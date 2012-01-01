齐鲁石化园区网：过万节点一网覆盖，更稳更快更安全

经过多年不断建设，齐鲁石化园区网络已覆盖了公司所有生产和管理单位，网络接入终端节点已超过10000台。作为第一批智能工厂推广企业，齐鲁石化将通过“实现一个目标，建设两个支撑体系，围绕三条主线推进，提升四项能力，具备五项特征。

经过多年不断建设，齐鲁石化园区网络已覆盖了公司所有生产和管理单位，网络接入终端节点已超过10000台。作为第一批智能工厂推广企业，齐鲁石化将通过“实现一个目标，建设两个支撑体系，围绕三条主线推进，提升四项能力，具备五项特征，聚焦六大核心业务区域”，使企业生产运营具有全面感知、优化协同、预测预警、科学决策的能力，实现生产全业务流程闭环优化管理的工厂新型运营模式，最终达到动态平衡、最优生产、效益最佳、卓越运营的目标。

另一方面，公司所面临的三大攻坚战――“扭亏脱困，四供一业的移交，瘦身健体”，需要信息化在引领创新和驱动转型中发挥重要作用。首当其冲的任务是全面建成齐鲁石化综合数字业务网络，实现真正意义上的三网合一（办公网、视频UC网、话务网），以更好地支撑企业信息化应用，确保专业化重组后，资源和运维优势得以显现。

华为认为，单位重组、机构整合等因素必然造成各区域间传输交换的数据量涨频增，如园区监控、视频会议、办公等数据，而且随着智能化工厂的深入实施，管理需求将愈加细分，OA、数采、视频、语音等对高速的交互能力提出了更高要求。势必要全面梳理企业网络和IT基础设施资源内部结构关系，进一步提升完善现有网络及基础设施，为信息化长期发展及智能化工厂的实施打下坚实基础。如果机关核心、数据中心、炼油厂等重点部位存在单点隐患，如果端到端传输占据大量带宽且缺乏QOS控制，如果核心、汇聚、接入设备及链路方式，在资源和维护上跟不上管理的需求，造成主干光纤越铺设越紧张的局面，同时带来大量网络安全问题，那么智能工厂（1.0）基本框架、生产装置物联（all IP：OA、视频、无线、语音等公司内部所有信息点可按需通讯）等就会成为空中楼阁。

在此共识下，华为参与了2015年总部网络完善提升项目。华为提出，作为层次化、专业化、精细化管理的有效手段，新的综合业务网络必须面向模块化、高带宽、弹性扩展，既可以从功能上实现专网专用，又可实现不同网络间互联互通。重点在合理有效地整合现有网络业务，填平补齐现有重点机房、基础设施的薄弱环节，落实前期信息安全评估中的重点整改内容，在统一管理平台上，加强访问审计和日志集中存储，实现对各级核心设备细粒度流控、QOS、访问控制管理、IRF虚拟热备，同时对各应用系统从网络层面划分安全区域，针对不同区域制定相应的安全和管理策略，按应用和安全需求分类分区域保护，切实提高整网及端到端的安全性和稳定性。

华为帮助园区建设了一套40GE的企业PTN承载传输网，实现对办公网、NGN、视频会议、视频监控等业务的综合承载，并满足新业务拓展需求。所部署的华为PTN3900，对每条业务提供1＋1保护，链路级50ms倒换、端到端HQoS机制、统计复用功能等等亮点不仅为高可靠性业务提供了安全专用通道，即使发生网络拥塞，也不会出现关键业务掉线事故，又满足了不断增长的业务带宽需求，实现业务的快速接入和布放。多业务统一承载，不仅降低了承载网络的建设投资，也提升了网络维护效率，还降低了后续承载网络的运维成本。

这片42平方公里的专业化工园区，中国石化智能工厂示范样板在齐鲁大地已经初见成效。