勃分发，也受到了美图、快手、触手TV、猎豹移动、Faceu等众多客户的青睐。

前沿SD-CDN差异化技术战略布局 助力视频行业体验升级

软件定义CDN 在今年3月29日 TIC 2017大会上第一次正式发布，亚太CDN峰会上UCloud再叙这项打破行业游戏规则的前沿技术。软件定义CDN 在分发层面相对于传统CDN的一个最大的区别是： SD-CDN不仅能分发内容， 同时也能分发逻辑，如视频处理或业务逻辑。同样的，传统CDN把内容搬运到离末端用户最近的机房，SD-CDN 把逻辑搬运到离末端用户最近的机房，不仅是访问入口的变化，而且是真实服务部署。

软件定义CDN的“定义” 体现在三个方面：

第一：用户可自定义CDN的末端服务节点；

第二：可自定义各节点之间的通讯协议；

第三：可自定义节点之间的访问路由。

SD-CDN 主要做的事情就是通过对不同网络之间的延时和可靠性不断进行“学习”，在一些线路出现不可用的时候进行及时秒级的切换，保障连通质量。

大数据分析力满足视频与“直播+”多元场景需求

随着视频及直播+的浸润，视频场景变得多元化，传统CDN仅对视频内容进行缓存，无法根据业务逻辑需求进行视频动态处理，那么通过SD-CDN 提供自定义节点的方式，可以把一部分逻辑打入到CDN节点中去，可使就近处理的场景得到满足。当场景满足之时，视频与直播的力量也越来越得到充分展现，接下来互动功能及精准推荐又将成为云厂商新的机会点。要达到实时互动与精准推荐，数据分析和信息处理的压力可见一斑，在快速革新的行业中，如果缺乏数据与技术的驱动，任何发展也就无从谈起。UCloud UKafka等大数据分析产品及工具，通过自定义访问日志的方式将用户访问过程中参数的信息格式化对接到大数据分析引擎，从而可以灵活的使用大数据分析能力，按需定制分析维度、分析方法，输出对运营有价值的数据。因此，UCloud凭借在云计算和大数据领域的技术储备和成功实践，可对数据需求强烈的企业进行更好的适配。

当前视频云的特点是越大越复杂，除了视频、音频、图片外，还存在多种格式和码率，没有一定云计算积淀的厂商处理起来必定困难重重，而对于UCloud来讲，越大规模、越复杂的情况，UCloud视频云平台的“云+CDN”融合优势也会更明显。通过与大数据的完美衔接，结合智能分析、自动调动、大数据技术，UCloud在视频云领域已遥遥领先。

梦想与责任同在 共建CDN良好生态

为建立CDN行业健康有序的生态环境，本次峰会上，举行了“亚太CDN产业联盟”成立仪式，UCloud与阿里、网宿等额其他14家企业作为创始成员单位，共同见证联盟成立，UCloud将肩负起推动和促进产业和谐健康发展的责任。

UCloud作为中国最大的独立公有云服务商，具备极强的定制开发能力，通过研发经验的多年积累、深度挖掘客户切实需求，能迅速满足视频企业对新技术的开发要求，实现灵活定制，极大缩短客户视频项目研发周期，在降低视频云平台开发成本的同时，视频直播质量也得到了极大提高。“云+CDN”的融合开放优势，打破传统CDN分水岭，凭借在多媒体视频领域的多年深耕经验，专注核心技术升级，致力于为视频企业打造专业的一站式定制化视频云服务解决方案，助力高品质的视频播放体验，提升视频企业的核心竞争力。