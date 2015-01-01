Navigate 2017：新华三物联网战略解读

基于深厚的行业积累和产业洞察力，4月8日的“新IT 新经济——H3C NAVIGATE 2017”领航者峰会，新华三正式宣布发布物联网战略——One Net, One OS。

基于深厚的行业积累和产业洞察力，4月8日的“新IT 新经济——H3C NAVIGATE 2017”领航者峰会，新华三正式宣布发布物联网战略——One Net, One OS。新华三凭借在SDN领域的优势，跨越物理层的差异，打造了一张“从芯到云”的柔性网络，满足了不同硬件终端类型的智能感知，并通过全局统一的绿洲云平台和开源API接口，做到层层能力统一，进而实现了多厂家多业务的互联互通。

新华三集团首席技术官 尤学军

当靠人力提升产能的日子已经到头了，让“物”去劳动才是长期发展的根本！技术革命推动产业经济的杠杆式进步，数字化力量为企业带来新的机遇。新华三物联网所强调的就是以全面领先的技术能力，和生态优势为客户提供需求驱动的端到端物联网融合交付解决方案。

One Net, One OS应运而生迈出万物智能第一步

随着云计算、大数据、人工智能等技术的崛起，智能终端的普及，信息数据体量将呈现亿万级的幂次增长，需求种类和复杂度也在不断提高，能够快速在复杂环境中相应多变的需求将成为万物互联时代占据产业变革浪潮前沿的至关能力，新华三One Net, One OS应运而生。

One Net,基于SDN的泛联接网络，一张网络承载了所有的联接方式，得益于应用驱动所赋予的灵活统一，打通了不同网络间的数据通道和控制通道，实现网络间的联动，资源的按需分配。One OS,云网端一体化操作系统，在云端与终端侧，采用了统一的OS，也即立体化OS，形成了完整的一致性，打造了从云到端的立体操作系统。 这套从云到端One OS架构基于容器技术实现了跨平台跨硬件的物联网能力支撑体系，使得不同层次产品在对接组合之前就已经建立内在的根源联系，采用了一致的API，一致的数据格式，一致的运行环境。除此之外，绿洲云具备全面基础物联网平台的能力，实现了场景化，泛联接以及自动化。绿洲OS作为物联网终端操作系统，具备三大特性，开放、安全、轻量。完全开元丰富的API，硬件、系统以及应用的三层安全防范系统，10KB的轻量级内核，在此绿洲OS就可以不再考中间设备的差异，直接对接云和应用，因此极大地降低了对接成本。

如果说“联接”变得无处不在，新华三这一次就是跳出固有模式，在包容中寻找统一的能力，寻求泛联接中的智慧真谛，坚实的迈出了万物智能的第一步。

生态力量，助力企业数字化转型

对于互联网，巨头们（Apple、Google、Amazon、Facebook等）希望通过一个完整生态系统和统一账户就能提供客户所需的所有互联网服务，无论是这些服务是电影、音乐、阅读、游戏还是购物、支付或者社交。而对于物联网，这是一个全新且更为复杂的生态系统。

整合交付成为目前物联网应用面临的最大难题。要解决这一核心痛点，就需要先进的整合技术以及端到端的思维模式，更需要平台型产品，而只有具有雄厚实力的领导厂商才能做到这一点。

Gartner认为，物联网平台是物联网发展的主要挑战与机会之一，尤其是物联网的标准与生态系统更是如此，因为物联网设备必须能够互通互连，才能让应用真正落地。由此可以见，掌握具有互操作性的集成平台、并能够据此建立生态圈的企业将在未来竞争中占据优势地位。这正是新华三一举推出“One Net, One OS”战略的初衷。

新华三积极参与浙江省物联网标准制定，推动运营商的标准和业务系统改造，并与产业链条其他公司合作，布局嵌入式物联网操作系统及物联网的安全。今后，新华三还将依托物联网公共服务平台，参与政府、运营商及行业的物联网相关标准制定，力争打通产业上下游，打造国内物联网良性可持续大战的大生态系统。

新华三不是一家物联网平台供应商，生态能力是产业变革进程中的一种担当，新华三要做的，是帮助企业实现数字化转型的好伙伴。Forrester认为，全球已经进入一个客户时代，客户拥有更大权力，企业必须深入理解、全生命周期互动并提供个性化服务，数字化转型成为出路，而物联网技术是数字化转型的基石。面对物联网行业人才紧缺的现实，2017年新华三建立了物联网学院，进行物联网人才培训和认证，为整个行业培养急需的物联网人才。

以物联网为代表的信息技术的应用为人类高品质生活带来了巨大可能性，让我们的世界变得更加美好。但在物联网应用不断的普及与拓展过程中，还有大量的工作需要去完成。肩负着这样的使命和责任感，新华三将把物联网平台、生态与人才建设作为未来战略重点，不遗余力地持续投入资源，领航新技术变革，带动整个产业的发展前进。