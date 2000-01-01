全场景无线实力派2.0：用创新挑战不可能 

在中国企业级WLAN领域，锐捷有着“全场景实力派”的美誉，而实力绽放的过程，靠的就是在无线应用场景中，挑战一个个看似“不可能完成的任务”。

怎样才能证明“实力”？也许，挑战那些在别人看起来“不可能完成的任务”，就是一个最好的方式。

在中国企业级WLAN领域，锐捷有着“全场景实力派”的美誉，而实力绽放的过程，靠的就是在无线应用场景中，挑战一个个看似“不可能完成的任务”。

从率先发明“无线智分”解决宿舍网顽疾，到国内高密度大型会议和赛事的首选服务商，从运营商集采招标问鼎，到中国企业级WLAN市场的领军者，并在交通、金融、教育等诸多行业份额排名第一。基于锐捷式创新的无线团队，正在用不断扩大的“场景拼图”，为我们带来“全场景无线实力派2.0”。

从0到1：惟创新者进

时光回溯到2000年，业界普遍认为中国的WLAN市场启始于此。经过2～3年的预热导入期后，以运营商为主导的WLAN市场开始发力。作为第一批抢滩者，锐捷在同一年涉足WLAN市场。但在仅仅数千万规模的市场中（2002年中国WLAN设备市场整体规模只有1.41亿元），与Cisco、Nokia、Avaya这些国外巨头竞争的中国本土厂商几乎可以忽略。这时的锐捷无线，名不见经传。

2015年，无处不在的手机、平板等移动设备标志着网络世界正在快速无线化。这时的锐捷无线在企业级市场早已声名显赫。金融理财、商城购物、全家旅游、伏案办公、求医问诊、驾乘行驶、课堂习作、挥汗赛场，物流仓储……锐捷凭借一张张无线场景拼图，跃居中国企业级WLAN市场占有率排名第一的位置。

十五年，是什么成就了这个奇迹，是什么让锐捷无线赢得了“实力派”的口碑？答案正是当年那些看似“不可能完成的任务”。

在2011年之前，宿舍、医院、酒店环境常常存在无线信号的“死角”，因为多重墙壁、多台AP信号干扰、接入用户数量限制等等一系列问题，传统WLAN产品和集成商早已望而却步。而抓住“场景化”创新的锐捷，在这一年发明了“无线智分”，一举解决了当时"放装"和"室分"部署均不能胜任的接入难题。 无线信号无法穿透多重墙壁、多台AP信号相互干扰、实际接入用户数量不足、用户体验差等一系列囧境不再出现。“智分”一词也从此被业内作为技术“通用语”，“全场景无线实力派”1.0的大幕从此拉开。

同样的，在相对狭小的会场空间，让上万人同时接入无线网络，并且做到上网互动等体验“不断、不卡、不慢”，这对所有的厂商来说都是一场“终极考验”。锐捷无线在“杭州•云栖大会”、“腾讯全球合作伙伴大会”、“GITC全球互联网技术大会”、“苏宁之夏”等一系列万人大会的高密度场景中屡次挑战成功，再次印证了自身的实力，而“智分+”、"零漫游"、"WIS"、“快速漫游切换”等技术也在一次次挑战中应运而生，茁壮成长，并最终成为创新技术领域的明星。

从1到2：惟创新者强

挑战“不可能完成的任务”，不断锤炼实力，也让锐捷无线因此成为市场中的强者，迎来收获。在呈上2016年的辉煌成绩单之后，2017年的“全场景无线实力派2.0”正在更多的场景中展示自身强者的不凡实力。

3月25日，贺龙体育中心，世界杯预选赛“中韩之战”国足取胜，实力派2.0在场馆场景中率先发力。锐捷800多台RG-AP520（HD）设备完美覆盖了场内5.5万人看台，高密度场馆“微蜂窝”解决方案的惊艳亮相，让广大球迷在贺龙体育中心真正做到飞速上网、万众互动，极大地提升了观赛体验。

此外，高安全好体验超灵活的办公解决方案，具备移动管理和集中运维的酒店无线解决方案，以及“魔盒”、“魔镜”等无线管理产品也已陆续问世。

真正的强者永远不会自满，锐捷的“全场景无线实力派2.0”也将目光投向了更为广阔的市场。

在过去的三十年，通讯技术不断演进，使得人与人之间的关系更加紧密。而随着智能设备越来越丰富，人们对于网络的需求，已经不再满足几十亿个体之间的互联，万物互联将引领一场全新的技术革命。而这也是锐捷无线所期望的更广阔的“竞技场”。

从2到N：惟创新者胜

万物互联的新时代，锐捷始终坚持从每个细分行业的场景应用出发。

在医疗行业，锐捷推出了医疗物联网解决方案，通过室内物联网基站和物联平台等，接入和处理各类医疗业务，支持医院人员/资产定位、婴儿安全系统、全闭环输液管理系统等丰富的业务应用，全面提升医疗服务质量。

在更广袤辽阔的城市空间，锐捷推出了LoRa广域物联网通讯解决方案，重点应用于智慧城市、智能抄表、制造业和电力能源的数据采集控制等场景。具备超大覆盖半径，同时解决了复杂环境或野外环境的建网难题，大幅减少无线通讯网络建设成本。

在更精准的细分场景里，锐捷同样推出了多套各具特色的物联网解决方案，例如针对城市中车位难寻、停车不规范引起交通拥堵问题，推出智能道路停车解决方案；例如教育行业的普教物联网解决方案，将科技创新全方位融入到孩子们的学习、运动、健康和安全中，让老师和家长都能更省心、更放心。

在任何物品都会被信号连接的时代，锐捷全场景无线实力派正不断通过场景创新，挑战着更多实际应用中“不可能完成的任务”，掀起一场追求极致体验的无线革命。