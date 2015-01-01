新华三集团高级副总裁CTO尤学军：新华三的一切新品都是基于四种趋势定义、开发

新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。新华三集团高级副总裁，首席技术官尤学军先生，带来新华三2017年旗舰产品的重磅发布。

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。作为数字经济及新IT领域前所未有的一次的领航者聚会，近8000名各界精英和IT专业人士在两天时间里，围绕着“新IT，新经济”主题，就如何通过技术创新和行业转型实现数字化变革，推动经济发展等诸多议题，展开了深入的研讨。

新华三集团高级副总裁，首席技术官尤学军，在会上带来了新华三2017年旗舰产品的重磅发布。

新华三集团高级副总裁 CTO 尤学军

以下是尤学军演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）

各位领导、嘉宾、合作伙伴，大家好，很荣幸由我发布2017年新华三一系列的重量级产品。

先介绍一下大技术的趋势，刚才很多嘉宾已经表达了他们对趋势的看法。以下四点确实是我们针对技术趋势的总结。首先就是全面的云化，无论是传统技术的云化改造，还是原生态云化新应用。其次，是软件定义一切的应用。原因就在于芯片摩尔定律的发展快到极限了，芯片的能力越来越强，这样就带来系统厂家在中低端产品同质化和标准化上越来越一样。如何提升我们产品的差异化呢，就是软件定义一切，可以解决这个问题。第三，场景化和定制化的服务，这个要求也越来越高。现在用户买了这么多高科技创新的技术，如何使它们能够跑起来，往往还要投入二次开发，定制化服务变成一种很强的趋势。最后，现在很难再出现赢者通吃的时代，因为新技术和新应用太多了，一个生态链的建设是必须的，厂家适者生存必需的素质。

新华三的一切新产品都是基于这四种趋势做的定义和开发，首先介绍的是CR19000云集群路由器，大家请看一下视频。

（视频播放）

新华三发布的CR19K这个产品是我们经过了多年的积累和沉淀才最终发布的，它不是一个简单的发布，而是多年沉淀之后的厚积薄发。为什么我们要开发CR19K呢，因为预计在未来几年内，5G时代的到来，以及万物互联时代的到来会产生流量井喷式增长，路由器市场还会有更大的发展潜力。其次，我们知道路由器产品里面80%的销售额是来自于运营商，而不是来自于企业网。如果说能够开发一款满足运营商需求的核心路由器，会使华三路由器业绩有更大的提升，这是我们开发这款产品的初衷。

集群路由器已经存在这么多年了，我们的集群路由器有什么特点呢，首先可以总结一点，我们的路由器对传统集群功能是标配。而且现在创新的这些SDN特性也是标配。除此之外有三个大的亮点，第一点，率先实现了主控和转发平面分离。主控，路由器有主控板，做三层路由器计算。实现分离之后，可以把主控能力移到基于云平台可扩展能力上的能力计算。基于云计算的能力和计算的存储能力，能够实现核心路由器超强的路由计算。基于云平台，这个能力扩展是无限的。

其次，我们的控制平面云化，转发平面池化。率先发布P级集群产品，每个槽位转发能力比传统集群路由器高了3倍，但功耗几乎是一样的，实现绿色节能的设计。

（图示）这是主力推进的12框集群路由器集群。为什么谈到2+8=2呢，因为现在的能力，两台集群路由器的堆叠就可以实现现在主流集群路由器8台的堆叠。运营商真正部署的8台已经是比较高的上限了，由于实现了集群路由器的云化，使路由计算能力无限提升，为我们实现72框集群路由器能力提供了一种可能，目前来说是业界率先推出的云化集群路由器。

新一代超融合构架Synergy，完全把计算资源和存储资源池化和资源化，这是其最大的特点。Synergy可以自动分配部署计算单元和存储单元，真正实现一键部署，这是它的超强能力。过去传统构架还是半自动，还需要一个硬件的调试和组装的过程。其次可以看到中间是5台机柜，实现一个大的集群。这个集群包括了20个Synergy在一起的集群，对外面的客户呈现如同一台设备一样。Synergy这两大特点，使它对业界其它产品有差异化的优势。刚才在展厅中向用户介绍Synergy时，问他对这个设备的感受，他说这是一个超融合构架。

这个产品已经在展厅里了，后面嘉宾也可以去看一下产品创新的设计。

还有NAS的解决方案，新华三有很强的存储解决方案，云计算应用和大数据应用，非结构化数据应用越来越多了，而非结构化数据存储往往以文件形式。我们今天发布了全系列的NAS解决方案，彻底增强了全部存储的解决方案，使我们得到了更多的市场机会，也适应今天云化和大数据化时代的需求。

电信级虚拟化平台CAS5.0，和原来的差异是基于电信级的应用。我们知道运营商目前正处于电信级的转型，把它们的网络在向网络虚拟化方向转移。而云计算平台是它一个关键的支撑，云计算平台电信级需求是非常苛刻的。5.0解决了电信级需求的问题，其次也把它的安全性做了一个提升。

大数据引擎DataEngine，于总已经介绍了，不多说了，只说一点。大数据现在也提供一体化的解决方案，就是硬件、软件一体化，可以实现一键部署，快速部署，这是我们的特点。这个产品也是在展厅里都有，大家可以去观摩。

现在谈一下IoT解决方案，一个大的理念就是One Net ，One OS。

（图示）这是一个电信的构架，One Net的概念是一张网可以正在各种各样互联网终端，可以通过一张网来解决互联的问题。One OS的概念，我们在部署物联网方案时，我们并不是做传感器的，这些业内的合作伙伴的物联网终端操作系统是五花八门。这样的话，带来了物联网平台来管理这些终端时有一定的难度，因为各种各样的二次开发是很多的。One OS的概念，我们希望发布一个能够解决各种各样物联网终端公共的操作系统。这不是简单华三要做的事情，而是需要全部互联网合作伙伴和我们一起建立物联网操作系统生态的联盟。

这个OS，新华三目前也做了一些早期的工作， 它有几大特点，首先是开放性。这个物联网终端开放性不仅和华三物联网管理平台对接，同时还有友善的API，和其它友商物联网平台对接。其次它是安全的，再其次是轻量的，只有10K。我们知道物联网终端CPU和计算尺寸，内存的尺寸都是非常小的，10K可以适应这种要求。

我们希望华三和合作伙伴一起把物联网绿洲操作系统，变成业内大家都认同，都可以参与的标准。

其次要发布这次的LoRa，全套物联网解决方案，这个产品在展厅里也有，大家可以去观摩和查看。

新华三的安全天机3.0系统，去年发布了2.0，2.0主要工作是为了安全产品配置和策略下发。刚才很多嘉宾也谈到了边缘计算，谈边缘计算就要谈到核心计算。部署在网络里的安全产品，实际上它的处理能力已经固定了，就是带有一种边缘能力计算平台的安全产品。边缘产品部署在哪里，如果一些更加复杂的攻击，或者是一些更加复杂的特征识别，很可能边缘计算的处理能力是得不到的。3.0的发布就解决了这样的问题，当这些复杂的流量被复杂的攻击处理不了，可以送到天机上，实现天机当中基于云平台的处理机制，来处理这些复杂的攻击过滤。

刚才也谈到了态势感知，其实态势感知需要很强的大数据计算能力。天机部署在云平台之上，这是一个云化的天机，也可以具备这样的能力。如果说建立在云上的是天机，也可以把下面形象比喻为部署在地面上的，形成了天地一体化的攻防系统。

最后要谈得是U-Center，刚才谈了有这么多网络计算存储，还有包括虚拟化的东西。这些虚拟化的东西是摸不到的，部署在哪里我们也不清楚。这样的话对于很多企业IT部门来说是一件复杂的事情，消耗大量人力和物力。智能运维平台，U-Center有五个优点，很有特色，各个嘉宾可以在展厅里去寻找五个U真实的含义。

新华三在去年一年开发了很多很多的产品，这里也很难把它们一一道来。我们挑了一些比较重要的产品，我们的展厅对这些全部的产品，包括还没有介绍的产品都在那里进行展示。其次下午还有很多专题讨论，会有更加详细的介绍，欢迎大家来这里探索和指导工作，谢谢大家。