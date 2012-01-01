华为发布全面云化网络应用平台

今日，华为在2017全球分析师大会上发布了基于全面云化网络架构的行业化应用平台Huawei CloudAPP Platform。

今日，华为在2017全球分析师大会上发布了基于全面云化网络架构的行业化应用平台Huawei CloudAPP Platform。该平台能够承载不同行业的社交化应用，除了进行全新应用的开发，还可以通过开放API快速集成现有应用，让企业充分利用网络数据的价值，快速响应市场变化，抓住新的商机。

IDC报告显示，未来三到五年，每个行业排名前20位的组织将有三分之一被“数字化颠覆”。为了应对数字化变革的严峻挑战， ICT基础设施必须与业务应用紧密融合。

Huawei CloudAPP Platform是一款安装在移动终端上的APP平台， 通过与行业合作伙伴的系统及应用进行集成，实现一个平台对各类应用数据的统一调度和整合，降低用户购买和开发多种应用的复杂性；同时，该平台的敏捷开发能力可支持版本的快速更新和发布，实时满足各行业用户的定制化需求。

“无处不在的连接、开放的云平台和社交化的行业应用是企业实现数字化转型的依托，也是华为倡导的全面云化网络的三层架构。”华为交换机与企业网关产品线总裁胡克文说：“Huawei CloudAPP Platform是社交化行业应用的承载平台，不仅提供‘All-online’的网络云管理服务体验，实现网络的云端部署、验收和运维，帮助企业简化网络管理，降低OPEX，还可以针对不同行业的差异化诉求，提供丰富的移动化应用，让用户更高效地完成行业智能化管理。”

以教育场景为例，Huawei CloudAPP Platform除了提供网络的云管理功能，还承载了如下应用：

学校管理：通过GIS地图可以查看各地区学校的人数及分布情况，方便教委了解辖区学校日常情况及历史统计数据。

学生资源管理：可以实时呈现学生的进出校记录、热力图分布、当前出勤人数、历史出勤人数等统计数据，方便老师进行出勤管理、失联预警等学生安全管理。

上网行为管理：通过APP可以实现网络策略的精细化控制，例如按照角色或按照时间段配置灵活的网络访问策略，识别学生移动终端访问的应用类型及流量，从而评估教学效果，帮助学校更好地优化教学资源。

除此以外，华为也在与合作伙伴一起，基于Huawei CloudAPP Platform开发和集成更多教育行业的应用。

未来，Huawei CloudAPP Platform将基于全面云化网络架构陆续开发面向园区网络、企业分支、数据中心和物联网等场景，覆盖教育、零售、金融等行业的移动应用，联合合作伙伴打造全面云化网络行业应用生态，为各行业用户构建“Whole Journey, All Digital”的体验。