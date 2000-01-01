坚定不移打造公有云 谈谈华为的竞争、优势与挑战

在今日的华为全球分析师大会上，华为轮值CEO徐直军高调发出“坚定不移打造公有云平台”的声音，此前，徐直军表示要为Cloud BU新增2000人的团队。毫无疑问，这意味着华为要正儿八经地开拓公有云市场，这个市场中迎来一位大玩家。

笔者近日发现被媒体玩笑地称为“段子总”的华为IT产品线总裁郑叶来的名片还印着另一个title——华为Cloud BU总裁，同时负责IT产品线和Cloud BU，“Double总裁”在华为的历史上还是少见的。



1个月前，华为轮值CEO徐直军在华为生态伙伴大会上宣布成立Cloud BU，出乎很多人的意料。众所周知，华为从运营商业务到进入企业业务7年来聚焦的都是ICT基础设施，如今高调进入公有云市场恐怕让很多人吃了一惊。

虽然在2015年年中华为就发布企业云战略，当时并向中国区提供公有云服务，但当时宣传的声音不多。至于今天，华为为什么要高调进入公有云市场？因为华为看到智能社会加速到来，云成为行业数字化转型的必然选择。未来企业将以云的方式面向客户，云服务成为基本商业模式。在此趋势下，华为大力发展公有云也是情理之中。



所以，在今日的华为全球分析师大会上，华为轮值CEO徐直军高调发出“坚定不移打造公有云平台”的声音，此前，徐直军表示要为Cloud BU新增2000人的团队。毫无疑问，这意味着华为要正儿八经地开拓公有云市场，这个市场中迎来一位大玩家。



谈谈竞争



你也许有疑问，在别人已经耕耘超过5年的市场，华为是否还可以迎头赶上？况且这个领域已经处于竞争激烈的环境中。



郑叶来的答案是：过去近30年华为进入的哪个市场不是竞争激烈，运营商市场、服务器、存储、虚拟化……众多的领域华为进入时都布局着众多的玩家，但结果华为最终都以Top级或领导者的身份出现在竞争激烈的市场中。



“世界是变化的”，郑叶来对于华为公有云的信心十足。的确，凭借着华为的品牌效应和影响力，这无形中将给华为带来巨大的无形资产。况且，以华为的“性格”，一旦决心做一件事，真有那股子钻研劲儿。



谈谈优势



华为本身就是云的最大用户，6年前华为把研发搬到云上，华为依托全球数据中心，建设了10万桌面云和110万个虚拟机，实现了代码上云和作业上云，使各研发作业环节时间缩短50%，研发作业效率提升约1倍。郑叶来指出，如今华为18万员工已经工作在云上。



华为Vmall在每款手机上线后都支持超过百万级的抢购，华为EMUI Push超过7800万人在线，它们都运行在华为云上。所以，华为以用户的视角已经检验和验证了华为云的能力，并积累了丰富经验。



宝沃汽车是一家跑在华为公有云上的客户，其集团副总裁龚峻在华为分析师大会上说到，其复杂的车联网应用原计划6个月迁移上华为公有云，然而结果是60天时间实现上线，这大大超出了他的预期。现在跑在华为公有云上的4万车联网用户，被其智能互联产品吸引。



对于优势，郑叶来还用了一个词形容，“Global+Local”。华为有一个Cloud Family，包括全球领先的电信运营商，例如德国电信T-Systems、Telefonica、中国电信等运用华为云技术构建了云平台，通过共享统一的技术和生态，它们也是华为全球公有云服务能力的一部分，对于今天的华为来说全球化已经是一项基本能力。Local则是指华为将提供完善的本地化服务，包括遍布全球的技术支持中心，目前的华为5个Openlab将增加到2019年底20个，它们将加快本地客户和合作伙伴的业务创新和上云。



华为云服务于全球的客户，提供线上的公有云和线下的私有云，此外在线下服务方面，华为还将提供云迁移咨询和服务支持。国内，华为分别在大连、青岛发布了软件开发云，它们也将简化和加速应用上云的步伐。



郑叶来强调，华为全球超过12000家合作伙伴，华为也将利用生态优势发挥在云生态系统中的价值。



谈谈挑战



值得一说的是，华为公有云基于OpenStack开发，这有利也有挑战，利在于它基于开放平台架构，能够实现企业业务的平滑迁移和共享，并让应用开发更简单。挑战在于OpenStack进行公有云的大规模系统应用没有历史参考经验，这也就不难解释为什么华为进入OpenStack白金会员并不断对OpenStack进行投入的重要原因了。



另外就是市场挑战，郑叶来表示进入公有云后，华为将提供PS+SP的组合，也就是以往的Product Solution和未来的Service Provider。对于大中型企业来说，如何确保云环境下的安全；如何保护现有资产，兼容传统应用和新应用；如何避免业务被绑定，公有云间、跨私有云和公有云的业务灵活部署和一键式迁移，都是云化转型过程中的挑战。华为将发挥一贯的技术优势，基于开放的云架构、丰富的云服务运营经验和全球化线下服务能力，打造全球领先的统一云平台，成为众多企业客户优先的可信可靠的云服务合作伙伴。



在国内主流ICT基础设施架构提供商中，华为是第一家重力投入公有云的厂商，而云服务市场机遇和挑战并存。



总之，华为进入公有云是对未来市场的预期和判断，相比较IT基础设施友商们没有大张旗鼓进入这一市场，华为敢于做吃螃蟹的第一人，这的确需要勇气和实力。