新ICT推动工业数字化转型 华为将亮相2017汉诺威工业博览会

今日，华为在德国汉诺威参加了2017汉诺威工业博览会预热媒体会（HANNOVER MESSE 2017 Preview）。在今年4月的2017汉诺威工业博览会上，华为将围绕工业数字化，展示基于IoT、云计算、大数据等新ICT技术热点的产品和解决方案及成功实践。

ZD至顶网网络频道 02月10日 综合消息：今日，华为在德国汉诺威参加了2017汉诺威工业博览会预热媒体会（HANNOVER MESSE 2017 Preview）。在今年4月的2017汉诺威工业博览会上，华为将围绕工业数字化，展示基于IoT、云计算、大数据等新ICT技术热点的产品和解决方案及成功实践。同时，华为还将举办主题圆桌论坛，分享和探讨如何促进工业数字化转型。

汉诺威工业博览会始创于1947年8月，是当今规模最大的国际工业盛会，“工业4.0”一词最早就是在2011年汉诺威工业博览会上出现的。全球顶级ICT科技展国际消费电子信息及通信博览会(CeBIT )也发源于汉诺威工业展。

华为西欧企业业务MKT与解决方案销售部部长范瑞琦在预热会上表示：“华为与SAP、德国电信、霍尼韦尔等业内领先合作伙伴联合开发的解决方案，正被越来越多的世界500强企业采用。汉诺威工业博览会是目前全球唯一展示从产品开发到最终精加工完整产业价值链的技术盛会，今年华为将首次集中展示覆盖设计、决策、生产、物流、服务、维护等产业环节的创新ICT解决方案及成功实践，与客户和合作伙伴共同探讨工业数字化转型。”

经历了机械化和电气化革命之后，制造业正朝着工业互联网的方向迈进。全互联的智能工业将对传统制造业进行重新定义，人、应用系统、智能机器正在以前所未有的速度联接并构成一个新的网络化制造时代。2017汉诺威工业博览会的主题是“产业集成-创造价值”，华为将参加其中的数字工厂主题展区。华为凭借移动物联网、云计算、大数据等新ICT技术，打造出更高效、更精细的产品和解决方案，适用于制造、能源、物流等领域的企业。

2016年，华为与国际领先的机器人技术供应商库卡（KUKA）开展联盟合作，将共同为欧洲和中国的工业市场开发智能制造解决方案；华为还与ABB签订合作备忘录，双方共同研发将基于4G LTE的华为产品和技术应用到ABB的机器人和工业自动化解决方案中，实现机器人的远程无线监控管理、配置、运维、大数据应用和可视化智能生产。此外，在欧洲市场，华为高性能计算（简称HPC）解决方案已经为多家全球顶级的汽车制造商和一流的科研院所成功部署多个大型高性能计算集群。

2017汉诺威工业博览会上，华为除了将展示最新的工业领域ICT产品和解决方案及成功实践之外，还将携手客户、合作伙伴共同参加产品发布、签约、演讲等活动。

2017汉诺威工业博览会将于4月24-28日在德国汉诺威展览中心举行，华为展台位于7号馆A26，欢迎莅临。