新华三集团总裁兼CEO于英涛：新华三新IT战略——应用驱动、云领未来

新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在峰会中进行了“引领新IT，助推新经济”主题发言。

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。作为数字经济及新IT领域前所未有的一次的领航者聚会，近8000名各界精英和IT专业人士在两天时间里，围绕着“新IT，新经济”主题，就如何通过技术创新和行业转型实现数字化变革，推动经济发展等诸多议题，展开了深入的研讨。

新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在峰会中进行了以“引领新IT，助推新经济”为主题的发言。

新华三集团总裁兼CEO 于英涛

以下是于英涛演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）

今天我代表新华三做的演讲题目是《引领新IT，助推新经济》。

首先大家看一下这几年国家在信息化发展战略上演进的步伐。大家知道刚才贾康教授也好，IDC的霍女士也好，还有各位嘉宾，都提到了一个非常热的词，数字经济。在我们看来，国家每年提出一个新的名词，都是有逻辑性的。2015年3月5号，李克强总理在政府工作报告当中首次提出了“互联网+”行动。互联网+行动，实际上就是互联网+传统行业，首次从消费互联网提出了工业互联网的演进。在去年3月5号政府工作报告当中，克强总理再一次提出新经济的概念，提出传统经济要利用新技术手段向新经济转型。我们认为互联网+行动和新经济相比较来说，新经济的内涵和外延更大一点。新经济实际上是利用新的技术促进传统经济向新技术转型。

2017年上个月刚刚结束的两会，李克强总理再一次在政府工作报告当中提出来，要加力推进数字经济。实际上刚才霍女士的报告当中有一页PPT，不知道大家有没有关注到新经济这个概念，是去年9月份，就在今天这个主会场，G20参会20国签署了《数字经济与发展合作框架协议》。数字经济第一次出现在正式的国际合作论坛当中，去年10月9号，习近平总书记在中央政治局集体学习强国网络战略的学习过程当中再次提出“全力打造新经济”的概念。

什么是数字经济，数字经济的概念是什么，我有一个提示，实际上“数字经济”第一次提出，是把数字化知识和信息作为关键的生产要素，利用信息化的手段作为载体，利用信息化的技术去实现社会的进步和产业的升级。数字经济是一种新的经济形态，当然我认为数字经济实际上，是李克强总理去年提出的传统经济向新经济转型过程当中，一个具像化的表现。

我的解读是，2017年政府工作报告当中提出的打造数字经济，是新经济进一步的落地和推进。无论是国家提出的互联网+、新经济，还是数字经济，借用霍小姐的话说，背后都是第三平台的力量，就是云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能和信息安全，都是它们在起作用。同时国家为了实现新经济，实现数字经济的转型，在制定很多政策来支持这些所谓的新技术，所谓的第三平台产业的发展。坦率说，今天出席会议的在座的，包括新华三在内，紫光集团在内的合作伙伴给了我们一些新的机会。

我们来看数字经济在当今社会情况下一些具体的表现是什么，体现在三个方面。第一个，城市管理方面。包括智能的警务、智能的环保、交通、政务，毛省长是第一个提出“智慧城市”，并连续五年在宁波举行智慧城市博览会的先行者。我也非常感谢毛省长今天出席我们的峰会。在行业变革方面，智能制造、车联网等等都是行业变革。另外还有民生服务，中央高层特别关注精准的扶贫，包括浙江省提出的“少跑一趟”“一线窗口”，一个线一个号码”等政策，实际上从这个来看，城市管理和民生服务就是新型智慧城市的概念之一。

数字经济里实际上是两个概念，一个是包含了新型的智慧城市，这里面就牵扯到城市管理，还有社会治理的问题，还有如何关注民生的问题，这是整个中央政府在提出转型也好，改革也好最终的方向，也是十八大以来中央确定的大政方针。另外就是行业变革，和我们有关系的行业变革，行业的升级，这就是数字经济具体的体现。

新华三的观点是什么，新华三的观点认为技术创新和应用创新这两个双轮驱动，促进了数字经济的发展。刚才讲到了新技术，包括大数据，云计算，人工智能，物联网，移动互联，下一代大的安全。这些技术的进步都推动了各种应用创新的蓬勃诞生，反过来应用的创新，包括社会变革当中、产业升级当中所提出的一些新的需求，又反过来牵引技术在不断的升级。技术的升级和应用不断的升级，双轮驱动促进了数字经济的蓬勃发展，同时成为中国未来经济的主命题。

刚才讲到这么多技术，回到大会本身，我们今天的命题是“引领新IT、助推新经济”，我们先看看什么是新的IT。我认为新的IT就是这些新技术的融合，也是刚才霍小姐提出来的，按照世界著名研究机构IDC提出的第三平台，我认为新的IT就是新技术的融合。这样说来可能稍微笼统一点，我们再和大家分享一下我们的看法，新IT是什么，或者传统IT怎么演进到新IT。

这是传统的服务器存储和网络，是传统过去所谓IOE架构下信息化系统，构成的传统网络，我们过去所说的连接或者互联，物与物之间，人与人之间，人与物之间，或者信息之间的连接，构成了传统的互联。随着互联网的出现，在2000年左右互联网的蓬勃开展，赋于了互联更多的生命。互联网的出现使网络有了更大、更强的生命力，我们称之为大互联。

同时，由于虚拟化技术和自动化技术的推出和演进，使我们的计算、存储、网络成为云计算；进一步的由于虚拟化、自动化技术的出现，使资源池化成为一种可能，可以把计算网络存储资源资源池化，成为资源池，同时可弹性，可调度。随着移动互联网，随着物联网技术的进一步诞生，使我们的大互联技术进一步演变得越来越强，同时支撑了云计算的蓬勃发展。由于大互联技术的愈演愈烈，包括物联网，包括移动互联，给我们带来了海量的数据。由于大互联技术的演进和云计算技术的能力，我们可以很方便的采集、处理数据，就衍生出来大数据概念和大数据产业。

互联也好，云计算也好，大数据也好，都显示了整个IT产业云化时代的到来，甚至说全面云化时代的到来。在这样云化的时代什么最重要，安全最重要。无处不在的安全漏洞，黑客的攻击，威胁着数据的安全，威胁着财产的安全，威胁着金融的安全，威胁着国家的安全。因此，安全技术就成为不可避免的一个命题。我们认为大互联、云计算、大数据、大安全，四个方面的概念就组成了我们所阐释的云。

什么是新IT，我们的定义，新华三的视野就是新IT，就是IT的全面云化。我们认为，单纯的云化，或者说单纯把传统IT云化，应用上云绝对不是我们的目的，云必须要满足各行各业的传统与新兴两方面应用的需求。因此我们的观点是，不能有效支撑起应用的负载、创新与迭代的云毫无价值。由此延伸出来新华三的新IT战略就是，应用驱动、云领未来，这就是新华三今天要在这里与大家报告的新华三的新IT战略。

我们已经提出了新IT，也就是IT的云化，接下来跟大家报告一新华三在新IT方面有哪些技术能力，从新华三的新IT战略，大数据、云计算、大互联、大安全这几个方面与大家报告。

先分享一下新华三集团在大互联方面的设想和未来的战略。

前面很多专家学者都提到了，我们现在已经进入到了万亿联接的时代，到了万物互联的时代。从百亿到万亿联接时代，我们面临的挑战是什么。我觉得有两个挑战，第一个挑战，从人到人，人到物，物到物，这之间如何用一种统一的语言去把它们联接起来，大家知道过去互联网有IT协议，有TCCP IT协议。第二个挑战，应用联接千变万化，如何实现网络的智能承载，这也是在未来万物互联时代所面临的两大挑战。

新华三的答案是什么？新华三的解决方案是提供从云到云网端一起的物联网操作系统，我们称之为绿洲OS（绿洲操作系统），这是新华三自主研发的操作系统。绿洲操作系统从云、网、端，特别在云端，提供对万物互联应用的管理、运维的管理能力，赋于万物互联以生命。第二个方面，按照应用驱动出发，利用软件定义网络SDN技术，开展网络重构。

新华三结合在大互联发展过程当中所经历的战略演变，2015年，新华三集团率先提出了应用ADNET1.0场景，它更多是场景化、可定义、泛连接，同时我们提出了应用驱动的广域网，ADWAN，应用驱动数据中心ADDC，应用驱动园区网，ADCampus。今天下午在网络论坛将发布ADNET2.0产品，增加了更多的场景，同时增加了更多的技术，多维的创新，包括应用驱动的城域网，应用驱动的边缘计算。过去云计算从单体到上云，到去中心化，这是一个过程，未来有大量边缘计算，特别是物联网的时代大量边缘计算的出现，所以我们也增加了应用驱动的边缘计算网络。同时我们也将发布AD-IoT，应用的物联网网络。

同时在大互联战略思考过程中，以开放的心态欢迎与各个合作伙伴合作，甚至包括一些创业公司。因为总理提出大众创业、万众创新，“双创”的过程当中很多海归，大公司的佼佼者纷纷下海，纷纷创业，创造了一些很好的公司，这些公司也将成为我们生态当中的合作伙伴。

我们在看一下新华三集团在大互联的领先优势，在技术方面，新华三是第一个发布商业数据中心SDN的解决方案。同时我们也提供最完善的数据中心内和数据中心外的解决方案，可以负责任的告诉大家，在数据中心解决方案中，以BAT为代表的互联网公司走在了运营商的前面。这也是为什么互联网公司目前在业务的推出、演进、服务上面，比运营商领先一步的最重要原因。BAT三大网络，阿里巴巴、腾讯、百度的数据中心解决方案，60%是由新华三提供的，因为新华三过去专注于企业网方面的解决方案。

在园区网方面，我们拥有业界领先的，融合物联网和园区网解决方案，同时我们也提供面向行业的物联网整体解决方案，今年将会在几个省的项目中推出商用的物联网解决方案。我们的NBLT技术将会不断提出，未来随着运营商在NBLT方面的发展，我们会紧跟运营商的技术，满足运营商需求，和运营商一起开拓物联网。

在运营商领域，可以自豪的说，我们可以提供最完备的SDN和NFV的解决方案，稍后我们的CTO将会发布全球第一款云化的集群路由器，这是我们在互联网领域的领先实践。

我们在企业网络、无线WIFI这个方面的市场地位牢牢占据了中国第一。新华三在SDN/NFV方面参与了很多实践，为BAT、企业网提供了很多新网络的解决方案。同时，从1985年惠普第一个成为中国的外资企业开始，到新华三在中国企业网耕耘了32年，我们在企业网中，我们的潜在客户大量存在在百行百业中，在市场方面有很大的优势。

说完大互联，再来谈谈云计算方面的优势。

下面我与大家分享新华三集团在云计算方面的一些战略，云计算进入中国已经有十年的发展，我们认为云计算已经进入了下半场。上半场是什么，是应用的云化。就是把传统的基础架构上云，业务上云，实现了云计算的普及和发展。下半场，我们认为应该进入到了云的原生应用阶段。目前进入到基于新的云整体架构来开发和产生应用的阶段。基于云的业务模式和创新，云计算实现了平台化，可以与大数据、物联网、人工智能等等先进的技术形成融合，就像刚才霍女士提到的“第三平台”。云已经进入到下半场，这是新华三的观点。

我们即将发布新华三云生应用的平台，H3Cloud2.0。H3Cloud2.0时代有哪些创新呢，我们推出了云原生的新一代云运维中心，支持超大规模的部署。大家知道在云计算方面最大的是X86服务器，服务器部署超过1500台都是很困难的事情。阿里巴巴去年在云栖大会上也宣布它刚刚超过了5千，K5千是指它的大规模部署能力刚刚超过5千。新华三未来将会支持这种超大规模的部署，同时我们首创了双模的PaaS云应用引擎，提升平台效率和开放生态合作。什么是双模的PaaS，就是上半场PaaS和下半场PaaS，共同融合。

我们再看一下新华三在云平台领域取得的业绩，新华三云平台在政务云市场是中国排名第一的。可能很多合作伙伴参加了很多这样的会，每个人都说它是政务云的第一，这要用数据说话。我们现在支持了12个部级的政务云。18个省级政务云，有31个省，但31个省并没有全部上政务云。当中新华三集团拿到了18个政务云。18个政务云都不代表是以华三名义出现的，我们提供的是技术平台，所有平台都是用了我们的。

我们有200多个地市和县的政务云。2016年，我们提供了七个大的央企企业云，15个985/211高校云平台，10个融媒云，像长江云、大象融媒等等，像浙江电视台的融媒云也是我们提供的。14个省份的电力云平台，还有虚拟化软件成为中国电信第一次两家主流供应商之一，我也不避讳，我们和华为在国产虚拟化软件方面平分天下，最大外国公司退出中国电信。也是紫光集团入股新华三之后在国产软件化方面取得最大的成绩。

生态合作方面，我们积极构建云生态体系，与国家信息中心进行云战略合作，与国家信息技术标准化委员会也有技术联盟的合作，同时在混合云方面和腾讯、微软进行了一些混合云的战略合作。

在技术方面，首先新华三一直是一个技术型公司，并在技术领域保持领先。在国产虚拟化软件方面，我们是持续领先的。大家知道虚拟化技术是云的基础技术，没有虚拟化就没有云计算。在超级融合方面，借助H3Cloud CAS，我们的中国市场也是绝对第一的，彰显了我们原生技术上的实力。

我们在云计算方面的下一步战略，是第一次提出华三云的全面升级，同时不仅仅要做云平台、云服务，更多的是利用技术能力，利用服务能力，来赋能运营，帮助、协助合作伙伴进行运营。坦率讲，目前新华三是一个私有云和混合云的最大提供者，在未来我们将向产业云和行业云去演进。新华三将围绕十个行业提供这种行业云，包括政府、教育、企业、交通、医疗、电力、融媒、金融、农业、工业制造等。在政务云方面，我们将向城市云去演进，将在未来三年携手紫光集团、地方政府，携手广大的运营商一起来打造100个城市云，提供全产业链的生态。一会我们将发布云筑百城计划，同时宣布新城市运营联盟的成立。

行业云、城市云是个什么概念，我个人的理解不一定正确，请大家批评指正。我们是从私有云基础上向公有云进行当中，说白了城市云、行业云，可以说它是一个超级大的私有云，也可以说它是一个小型的区域型的公有云，就是这样一个混合状态。华三云在云计算过程当中，在脚踏实地的，实实在在的从一个ICT厂商角度向下一代云的生态去进军，去发展。

下面我们再来看一看在大数据方面的能力。

接下来分享一下新华三集团在大数据的战略。刚才大家都在谈新经济和数字经济，就数字经济来说，新华三的观点是数据已经成为数字经济最主要的生产要素之一。大家知道什么叫生产要素，从开始学《资本论》也好，学政治经济学也好，后来学经济学也好，西方经济学也好。大家都看到一个问题，生产要素从来都是物理性的，水电煤运钢材，水泥钢铁原材料，但大家看到数据是非物理性的。数据是由于大物联、信息化、云计算之后所带来的变化，数据目前已经成为数字经济的主要要素。

数据是生产资料，如何把数据变成应用，变成服务。或者把数据变现，变成钱，我认为数字变成钱是产业了。数字变成应用，变成社会治理水平，变成提升社会满意度的水平，是党和政府一直在追求的东西。我们认为数据的出现，或者数字变成资产，变成生产要素，是数字经济一个革命性的变化，这是新华三和大家分享的一个最最重要的观点。

数据怎么产生的，是由于大物联、云计算技术能够对海量数据进行采集、处理、清洗，变成应用输出，随之而生的大数据产业将成为数字经济变革最主要的推动力量，这是我想在这里与大家分享的，从技术之外与大家分享的新华三的观点。

新华三在大数据方面有什么布局呢，新华三致力于成为卓越的数据引擎提供商。什么叫数据引擎，实际上就是数据平台。新华三的大数据平台，大家看到这张结构图，不仅仅包含了数据的运营，数据的画像，人工智能，应用开发，我们把所有有关大数据模组、模块全部集中起来，优化成一个大数据平台。同时我们还提供数据的采集，数据的清洗，数据的处理，数据输出的标准化接口。我们这个平台就叫数据引擎，这个数据引擎优化好了之后提供给各个行业开发者。新华三把平台开发给百行百业里具有行业洞察力，深耕行业的开发者。包括政务也好，公安也好，高校也好，医疗也好，百行百业。我们的平台给他们开放接口，他可以不要四处采购模组组件，我们提供标准化的平台给他们，很方便。

这个平台经过工信部和相关产业机构的严格检测，我们的数据采集速度是业界平均水平的3倍。利用我们的平台来开发大数据应用，开发时间缩短30%。平台经过深度的优化，维护效率可以提升42%。说白一点，用了新华三的DataEngine提高效率，成本降低，速度更快。

大数据引擎两个纬度上，纵向的纬度，我们就是构建纵向行业的引擎，加速行业的数字化转型。从中央到地方，从上到下，工业、农业、教育、政务，所有的都做纵向的。横向来看，大家现在都在提新型智慧城市，或者数字化城市。数字化城市需要把纵向所有数据拉通，来输出创新，成为政府决策支持、信用网格化，权力监督，民生、产业转型升级这样一个关键的决策依据。通过百行百业的应用，把数据变成资产，通过数字新型智慧城市的转型，使我们的决策更加科学高效。

2017年，我们IT大数据平台入选工信部大数据优秀产品、服务和应用解决方案提供商。今年参加信标委大数据系统规范测试，通过了全部71项严格测试，我们用时最短，表现最优。我们政务大数据解决方案也获得了数据中心联盟“优秀大数据解决方案奖”。2016年，数据中心联盟大数据认证一共12项测试当中，新华三集团夺得了6项第一。

我们也有很多应用，包括广东政务网，贵州的征信，四川的双流机场，学校等等，不再赘述。

说完了大互联、云计算，大数据能力，再看我们在大安全方面的能力。

我们新华三集团背后有很多研究机构提供的报告，我和大家报告一个大致准确的数据。过去的2016年，由于安全越来越重要，安全无处不在，不仅仅是国家安全问题，还有金融的安全，信息的安全，数据的安全，等等。还牵涉到国家安全，政治上的攻击。在过去2016年，整个安全领域的专业市场收入，或者这个容量超过了350亿。今年增长了100%，企业安全的市场容量突破700亿，已经成为所有软硬件第一大的行业。这个行业从市场容量来说非常非常大，无论是对企业，对国家，利国利民来说都非常重要，也值得我们高度的关注。

同时我也非常高兴的和大家分享，新华三作为一个专业的安全厂商，在过去重大的国家活动当中，比如去年的G20、去年乌镇的互联网峰会、IPAC博览会，他们的安全防护都是新华三集团为主导，携手其它各专业安全厂商构筑了安全防火墙。

接下来我分享一下新华三集团在大安全市场的战略。我们认为大安全将为数字经济构建主动的防御体系，这是新华三的观点。我们从云、网、端立体防护，云端分析，边界防御。刚才何博士在讲的态势感知，主动防御，这是新华三在安全技术方面提出一个新的观点。我们要从态势进行感知，进行主动防御，而不是被动防护，当然主动防御和防护都是双重重要的。

我们看新华三在安全的战略，提出来大安全业务全面升级。过去新华三集团在网络安全领域和友商一样，由于本身是做网络和ICT产品和IT产品的，强项就在网络安全、云安全方面，包括移动的、IT的安全。我们现在正在加大大数据的安全和工控安全。为了加大大安全的发展，我们专门在安徽的省会合肥成立了新华三专门的信息安全公司，招聘了1千名研发人员，建立安全研发队伍。在未来，我们还将进一步发力国家主导的可信计算。什么是可信计算，我们也邀请了沈院士，将会在下午安全主论坛当中代表国家分享可信计算。简单的说，可信计算就是从芯片到软件，到应用三个层面的都是自主研发，追求自主可控的计算能力。

互联网的安全，也是我们下一步的重点。总体来说，新华三在安全方面的策略就是“自主创新+生态共建”。生态共建就是合作，包括资本的合作，产品的合作。在互联网安全领域没有什么大的公司，都是很小的，有500家公司，我们可能会采取一些并购的方法进一步增强安全产品线。

我们在安全领域的能力体现在以下方面。新华三作为一个技术公司，首先最重要的是参与国家标准的起草。目前我们是中国国家信息安全漏洞库一级的技术支撑单位。第二，我们是行业云、安全能力行业联盟创始单位。第三，我们是国家信息安全标准委员会的标准牵头单位，也是国家可信计算联盟理事会成员，网络空间安全协会理事会成员。我们是目前在中国唯一获得等保建设能力评估证书的综合网络安全厂商，也是在国家信息安全漏洞共享技术平台组当中唯一的综合网络安全厂商。我们去年在泰尔实验室防火墙的综合测试，M9000性能夺魁。去年我们能够支撑运营商和BAT公司的防火墙——高端的防火墙M9000的销量在百万级，这个量级在中国只有两家，我们的数量排名第一。

刚才我讲了新华三在新IT，或者在IT全面云化过程当中的四大能力，包括应用驱动、万物互联的ADNET2.0；全面支持云生应用的H3Cloud2.0；致力于数据平台和数据服务的DataEngine；全面升级、主动防御的大安全体系，这是我们在IT的云化，或者新IT方面的技术能力。

最后一个问题，为什么合作伙伴愿意选择新华三，为什么我们在市场上有这么卓越的表现。体现在四个方面，第一，创新投入；第二，深耕行业，对行业的洞察；第三，服务专业；第四，人才培养。

在投入方面，我们持续投入，特别是紫光集团入股了新华三以后，紫光集团在资金方面给我们相当宽松的环境。我们有5500名纯研发人员队伍，已经有7200个专利，平均每个工作日有3个发明专利产生。按照人均专利，我们在中国是排第一的。专利总量在全国排前十位，研发投入占销售收入15%。2016年比2015年增长了33%，2017年的研发投入增长34%。新华三是一个技术导向型的公司，产品导向型的公司，在研发方面必须持续的创新投入。

同时，因为大家知道我们深耕中国企业网市场。过去无论是惠普还是新华三，基本上主要发展领域集中在企业网市场，深耕了32年。长期深耕的百行百业，包括在政府、教育、电力能源、金融、交通、企业、医疗、互联网、运营商，都取得了无可比拟的成绩。这些成绩基本上都是排在第一位的，我不去赘述了。

新华三集团并购了全球最著名的惠普中国企业网，收购了它的咨询公司，这也是我们和其它友商不同的地方。新华三不仅仅是一个硬件、软件解决方案提供商，同时提供顶层端到端的设计。从需求到研发，到生产到交付，到运维，有全套的解决方案。我们拥有ICT全领域的专家超过2千名，在700个城市提供原厂服务。我们的呼叫中心十年以来在工信部评比的IT企业排名中占第一。我们目前在全国发起了，或者参与了20个互联网+的项目，包括一些行业云，例如农业云，产业互联网项目等。我们拥有800多个全球数据中心规划的项目经验，同时在中国拥有超过500万平米数据中心规划咨询的经验。所以说新华三不仅仅是一个硬件、软件解决方案提供商，同时是标准专业的咨询厂商。

我们还有一个新华三大学，惠普到中国32年，惠普商学院是企业大学当中排名第一的、最好的商学院。新华三收购以后把惠普商学院与原来杭州华三培训中心整合起来，成立了新华三大学。新华三拥有七大学院，最好的是商学院、IT管理学院、技术认证学院，同时还有产品培训学院、技术实训学院、在线教育学院、产业人才教育学院，我们自己拥有200位顶级的专家教授，在全国400个城市建立了网络学院。新华三大学服务中国80%的500强企业，其中承担了中国移动半数的IT人才培训项目。同时新华三是国内少数几个能够提供CCIE认证的培训机构，每年可以培训认证3万人，现在已经认证了26万人。大家知道从事CCIE领域拿到资格认证，上岗证是很重要的。大学生拿到这个证书以后，工资可以提升50%，这是很有效的。

回归到主题，作为一个结束语来说。我今天和大家报告的题目是《引领新IT，助推新经济》，从三个产业来看，举三个简单案例来分享。第一产业，农业。我们在贵州农业云提供了全套的解决方案。这个云建立起来之后服务了1500多个行政村，增加了2千多个就业岗位，为20多个农业示范区，300多个果品企业，240家庭农场，900多家农民经合组织提供了融合平台。我们涵盖了72家全国农副产品一级批发市场，为什么要建农业云，实际上也是在对抗BAT、淘宝、天猫、京东，72个农产品一级批发商他们也是有压力的，需要走电商这条路，走云这条路。新华三为1万多个农产品的流通商户提供服务，特别为政府部门提供了数据收集和管理分析服务，效率提升了80%，这是一个非常经典的项目。

第二产业，海尔。这是工信部工业2025，或者大家所熟知的工业4.0的试点单位，就是海尔智能的空调工厂，海尔胶州空调互联工厂的新产品研发也是由新华三来主导参与设计的，用户参与设计。

第三产业，服务行业，温州医科大学附属第一医院。这个医院并不是全国最好的医院，也不是全国最有名的医院，但是它是智慧医院，目前智慧医疗做得最好的行业标杆，全国所有的医院都来学习观摩，它的系统也是由新华三提供的。它全面云化以后，门诊预约率达到70%以上，每次就诊排队七次变成不排队。看病时间从4个小时降到30分钟，由于它整合了很多检测、病例共享，费用下降7.3%。门诊量从300万提升到400万，这对整个医院的效率、名声、成本的降低、服务时间的降低，提供了很好的帮助。

最后，我们今天在这里就是要倡导协同合作伙伴，协同我们在各个行业的领航者，一起通过新的技术实现中央提出的新经济转型，实现从传统经济向新经济转型，助推新经济。我今天的主题报告就到此结束，谢谢大家。