智慧聚合 共赢电力数字化转型大时代

同在长沙，3月9至10日隆重举办的“华为中国生态伙伴大会2017” 给大家分享的是在大数据时代的机遇面前，华为将如何同合作伙伴一起通过新生态战略共生共赢。

人因道立，道以人传。这种相辅相成的因果轮回不仅成就了湖南众多楚材栋梁，也使岳麓书院的治学之术远近闻名。

同在长沙，3月9至10日隆重举办的“华为中国生态伙伴大会2017” 给大家分享的是在大数据时代的机遇面前，华为将如何同合作伙伴一起通过新生态战略共生共赢。

新需求：数字化

2017年是我国供给侧结构性改革不断深化的关键一年，在国际经济复苏乏力和国内经济动能转换的背景下，前几年大红大紫的互联网由于人口红利的消减已进入“下半场”，寻求新的发展增长点成为世界诸多国家和地区面临的首要课题。

作为发展最快、创新最活跃、辐射最广的经济活动，数字经济正成为我国建立经济发展新结构、打造经济发展新机制的重要抓手。据埃林哲公司2016《数字颠覆：增长倍数器》报告预测，数字化程度的优化将在2020年使中国GDP增加3.7%，对应增加5270亿美元；而美国会增加2.1%，即4210亿美元。而据市场研究机构IDC预测，2017年全球排名前1000位的企业中，将有67%会把数字化转型作为核心战略选择；在中国的1000强企业中，也将有50%做出同样的选择。

而当下，无论是国内传统产业的转型升级、全球能源互联网的落地，还是与世界相交的“一带一路”战略的推进，都为华为及其合作伙伴提供了在新产业革命中的领跑机遇。

2016年，华为已经与合作伙伴共同探索如何通过新ICT技术帮助客户应对数字化转型挑战，进而实现商业成功。在政府、金融、能源和制造为代表的行业里，他们初尝甜头。

正是这一年，国网信通产业集团携手华为举行了云计算与智能电网创新研讨暨解决方案发布会，联合发布了云服务中心解决方案，高可用的电力云数据联合解决方案等成果，真正实现了以“应用为中心、为应用服务”的创新理念，为传统数据中心向双活数据中心转变提供了坚强技术保障。

“我们有意愿也有能力和我们的客户一起拥抱新ICT时代，做电力行业战略转型升级的首选合作伙伴！”华为中国区企业业务电力业务部部长郭浩自信地说。

新供给：聚合之道

然而，数字化转型的最大障碍并不只在于技术本身，而是对于每个细分行业的理解深度和专业程度。未来，ICT技术提供商需要越来越多地扮演行业专家的角色，深入了解行业客户的核心业务和诉求，通过自身所具备的新ICT技术和行业理解力，为客户提供最具价值的行业解决方案。

华为的应对之策是将合作伙伴拓展为生态伙伴，因为他们明白生态有多大，舞台就有多宽广。做大蛋糕比做大份额更重要。

在本届会议7000平方米的展厅内，华为的logo隐身在生态伙伴的企业铭牌之后，与上百个生态伙伴真实、实时展现了12个大行业，50余个行业应用场景，150多个联合行业创新解决方案。展厅中，华为的亮点是提供了全活ICT设施场景和业务体验。现场24个机柜构成的全活华为云数据中心承载了这次大会相关的所有业务，让观众可以亲身沉浸式体验ICT基础设施和行业应用场景的无缝结合，使人感觉数字化转型触手可及。为了让云更直观，整个展区内未出现一台电脑主机，展台内容控制、切换均由华为桌面云提供。

其中，电力展区基于云计算、大数据、物联网等新ICT技术在发电、输电、变电、配电、用电、调度与信息化等电力领域的应用，设置了“发电”、“电力物联网”、“电力云”、“电力通信网”四大展岛。

为了让与会嘉宾能深度感受华为与合作伙伴联合打造的电力行业创新ICT解决方案，他们联手通过VR、AR、MR等新型体验方式，运用已精准运用的最先进通信技术应用，营造出了不仅生动而且趣味性强的浸入式模拟仿真体验。

在电力云展岛，华为同北京中电普华信息技术有限公司共同展示了在电力云数据中心解决方案。在本地数据中心出现故障时，可实现“业务一键部署、六层应用双活、提升站点可靠性”，确保业务不中断，数据不丢失，打造一个坚强稳固的信息化平台。

华为同国网信通亿力科技有限责任公司将大数据技术紧密融合在电力行业应用中，通过电量与线损、防窃电预警、配变重过载等业务分析，来提高电网的运营效率，为设备检修、用电营销和辅助决策提供关键、客观的数据分析。

在电力物联网展岛，华为ICT产品全面支撑电力物联网的应用层、网络层、感知层。华为同国电南瑞科技股份有限公司、国网信通亿力科技有限责任公司等合作伙伴共同展示了在配、用电场景中的应用。通过有线（xPON、PLC-IoT）、无线（eLTE）两种通信传输方式，实现配电 “三遥”（遥信、遥测、遥控）和用电信息全采集。

最具互动性体验的是华为和厦门亿力吉奥信息科技有限公司共同展示的智慧运检，参展嘉宾可通过佩戴AR智能眼镜在现场体会到模拟变电站巡检的场景，通过物联网、云计算、大数据分析平台、仿真技术实现信息互联，支撑现场作业与实时监测，实现“解放双手、扩增现实、辅助决策”。

今天的华为解决方案已经应用于“发，输，变，配，用，调度，信息化”等电力全场景。而且华为也已成为业界唯一能够提供云、管、端解决方案的供应商。

在3月10日下午电力行业分论坛中，国网信通产业集团王政涛总经理为分论坛致辞中表示，“在国网信通产业集团发展过程中，华为公司给予了大力的支持，在企业网络、IT基础设施、信息安全、企业协作等技术以及产品和大数据、云计算、物联网、移动互联等方面，开展了持续、全面、深入的合作。面向未来国网信通集团将以互联、共享、让能源更智慧为使命，以打造为国际领先企业为目标，愿与华为和大家一起，携手共建、锐意创新，共筑IT行业、电力行业，共生共赢的生态圈。共同推动全球能源互联网的建设、发展，造福世界人民，开启人类可持续发展的新篇章。”

新动力：平台+生态

数字化转型不可能一蹴而就，其复杂性是任何企业靠一己之力都无法完成的。

“我们将以平台和生态双轮驱动来拥抱行业数字化转型。”华为企业BG总裁阎力大表示。华为基于在技术上高强度的投入，通过提供创新、差异化、领先的ICT硬件和软件基础设施，来打造一个开放、弹性、灵活、安全的平台，并围绕这个平台，充分发挥伙伴优势，做大产业，形成共生、互生和再生的利益共同体。

“平台和生态互为因果，相互促进。产业融合的趋势和变化不允许企业固步自封，未来企业的优势不仅仅来源于内部技术的优化和资源能力的积累，更来源于与对外部资源的有效连接。我们更希望与伙伴共同创造。如何构建外生的优势，如何构建与伙伴合作的边界，考验的不仅仅是技术和资源的领先，还有企业的胸怀，组织的弹性和制度创新的智慧。脱离与生态共享的平台就是空壳。” 华为企业BG中国区总裁蔡英华说。

能够长期维护一个环境良好的生态的基础就是利益分享。华为表示将扮演生态中的“土壤和能量”的角色，这样的定位决定了华为坚决不与伙伴争利。

“除了与伙伴共享不断挖掘的客户需求，为伙伴做好服务支撑，以及从技术到品牌再到联合营销的资源以外，我们会持续优化商业模式和伙伴政策，让合作伙伴可以通过与华为的合作，获得长期的合理的利益回报。我们将利益分享机制不断向外延伸，面向整个生态圈中的各类型伙伴。独木难成林，长期有效的分享机制会促进整个生态的繁荣，从而实现真正的共生共赢。”蔡英华强调。