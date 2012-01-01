HAS 2017：华为推动行业数字化转型的六条法则

今日，华为在深圳举办第14届全球分析师大会（HAS 2017），华为公司战略Marketing总裁徐文伟则解读了华为如何推动行业数字化转型，迈向新增长之路。

ZD至顶网网络频道 04月11日 综合消息： 今日，华为在深圳举办第14届全球分析师大会（HAS 2017），华为轮值CEO徐直军强调华为要抓住人类迈向智能社会的机会，如果说迈向智能社会是未来，那么当下在发生什么？无疑是数字化转型的浪潮。华为公司战略Marketing总裁徐文伟则解读了华为如何推动行业数字化转型，迈向新增长之路。

华为常务董事、公司战略Marketing总裁徐文伟

一、公有云服务行业数字化转型

徐文伟指出，华为首先自己要实现关键业务流程的数字化，才能更好地帮助各行业的数字化转型。云服务成为运营商和各行各业数字化转型的基础，华为顺应这个潮流成立了Cloud BU。华为将强力投资打造开放的公有云平台；携手合作伙伴构建云生态。通过帮助运营商网络与业务的云化，与运营商一起，以云服务的方式，服务于广大的行业客户，服务于行业的数字化转型。

二、打造数字化华为，率先探索和践行数字化之道

华为自身也将通过数字化，提升效率和创新力。华为计划用3~5年时间，打造数字化华为，积极探索和践行数字化之道。对外，通过交易和接触过程的数字化，实现客户、消费者、合作伙伴、供应商、员工5类用户的ROADS体验，实现快速、敏捷、方便，提升满意度；对内，研发、供应、交付等业务领域的数字化、服务化，打通跨领域的信息断点，实现行业领先的运营效率。

以“华为研发云”为例，华为依托全球数据中心，建设了10万桌面云和110万个虚拟机，实现了代码上云和作业上云，使各研发作业环节时间缩短50%，研发作业效率提升约1倍。

三、帮助运营商数字化转型，开辟新市场，实现新增长

华为帮助运营商实现网络、运营、业务的全面云化。在数字化的基础上，发挥运营商的管道优势，开辟新市场，实现新增长：

一方面，帮助运营商发展视频业务，抓住万亿美元的视频市场；同时，以云服务的方式使能垂直行业数字化，向企业和政府客户提供计算、存储、网络、企业通信、企业联接和IoT等服务，参与未来十年内15万亿美元的行业数字化市场。

以德国电信为例，以云，视频、IoT等发展新业务。面向消费者，德国电信推出了NGTV；面向企业客户，德国电信推出了OTC（开放电信云），成为奔驰、大众、博世等著名公司的云服务提供商。

四、加强EM市场投入，帮助运营商提高RoI，加速红利释放

华为看到，EM（Emerging Market）市场仍然存在巨大的人口红利，通信的基本需求还远远没有被满足：EM市场总共约有47亿人口，30亿人没有接入互联网，8亿的家庭没有接入宽带；

当前制约EM市场发展的主要障碍就是ROI过低。CAPEX和OPEX居高不下。

华为成立了针对EM市场的商业解决方案部门。比如通过FTTx联盟、站点联盟等解决资源成本高的问题。

通过免传输简易站、Mini OLT等技术创新降低网络建设成本。通过WTTX等解决方案，快速提供家庭宽带。通过发展视频等业务，提高ARPU值。

华为包括把全球优秀的实践和经验，与运营商分享，帮助运营商提升能力，提高业务发放速度，降低运维成本等。在部分场景下，投资回报ROI周期从9年缩短到4年左右。

华为预计到2025年，EM将新增20亿人的移动互联网连接，新增5亿家庭宽带用户。

五、坚持“平台+生态”战略，助力企业客户数字化转型

面向企业客户，华为的定位是：成为行业数字化转型的使能者和最佳合作伙伴，助力客户数字化转型，实现商业成功。

华为坚持“平台+生态”战略，打造一个云、管、端协同的平台；携手行业伙伴，构建一个开放、合作、共赢的良好生态。

为推进“平台”和“生态”战略落地，华为计划未来三年投资2亿美元新建15个OpenLab，全球OpenLab数量达到20个。

徐文伟分享一个IoT的案例：迅达电梯是世界第二大电梯公司，有上百万部电梯在全球运行。华为和迅达合作的梯联网项目，把电梯运行的参数实时地传送到监控中心，通过大数据分析，实现预防性维护，提升电梯运营安全，并大幅节约维护成本。

六、依托垂直行业产业联盟，构建行业数字化转型新生态

依托垂直行业联盟，构建行业数字化转型新生态。华为将持续加大在产业联盟、商业联盟、开源社区、开发者平台等领域的建设和投资，与生态圈共赢。

作为工业互联网联盟IIC（Industrial Internet Consortium）Steering Committee（指导委员会）成员，华为推动IIC作为全球统一的产业平台，推动与产业伙伴建立testbed，基于先进的ICT技术（如LTE-U，边缘计算，切片，PLC-IOT等），推动行业形成开放架构和标准，并实现跨行业的协同，与产业联盟伙伴合作、共赢。



