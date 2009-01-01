紫光集团董事长赵伟国：紫光将一如既往大力支持新华三发展，坚持新四化

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。紫光集团董事长赵伟国在峰会一开始发表了大会开幕致辞。

4月8日~9日，新华三Navigate 2017领航者峰会在杭州国际博览中心召开。作为数字经济及新IT领域前所未有的一次的领航者聚会，近8000名各界精英和IT专业人士在两天时间里，围绕着“新IT，新经济”主题，就如何通过技术创新和行业转型实现数字化变革，推动经济发展等诸多议题，展开了深入的研讨。

紫光集团董事长赵伟国在峰会一开始发表了大会开幕致辞，他表示“紫光作为新华三的控股公司，对新华三的发展有着不可忽视的作用。紫光集团和新华三现在有四个大的优势，并持续以‘中国要素’来整合全球资源，坚持新四化。未来紫光还会用其它商业模式，包括通过投资手段来进一步支持新华三集团的发展。”

紫光集团董事长 赵伟国

以下是赵伟国演讲实录：（内容根据现场速记整理，未经发言嘉宾确认，仅供参考，谢绝转载。）

尊敬的各位领导，各位来宾，新华三的合作伙伴，上午好！

今天，大家的莅临是新华三的荣幸，因为新华三正是在各位的关心、支持下成长起来的。今天的大会规模达到7千人，恐怕有接待不周，招待不好的地方，请大家多多原谅。我顺便提醒一下大家，在7千人大会上大家要看好自己的包，拿好自己的身份证。因为在杭州这样一个人杰地灵的地方，身份证没了，实在不太好！

我在这里简单和大家讲一下，今天的主题是新华三的技术大会领航者，紫光是站在新华三背后的企业。简单介绍一下紫光。大家知道新华三这些年发展得很好，紫光接手之后，成为它的控股公司以后，华三的发展更有朝气，也更有战斗力，这和我们也是有一定关系的，所以借这个机会和大家介绍一下紫光。

紫光集团的核心战略核心就是两个字，一个是“芯”，一个是“云”，我们所有业务都是围绕这个战略进行的。紫光集团的前身是1988年成立的清华大学科技开发总公司，93年中国有了《公司法》，所以改成清华紫光总公司。2009年到2010年公司做了股份制改造，做了混合所有制改造。这七年来，公司取得了非常高速的发展，这和企业的机制是有关系的。我讲这些其实也是为了想说明，新华三的未来会有更好的发展。

到3月底，我们大概的资产规模达到了2千亿人民币，这七年来，我们大概的增长速度是100倍。芯片是紫光一个重要的版块，未来也会为新华三的发展提供很多支持和支撑。我们在手机领域已经取得了非常大的成就，在手机领域全球排名第三，份额是27%，这是中国芯片在所有细分领域中，唯一进入全球前三的领域。还有很多，包括在座诸位每四个人，有一个人的身份证是来自于紫光。还有很多别的产品，包括对国家发展有重大影响的一些产品。目前我们正在武汉、南京和成都建设三个比较大的芯片制造基地。

我们云网版块最核心的企业就是新华三集团。目前新华三集团的股权结构，紫光集团51%，惠普占有新华三集团的49%，我想紫光和惠普会继续竭尽全力来支持新华三集团的发展。我想说，今天在座有新华三的很多合作伙伴，这里面偏技术类的，如果有发展前景的，紫光集团愿意通过投资行为来密切我们之间的关系。可以通过新华三来找紫光集团投资部门，我想通过股权投资的纽带会更加有利于大家一起发展。未来紫光还会用其它商业模式，包括通过投资手段来进一步支持新华三集团的发展。

紫光能有今天，我想借此机会也和大家报告一下，为什么会有这样的发展。一个是定位，我们实际上成为一家世界级的高科技集团，发展的两条路径，“自主创新+国际合作”。事实证明，七年来紫光用这种模式的发展取得了很好的成果，有“三个结合”。第一就是企业战略和国家战略的相结合，这是紫光确实得到了方方面面支持的重要原因。

紫光的活力也来自于这种国有控股企业与市场机制的结合，包括决策机制、激励机制、用人机制。还有我们的团队是本土团队和国际人才的结合。概括起来，紫光集团和新华三现在有四个大的优势，国家战略、国有控股、市场机制、高效资源，这些构成了七年来紫光发展的所有秘密。我们以“中国要素”来整合全球资源，坚持新四化。就是人才的全球化，研发的全球化，资本的全球化和市场的全球化。