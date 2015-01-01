新华三吴健：“云筑百城”计划、“新城市运营”联盟 成就真正“新型智慧城市”

新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。新华三集团副总裁，云计算产品线总裁吴健先生，在会上为与会嘉宾带来了云筑百城计划和新城市运营联盟的发布。

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。作为数字经济及新IT领域前所未有的一次的领航者聚会，近8000名各界精英和IT专业人士在两天时间里，围绕着“新IT，新经济”主题，就如何通过技术创新和行业转型实现数字化变革，推动经济发展等诸多议题，展开了深入的研讨。

新华三集团副总裁，云计算产品线总裁吴健先生，在会上为与会嘉宾带来了云筑百城计划和新城市运营联盟的发布。

新华三集团副总裁，云计算产品线总裁 吴健

以下是吴健演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）

大家上午好。

在数字经济指数报告当中，大家越来越关注自己所在城市的数字化能力，因为它和我们的工作、生活息息相关。今天的发布是云筑百城计划和新城市运营联盟，可以看到以云计算和大数据为基础的新的IT技术，现在来看已经不仅作为一种技术来看待的，更多时候已经开始成为城市的新型基础设施，这是因为有云计算、大数据的数字化技术的能力，我们看到把物理城市从线下影射到线上的数据城市。我们对新城市的理解，就是这个城市多了一个纬度，刚才霍女士的“第三平台”有点类似，这个纬度就是数字城市。

当多了一个纬度的新城市，它的发展不再受到地域的限制，数字越精确扩展，这时候对整个城市的发展带来了极大的发展空间，可以有非常大的空间去发展。这是我们对新城市的理解，但是过去几年里面非常火的智慧城市建设当中，我们也发现一些问题。比如有些城市仅仅是做一些IDC，或者独立建了几个应用，有一些大屏，就把它当做智慧城市了。如果这个城市没有一个统一的平台，没有数据的共享，没有一个连续的运营，那么我认为这样的城市并不能真正称为“新型智慧城市”。

我们要用新的模式，新的平台，新的生态来构建新城市运营。同时要用完整的体系架构、可持续的服务交付、线上线下相结合的运营，来完成新城市的运营。

这是基于对新城市运营的理解，今天要隆重的发布“云筑百城”计划。计划和合作伙伴一起在未来三年建设一百个新城市云，10个行业云；发展100家顶级合作伙伴，同时带动3千亿元的新城市云基础设施投资。这是一项非常宏大的计划，可能也是一件不容易做的事情。但凡这样的事情都值得去做，而且去做这件事情需要和合作伙伴一起来做。我们可以看到“新城市运营”联盟的合作伙伴名字（图示）。

在此，我们隆重发布“新城市运营”联盟，非常荣幸邀请到“新城市运营”联盟首批发起单位：紫光集团、科大讯飞、东方国信、航天云网、新华三集团、国美集团、太极计算机、国信新网、紫光云数、释码大华、亚信数据、长天科技、微软（中国）、东软集团、咸阳秦云、中关村科技软件。谢谢各位！让我们一起用技术改变生活，让城市生活更美好！

关于云筑百城和新城市运营联盟的详细情况，将会在今天下午云计算分会场有详细阐述，欢迎大家到来。最后再次感谢大家。