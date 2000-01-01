从搬砖到提供专业服务——上海纷桦携手华为共拓新市场

2010年3月上海纷桦信息科技有限公司开始正式营业到现在人员规模扩大了近30倍，从最初的企业办公业务到现如今专注于IP多媒体解决方案的设计与实施，从最初的纯粹搬”砖头”做集成到现在拥有自己小的核心研发团队。

2010年3月上海纷桦信息科技有限公司开始正式营业到现在人员规模扩大了近30倍，从最初的企业办公业务到现如今专注于IP多媒体解决方案的设计与实施，从最初的纯粹搬”砖头”做集成到现在拥有自己小的核心研发团队，可以为客户提供专业服务和咨询，从最初不到100万的年销售额到现在2000多万的年销售额，先后服务过众多知名企事业单位。

公司成立人陈保锋是做程控交换机及弱电集成业务出身，做业务的他对技术方面也比较热衷；为能够向用户提供更有价值的解决方案，在2005年接触了铁通VOIP固定电话业务之后，就开始寻找能够将程控电话交换机与VOIP业务结合并进一步延展的解决方案，并于2006年11月开始从事IP通信系统（IPBX、软交换、IPCC等）的渠道拓展工作，经历了2008年经济危机之后迎来了IP通信市场春天。

随着团队的扩大，为更好的为广大用户提供更加专业化精细化的服务，作为家长的陈保锋于2011年11月成立亿灿信息科技（上海）有限公司，做方案服务。

嵊泗之旅

选择华为

2016年之前亿灿是某品牌全系列产品（办公、酒店IP话机及IP门禁对讲广播等终端）华东区代、某品牌系列产品（语音网关、IPBX等）钻石级合作伙伴、某品牌MCS系列IPBX等产品全国唯一总代，日子过的已经很舒服。2016年初亿灿开始和华为公司接触，陈保锋圈子里的朋友不太看好，问陈保锋为什么选择在这个时候选择代理华为呢？

陈保锋表示：“华为作为全球知名品牌，已成为全球行业的引领者，多个产品线市场份额已位居全球第一；不仅产品线全而且运营商到企业实际案例众多，与其它进口品牌相比，华为真正实现了开放、融合、共赢；同时品质超越进口品牌，客户群体完全覆盖大中小企业。”

专业服务

作为亿灿家长的陈保锋在方案上的优势及对服务的高要求，让他总能深入洞察客户需求，想用户所想，为客户提供专业周到的服务，为此他在如下几个方面做了部署：

人员配置：6名销售人员、2名售前人员、4名售后人员；

库存情况：大量库存，常规备货有U1910、U1930、U1960、IAD104H、IAD132、IAD196、IAD1224、相关板卡及7910C5050 IP话机及配件，保证现货供应；

技术支持：及时提供售前售后咨询、方案设计、售后安装调试维保培训；他们的技术支持团队有来自包括华为在内的众多知名厂商的优势工程师。

拥抱变化

刚开始大多数的成员在听到渠道中抱怨华为利润空间小后不愿意主推华为的产品，陈保锋就给大家分析市场的趋势并率先带领团队力推华为，并聘请有丰富实战经验的术人员加入到他们的团队，也对华为产品的备货做了细致的安排。

陈保锋表示“要做他们就一定会想办法做好”，自从开始决定做华为业务，他就安排他们的团队成员不停的参加各种培训活动，杭研所、深圳基地及每周四的线上培训、各大总代培训等，大力快速的投入让整个团队很快就感受到了变化，他们所接触的客户群体品质有了很大程度的提升，接触到了更多优质的客户，带动了其它团队成员在项目中积极推荐华为产品。

2016年11月30日，他们成功举办了“华为UC&2016上海产品发布会”，他们深信未来会有更多的用户会选择华为，他们也将在华为这条路上走的更快更稳，亿灿在通讯行业也会更有作为。

活动现场

扬帆奋进

为更快更好更广的拓展华为业务，他们做了如下计划：至少每个季度1次华为产品推广会；17年加入云通信、网络能源、存储等方面业务；公司团队、办公区域、分支机构进一步扩大。自2010年这一路走来，陈保锋表示很感谢他们团队中的兄弟姐妹，感谢他们的一路跟随，没有他们的团结一致就没有亿灿的现在与未来；感谢合作商的认可与支持，没有他们的大力支持，就没有亿灿人的快速成长；特别华为总代的信任与无私帮助，能够将华为金牌分销授权给他们还在成长中的公司，他们相信有大家的支持，亿灿的未来会更精彩。