从盒子到云 原来网络还可以商业变现

华为分析师大会透露出来的信息是，华为“全面云化网络”已经开始帮助客户实现商业变现。听到这你也许觉得诧异，在我们对网络的认知中，无论是路由器、交换机还是AP，它们都是一个个“盒子”，这些盒子实现的是连接，除了不小的投入外，又如何做到商业变现？

华为要做“全面云化”的倡导者、推动者和领导者，在华为全球分析师大会（HAS 2017）上其再次强调了帮助行业迈向数字化转型之路的使命，华为将持续推动“全面云化”落地并使能商业变现。

如何使能商业变现？HAS 2017透露出来的信息是，华为“全面云化网络”已经开始帮助客户实现商业变现的价值。听到这你也许觉得诧异，在我们对网络的认知中，无论是路由器、交换机还是AP，它们都是一个个“盒子”，这些盒子实现的是连接，除了不小的投入外，又如何做到商业变现？不妨来听听华为交换机与企业网关产品线总裁胡克文对华为全面云化网络从技术驱动转向商业驱动的解读。

华为交换机与企业网关产品线总裁胡克文

全面云化网络帮助企业商业成功

在华为看来，未来的网络不仅仅是云计算、SDN/NFV等新技术的应用，更重要的是新的商业模式、运营模式以及思维模式的变革，基于行业应用场景提供全面云化的网络，帮助企业获得商业成功是华为提出全面云化网络的核心出发点。

胡克文指出，在此出发点下，华为对全面云化网络构建了新的架构，分为三个层次，分别是：无处不在的连接、开放的云平台和社交化的行业应用，每个云化的网络解决方案都是三层架构在具体场景的落地。

这三层架构体现的是什么？总结出来就是简化网络资源的管理，释放网络中数据的价值，让开放的网络为企业创造充满想象的商业价值。第一层无处不在的连接不难理解，它也就是我们以往对网络的认识，即在DC、园区、分支和物联的4个场景下，将人、物、数据和应用全面连接起来。

所谓全面云化网络的商业价值则重要体现在后面两层，开放的云平台和社交化的行业应用，它们对传统网络进行了颠覆。

第二层开放的云平台即借助云端管理实现资源的集中调度来获得效率的提升和商业模式的创新，而开放的云可以更便捷的进行行业化扩展。这是由云技术带来的网络运维和管理上质的提升，以往的网络我们知道网络运维复杂、故障定位差，从而也导致业务上线慢，开放的云平台通过网络云化管理实现业务快速部署和云端简易运维。胡克文表示，它给客户带来的价值是用户能够得到非常关键的效率提升。并且，这一层还会引入大数据的技术和OpenAPI为上面的第三层服务，借助云端大数据分析提供丰富SaaS服务。

第三层即社交化的行业应用，它将释放网络中数据的价值，让企业和用户、企业和企业、用户和用户都能够分享网络、应用和数据带来的数字化收益，实现商业增值。怎么理解？网络中存在大量的数据，也可以理解为像分支网络、物联网络等是收集数据的探针，这些数据如果通过合作伙伴挖掘与分析运用在一些行业应用中将是一个巨大的“金矿”。

这也就是全面云化网络帮助企业实现商业成功的奥秘，这在传统网络中是不可想象的。如果还没有完全理解，下面我们以CloudCampus为例讲讲其中的逻辑。

CloudCampus：100%云管理，全生命周期覆盖，无限业务增值

CloudCampus利用云的技术实现了覆盖园区网络规划、部署、优化和运维的全生命周期网络云管理，结合全面无线化接入，带来园区网络的部署 周期从月到天的加速。例如，很多楼宇做无线网络的预安装，企业可以通过在线的方式获得服务，包括进行网络新建、配置等。传统上一套园区无线网络从寻找厂家到采购流程、安装调试、业务测试等占据了较长的时间，尤其在数字化转型的今天，如果效率没有提升，更不用谈商业成功了。

胡克文指出，CloudCampus从网络规划到部署、网优、验收、巡检等实现的是100%云管理、全生命周期覆盖，一是降低了布网和施工的技术复杂度，二是降低了企业现场IT运维需求，网络快速部署和云端的实时运维可节省超过80%的OPEX。胡克文进一步解释CloudCampus体现了网优和巡检等远程云化运维高效率的含义。

此外，在商业增值方面，华为发布了基于全面云化网络架构的行业化应用平台Huawei CloudAPP Platform。它是一款安装在移动终端上的APP平台，通过与行业合作伙伴的系统及应用进行集成，实现一个平台对各类应用数据的统一调度和整合，降低用户购买和开发多种应用的复杂性。

胡克文表示，Huawei CloudAPP Platfrom是一个增值的业务平台，包括智慧办公、电子书包、智慧医疗等平台，可以跟整个CloudCampus方案集成，未来提供给最终用户的是一体化的体验。

以教育场景为例，合作伙伴利用Huawei CloudAPP Platform除了提供网络的云管理功能，还可提供一系列增值SaaS服务：

学校管理：通过GIS地图可以查看各地区学校的人数及分布情况，方便教委了解辖区学校日常情况及历史统计数据。

学生资源管理：可以实时呈现学生的进出校记录、热力图分布、当前出勤人数、历史出勤人数等统计数据，方便老师进行出勤管理、失联预警等学生安全管理。

上网行为管理：通过APP可以实现网络策略的精细化控制，例如按照角色或按照时间段配置灵活的网络访问策略，识别学生移动终端访问的应用类型及流量，从而评估教学效果，帮助学校更好地优化教学资源。

此外，结合行业的应用场景，华为合作伙伴可以为客户开发丰富的增值APP，例如客流分析、电子书包、健康管理、智慧办公等，帮助用户获得更好的业务体验，帮助SP获得更多的商业价值。