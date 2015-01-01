Radware可以简化从数据中心向Microsoft Azure的迁移

Radware公司宣布，Radware Alteon NG应用交付控制器(ADC)虚拟装置(VA)现已可用于Microsoft Azure，为需要将应用交付解决方案纳入云部署的企业用户提供服务。该解决方案中拥有集成的迁移工具，让云迁移变得简单，并易于执行。

日前，全球领先的网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，Radware Alteon NG应用交付控制器(ADC)虚拟装置(VA)现已可用于Microsoft Azure，为需要将应用交付解决方案纳入云部署的企业用户提供服务。该解决方案中拥有集成的迁移工具，让云迁移变得简单，并易于执行。

Radware的Alteon NG VA for Azure可以帮助企业跨私有和公有云基础架构运行应用，同时提高通过负载均衡和流量管理功能访问业务应用的用户的整体体验质量(QoE)。

Radware Alteon VA提供了卓越的灵活性、占用空间与性能比、下一代ADC功能，允许IT管理员充分利用Radware在Azure中的应用研发。Alteon NG VA for Azure支持企业应用的复杂功能需求，从L7层重写、SSL卸载，到Web应用安全。

现在，企业只需要点击几下鼠标就可以在私有数据中心和云之间来回移动ADC服务。利用Radware的vDirect自动化套件，IT管理员可以自动化转换调用，而不用考虑ADC部署在哪里——私有数据中心、Azure或另一云解决方案——轻易将这些服务反复地从一个环境中转换到另一环境中。

Radware ADC副总裁Daniel Lakier表示：“集成的迁移工具增加了云端ADC的价值。Alteon NG VA for Microsoft Azure完善了企业应用生命周期，使得企业可以按需增加和减少应用基础架构容量。按使用付费架构可以帮助企业优化初始投资和持续运营成本。”

此外，Alteon NG VA for Azure还可以监控应用性能和用户体验，完全控制云部署提供的应用交付服务水平保障(SLA)。嵌入式Web应用防火墙(WAF)和最先进的应用加速可以确保应用在Azure中仍然可以快速安全。

Microsoft商用通信总监Andrea Carl表示：“我们很高兴将Radware的Alteon NG虚拟装置应用在Microsoft Azure Marketplace中，帮助客户改善业务应用的性能。ADC在数据中心和云中的轻松转换使得企业可以比以往任何时候都更轻易地获得能满足其业务需求的解决方案。”

Radware的解决方案通过将所有ADC形式的功能平衡与自动化工具相结合，在私有数据中心和不同的云环境中保持灵活性。通过自动化功能，企业可以获得即时的跨环境ADC服务可移植性，并将所有的ADC生命周期管理工作简化到点击一次按钮。

利用Azure Marketplace中的简单激活过程，用户可以以自带许可证(BYOL)的模式获得Alteon NG VA for Azure。