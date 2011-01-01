华为与ORACLE签署电力物联网生态伙伴MOU

近日，华为与ORACLE正式签署了电力物联网生态伙伴MOU，将继续围绕华为AMI解决方案与Oracle公共事业MDM、SGG和其它相关产品进行联合方案开发，营销和市场拓展工作。

ZD至顶网网络频道 02月10日 综合消息：近日，华为与ORACLE正式签署了电力物联网生态伙伴MOU，将继续围绕华为AMI解决方案与Oracle公共事业MDM、SGG和其它相关产品进行联合方案开发，营销和市场拓展工作。

根据该MOU，双方将基于客户需求持续合作，充分利用华为在信息通信产品和解决方案方面的领先技术，借助Oracle在全球公共事业水、电、气等行业解决方案产品的研发、实施、咨询和服务外包能力，协同各自优势资源为客户提供端到端AMI解决方案，帮助电力公司改善客户体验并提升供电品质，实现节能减排，提高企业运营效率，降低运营成本。

随着社会经济的发展，电力抄表技术的发展经历了三个阶段。第一阶段是人工抄表MMR（Manual Meter Reading）。第二阶段是单向、定期自动抄表AMR（Automatic Meter Reading）。第三阶段是今天的AMI（Advanced Metering Infrastructure）双向通信自动抄表。AMI解决方案是华为向电力客户提供的行业解决方案，用来测量、收集、储存、分析和运用用户用电信息的完整系统，解决电力公司获取用户用电数据、防止用户窃电、分析用户用电行为等方面的挑战及问题。AMI解决方案为用户提供了可靠、高质量的供电服务，让电力企业能够实现对能源的合理控制，监督和调节能源需求，提高能源利用率。

此前Oracle与华为就华为AMI解决方案前端系统（HES）与Oracle MDM和SGG成功完成互联互通测试。华为全联接电网AMI解决方案与Oracle MDM系统，都遵循标准的IT技术，采用开放的架构，实现互联互通、Oracle MDM通过华为HES北向接口实现电表远程拉合闸、数据和事件获取等基础功能，从而实现了AMI解决方案智能抄表、远程控制、窃电分析和供电质量分析等场景，双方基于成功的互通测试和技术研讨，确立生态合作伙伴关系，助力全球智能电网建设。

华为能源解决方案总经理丛培金表示：“华为非常高兴与Oracle在电力物联网领域建立良好的合作关系，为华为电力物联网创造了更繁荣的生态系统。后期双方将在解决方案构建、市场项目拓展以及联合营销领域加大战略投入，将双方的合作做实做深，走向商业成功。”

Oracle大中华区销售总监Stuart Shaw表示：“Oracle 期待与华为强强联合，在市场、技术、销售和服务领域进一步深入合作，基于Oracle在全球电力及公用事业领域丰富的行业和客户经验及专业化解决方案，与华为共同走向市场，实现共赢。”