 VMware推出新版NFV，发力电信运营商市场

以VMware高度重视今年的世界移动通信大会，并在会上宣布推出VMware vCloud NFV 2.0等多项产品这一连串的动作看，VMware正在向通信服务提供商市场发力。

ZD至顶网网络频道 04月14日 综合消息： 随着VMware在企业级市场的霸主地位逐渐稳固，VMware开始把更多地资源投放到了电信运营商市场。在今年的世界移动通信大会上，首次参与本次大会的VMware宣布推出VMware vCloud NFV 2.0等多项产品，来助力全球通信服务提供商革新网络架构及运营，实现现代化。同时，VMware公司CEO Pat Gelsinger还作为嘉宾首次出现在世界移动通信大会上。

vCloud NFV 2.0助力5G

“受到来自OTT的市场竞争压力和IoT、VR、人工智能以及5G的技术推动，电信运营商普遍面临着降低成本、加大敏捷性和加大创新能力需求。”VMware大中华区战略发展副总裁李映博士在接受至顶网记者采访时表示。

李映博士说，通过VMware涵盖网络功能虚拟化（NFV）、移动与物联网（IoT）的统一软件定义架构，全球的通信服务提供商可开辟新收入来源，不断降低成本，提升灵活性和安全性，实现服务于5G与物联网的现代化网络。

众所周知，目前电信运营商面临新一轮的挑战和竞争压力，一方面是OTT的流行，让电信运营商面临被边缘化的危险，创新压力陡增；另一方面是，5G大战虽然还没有正式打响，但市场已经是硝烟弥漫，运营商必须为5G时代到来提前做好准备。来自生存和发展的双重压力迫使运营商对数据中心进行升级换代，而NFV的部署是电信运营商绕不过去的一个关键环节。

VMware大中华区战略发展副总裁李映博士

“5G不只是网络带宽的扩容，它会对数据中心的灵活性、敏捷性以及自动化运维和管理能力带来新的挑战，应对这些挑战NFV必不可少。”李映博士说。

所谓NFV(Network Function Virtualization，即网络功能虚拟化)，是指通过使用x86等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理，从而降低网络昂贵的设备成本。可以通过软硬件解耦及功能抽象，使网络设备功能不再依赖于专用硬件，资源可以充分灵活共享，实现新业务的快速开发和部署，并基于实际业务需求进行自动部署、弹性伸缩、故障隔离和自愈等。

VMware vCloud NFV是一种符合ETSI标准的全面集成的模块化和多租户NFV平台。vCloud NFV结合了具备高度可用性的运营商级网络功能虚拟化基础架构（NFVI）和日常运营管理与服务保障功能，旨在推动NFV部署与运营。凭借vCloud NFV，VMware可以跨NFV技术堆栈提供开放性以及更多选择，包括NFV基础架构（NFVI）、虚拟基础架构管理器（VIM）、虚拟网络功能（VNF）以及NFV Orchestration（NFVO），并继续加强vCloud NFV在移动、有线、物联网、软件定义WAN和安全使用案例等领域的互操作性。

“虚拟化是扩建5G网络的先决条件，VMware vCloud NFV通过未来可支持通信服务提供商部署5G的架构，为新型服务部署提供了一个平台。” 李映博士表示,“基于经过生产验证的软件定义基础架构与管理解决方案，vCloud NFV平台可以加速服务交付、促进卓越运营和降低基础架构成本，从而提高企业的赢利能力。而借助vCloud NFV 2.0，通信服务提供商如今可以在加强网络以支持5G和物联网之余，通过敏捷、开放且安全的软件定义架构交付差异化新型服务。”

李映博士介绍，目前已有超过45家通信服务提供商完成了80项NFV部署，为全球3亿多用户提供相关服务。

Workspace ONE为运营商带来更多商业价值

除了NFV之外，在世界移动通信大会上VMware还宣布全球通信服务商可通过其vCloud Air Network托管服务提供商的产品或服务提供VMware AirWatch托管服务。通信服务提供商们可即刻使用VMware AirWatch的托管服务，以交付差异化增值服务，在帮助解决企业客户最为紧迫的移动化挑战的同时，借此开拓新的收入流。AirWatch能够管理与保障多种客户设备，包括自带设备以及通信服务提供商出售的设备，并支持企业协作服务，例如电子邮件与推动数据计划的文件共享。

李映博士表示，实际上，除了AirWatch之外，通信服务提供商还可以依托包括AirWatch在内VMware Workspace ONE来添加数字化工作空间服务，通过支持“任意应用、任意设备”的体验而优化移动用户的生产力和便利性。经由具备身份集成的单点登录统一应用端口提供所有应用，如移动、网络、Windows（包括Windows 10）、虚拟或云服务，运营商可从企业数据应用、软件转售与服务机会中实现收入最大化。

“Workspace ONE实现了以用户为中心的统一管理，不管是移动应用还是PC应用，用户具有统一的用户体验；同时，Workspace ONE还提供了对应用的全生命周期管理。强大的产品功能再加上VMware将帮助通信服务提供商开发专业服务组合，其中包括咨询/策略性服务、部署、技术支持和托管服务等，从而为通信服务提供商提供更多的商业价值。”李映博士说。

值得一提的是，本次也是李映博士首次以大中华区战略发展副总裁的身份亮相媒体，他将负责开拓区域销售与研发团队的合作渠道，进一步发展VMware在亚太地区的创新战略，为合作伙伴提供新产品和技术领域的解决方案。这一职务寓意在于充分发挥李映在研发领域多年的技术积累。此前，李映是微软亚洲研究院总经理，更早时候，李映博士还曾担任EMC中国卓越研发集团总经理的职务。

“此前我一直从事的都是研发工作，顺着这条路走下去，我基本上也能预见到我10年后甚至更长时间后的自己，这是我不希望的。因此，我觉得到了该换个新的工作的时候了。”李映谈到了自己的工作变动时说，他希望在这个新的富有挑战性的岗位上，能发挥自己的技术专长，带给中国客户更多地价值。