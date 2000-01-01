“五更”平台之上 新华三构建新生态体系

4月9日，在“新生态，领万象”2017新华三合作伙伴峰会上，新华三向与会的2000多家合作伙伴发布了全新生态合作理念与战略目标。

4月9日，在“新生态，领万象”2017新华三合作伙伴峰会上，新华三向与会的2000多家合作伙伴发布了全新生态合作理念与战略目标。未来，新华三将发挥自身和合作伙伴的技术与业务互补优势，共同为客户提供适应场景化需求、应用驱动的新IT生态解决方案，共赢新经济带来的巨大机遇。

划出生态绿地 共享新IT生态

基于对新经济形势下生态圈合作趋势的预判，新华三集团总裁兼首席执行官于英涛明确提出：新华三将坚持“准直销+伙伴优先”的生态合作原则，构建拥有最完整新IT生态解决方案的“自主创新+OEM+转售”生态体系。这两道一目了然的加法算式非常直接的传递了一个信息：新华三，将加大开放合作力度与广度，积极主导构建独具优势的新IT生态体系，并充分共享，让生态得以不断繁衍。

为此，新华三发布了一系列针对合作伙伴的行动纲领与目标。新华三集团高级副总裁、中国区总裁王景颇在演讲中表示，新华三的生态建设会注重合作领域边界的清晰性，针对不同市场有针对性开展合作，维护合作伙伴利益。同时，制定明确、公正的合作规则，保障市场秩序，创造良好的生态合作环境。新华三也会提供充分到位的组织保证和资源支撑，与生态联盟伙伴一起把握机遇，突破挑战，实现共赢。

在峰会上，新华三对外公布了生态圈建设的近期目标。2017年，新华三将建立完备的生态圈资源池，在主要行业均发展5～10家深度融合的方案合作伙伴，在云计算、安全、大数据领域与业界最有实力的专业化合作伙伴形成战略合作，并为最新发布的‘云筑百城’PPP计划投入100亿资金。新华三将秉承“做大市场、共享生态、共同成长”的生态合作理念，在三年内将生态合作销售比重逐步提升到30%，打造出一个生机勃勃的新IT生态。

投入巨额资源 追求共同成长

2017年，新华三将重点通过“智盟计划2.0”和“飞跃2.0”计划分别与ISV、区域合作伙伴实现共同发展。前者旨在通过新华三营销平台将ISV 行业应用及自有产品方案与新IT基础架构进行有机融合，共享为大客户和行业客户的服务成果；后者旨在通过新华三提供的机会点传播、SMB场景化方案、开放营销平台、方便快捷的绿色通道等手段，为区域合作伙伴提供坚强后盾，帮助其能力提升与公司成长，实现对全国区域市场的无缝对接和覆盖。

与此同时，新华三还将建立生态资源中心、生态实验室、新华三大学合作伙伴学院、测试中心等机构，为合作伙伴赋能，推动合作从产品级、解决方案级跃升到生态级。

新华三集团副总裁、渠道拓展与管理部总经理杨健表示，新IT时代场景化应用将成为用户关注重点，新IT生态联盟将积极推动合作伙伴向场景化营销模式转变，真正走向新生态转型之路。

新生态探路者 领航新IT时代

“新生态，领万象” 2017新华三合作伙伴峰会的收尾环节，新华三为与会的2000余位伙伴献上一场别开生面的圆桌论坛。

圆桌论坛主题为“新生态探路者”，由ITValue发起理事、钛媒体联合创始人刘湘明主持，邀请思创医惠科技股份有限公司董事长兼总经理章笠中、东软集团股份有限公司先行产品研发事业部总经理赵立军、陕西西部资信股份有限公司董事副总经理曹银强、Mesosphere亚太区总经理陈冉、新华三集团副总裁&产品行销部总经理李立，共5位新生态体系探路者就生态多样性等话题进行了观点分享与交流。

新华三集团副总裁、产品行销部总经理李立在发言中说道，“新华三的使命就是把大互联、大数据、大安全、云计算做得更强壮，把平台做得更智能，与合作伙伴紧密合作，共同为客户提供场景化的满足客户业务需求的解决方案，从而提现生态价值。”

目前，新华三渠道合作伙伴已经超过10000家，核心合作伙伴超过1000家，行业触角遍及百行百业，在政府、教育、医疗、互联网等领域有着绝对优势的市场占有率。在技术产品和行业解决方案方面有着深厚积累的新华三有能力、有决心引领新IT生态圈的构建，与合作伙伴成为呼吸与共的命运共同体，既能让生态联盟所有伙伴成员共享成长硕果，也能让客户便捷的获取新IT全生态整合交付解决方案。