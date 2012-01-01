华为融合通信：银行产品推广好帮手

随着2014年以来上市银行利润增速回落，利率市场化逐步深入，存款保险制度已经正式实施，银行吃利差"躺着赚钱"的日子已经一去不复返了，而银监会批准成立的民营银行证明银行不再是大而不倒，甚至银行在中国破产倒闭也不会是天方夜谭。

随着2014年以来上市银行利润增速回落，利率市场化逐步深入，存款保险制度已经正式实施，银行吃利差"躺着赚钱"的日子已经一去不复返了，而银监会批准成立的民营银行证明银行不再是大而不倒，甚至银行在中国破产倒闭也不会是天方夜谭。与此同时，互联网金融在一定程度上改变了以往的金融生态。传统银行业的转型升级迫在眉睫，综合金融服务是其中一个重要方向。银行再也不能只是为客户提供单一的存贷款服务，面对客户需求多元化的日益增长，银行必须进行金融创新，提供全方位的综合服务，同时通过多种渠道推广理财产品、代销产品、基金、保险、租赁等多个领域，争取尽快完成综合化的经营布局。

据相关数据统计，2015年，银行业理财市场有465家银行业金融机构发行了理财产品，共发行186792只，平均每月新发行产品15566只，累计募集资金158.41万亿元，发行产品数和募集资金额分别比2014年提高3.48%和38.99%。而代销产品、基金、保险等的数量也在逐年递增。每一个新产品的推出，其产品内容、宣传策略、营销细节都需要经过从总行到一级分行、二级分行、支行直到网点营销人员的层层传递和培训，就目前来看，大部分银行主要是采用集中培训、下发材料学习、观看视频等传统方式，存在培训组织成本高、体验差、缺乏互动性等问题，而且对于一线客户经理来说，经常在外跑客户，如何能够及时、灵活、高效的掌握最新的产品营销策略才是关键。

华为融合通信解决方案正是着眼于银行业务转型需求，为银行业客户提供端到端的整体解决方案，与银行内部已有应用系统有机融合，全方位的帮助银行实现各种通讯及协作办公需求，提高银行日常工作便利性，提升工作效率。华为融合通信提供了电话、传真、多媒体会议、即时通信、状态呈现、企业通讯录、统一消息、同事圈等众多应用服务，为银行客户提供了一种更个性化、更及时的通信方法。

尤其是针对前文所述的理财产品、代销产品、基金、保险等产品在发行过程中涉及到的大量的培训需求以及与上下游客户之间的协作需求，华为融合通信解决方案也给出了完美的答案。通过对不同终端的融合，实现PC、手机、IP话机、视频话机、智真、高清视讯终端同时接入培训及会议。既保留了多种不同类型培训及会议的体验，又可以实现多终端同时参加培训及会议，最终实现“媒体融合”、“桌面、移动、智真会议融合”以及“多终端融合”。

下面我们来看一下，华为融合通信解决方案具有一些什么样的特性和优势：

首先，是多场景的融合，华为融合通信解决方案通过语音、视频、数据、即时消息、业务流等能力的融合，突破时间和地域的限制，随时随地通过最便捷的方式进行培训的开展，培训方式趋向多元化、互动性更强、协同更高效。同时，分布式多媒体会议可以将媒体资源服务器分布式部署，一级分行用户之间的视频和数据等媒体信息直接在内部局域网内完成传送，从而降低骨干网带宽。

其次，是多媒体的融合，融合语音、视频、屏幕共享、文档共享、电子白板、文字交流、问卷调查、会议控制等功能，实现远程高效协同。视频语音激励、变更角色、文字交流、一键转接、快速发起共享等功能让培训效果更上一层楼。

尤其值得一提的还有移动客户端，不仅支持语音、即时消息等基础通信能力，还支持加入视频和数据的多媒体培训会议，另外还支持语音、视频、涂鸦、图片等富媒体交互式沟通，使得视频和协作能力真正从会议室到桌面再走向到移动，推动银行移动化协作办公，提升沟通效率、快速决策并减少差旅成本。

另外，银行产品的发行环节中还会涉及到与基金公司、代理商等外部伙伴之间的沟通，华为融合通信解决方案也提供了涉外会议功能，能让银行与外部伙伴或客户高效协同，实现远程协作从银行内部用户专享到内外部用户共享的转变。为银行客户提供银行内部和上下游合作伙伴的沟通和协作，提升沟通效率，降低任一方出差成本。

华为融合通信解决方案，助力银行客户更好的推广金融产品，在综合金融服务的转型之路上加速前行。