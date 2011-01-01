有源天线，信号无可比拟 飞鱼星VW1900惊艳上市

VW1900配备6根独立的2.4GHzGHz高增益一体式有源大天线，其中2.4G、 5G频段各三根，交叉分配科学布局避免信道干扰，确保了无线的信号强度及稳定性。

ZD至顶网网络频道 02月09日 综合消息：如果要问在过去这10年间，对普通老百姓日常生活影响最大的社会变化是什么，答案除了房市疯狂以外，一定还有无线网络的迅猛崛起。Wi-Fi在10年前，对大部分普通人来说还是个颇为神秘的词汇，能使用Wi-Fi的，不是科技精英便是时尚人士——前者为了科技研究在实验室和办公楼里使用；后者为凸显自己处于时尚前沿，在星巴克里一边喝咖啡，一边敲着笔记本电脑，浏览各种网页。没错，10年前，Wi-Fi还是个时尚词汇！

弹指一挥间，十年不经意就过去，曾经作为时尚词汇出现的Wi-Fi，已经遍布大街小巷，不论你是住五星级宾馆，还是在街头吃牛肉拉面，不可避免都会看到同一个提示：本店提供免费Wi-Fi。当菜市场卖菜大妈都可以接受支付宝收菜钱的时候，你会不由自主惊叹：全民Wi-Fi的时代已悄然到来！

Wi-Fi的壮大诚然是因为家庭和个人用户的普及而造就的，但这显然不是Wi-Fi无线网络技术开发者的初衷。作为一种采用无线信号为传输介质的局域网络，无线网络的特点在办公环境中会得到更加充分的发挥。首先，Wi-Fi网络最大的优点就是淘汰了传统有线网络中复杂的布线，并且无需对环境布置进行严格安排；其次，无线网络灵活的移动特性也在办公环境中得到了很好的应用，比如会议过程中可以随时利用网络查询资料，而无需到处寻找网

线插头；第三，Wi-Fi本身的局域网特性支持更多的电脑和设备互联互通，这一特点正适合办公网络所需。

正因为无线网络的便捷性、移动性、可连接性，其已逐渐成为办公网络的主流。很多企业在新购置电脑设备时，都纷纷选择可以直接无线接入的笔记本电脑而不是过去常见的台式机。而在选择路由器时，往往最看重的是路由器本身的无线性能。

即将上市的1900M双频无线路由器VW1900是飞鱼星研发团队专为中小企业无线办公精心打造的企业级无线路由器，酷炫的黑色机壳配备6根高增益有源大天线，内置飞鱼星全新软件系统和全新风格的用户界面，集成无线管控功能，独树一帜的霸气外观结合企业级的强劲性能，为中小企业由外至内打造全新无线办公体验。

有源大天线，智能天馈系统，信号无可比拟！

VW1900配备6根独立的2.4GHzGHz高增益一体式有源大天线，其中2.4G、 5G频段各三根，交叉分配科学布局避免信道干扰，确保了无线的信号强度及稳定性。6根有源天线采用独立供电设计，信号增益真圆度高，传播衰减少，覆盖更远，穿墙更好，有效解决传统方案5GHz频段信号覆盖范围小，穿墙效果差等问题，实现更大范围的5GHz频段信号覆盖。

1900M双频11AC，带机更多，速度更快

VW1900基于802.11AC无线协议，支持2.4GHz、5GHz两个频段同时工作。其中5GHz拥有更充裕的频宽资源以及更少的无线干扰，且工作在采用新调制技术的11AC协议下，因此速率大幅度提升，实现约1300Mbps的无线速率；2.4G频段工作在11N协议下，采用3*3MIMO技术，辅以QAM256的高密度调制技术，无线速率可达600Mbps，双频同时传输可达1900Mbps。配合全千兆以太网接口，充分发挥千兆无线的优势。

再辅以飞鱼星AirQoS无线流控技术，相对其他普通企业无线路由器能够承载更多用户接入，无线带机量倍增，上网体验更好。实测表明VW1900能支持100个无线终端同时在线顺畅连接互联网；和普通企业无线路由器相比，在无线客户端数量相同时，VW1900能够为每个客户端提供更高的无线带宽，避免数据拥塞，减小网络延时。

内置AC，无线覆盖按需扩展

办公室空间结构形态各异，单台路由器有时会遇到覆盖盲点的问题；此外，不断发展的企业，也时常会需要对网络进行扩展。这两个常见的原因都需要路由器能够方便的扩展无线网络覆盖范围。VW1900有两个可完美解决以上问题的模式：万能中继功能（AP+Client模式）以及AC+AP模式。前者只需再增加一台同样的路由器，开启万能中继模式，瞬间可将覆盖范围扩大两倍。而内置无线控制器功能则可配合多达20个飞鱼星AP产品扩展无线，AP即插即用，按需扩展，无需配置，轻松实现更大范围的信号覆盖、承载更多无线终端的接入，满足中小企业的快速发展需求。

高等级硬件配置，性能大幅提升

VW1900采用Broadcom 双核800MHz处理器和4Gbit DDRIII大内存，在同档产品里属顶级硬件配置，性能强劲，即便在用户接入数量多，应用繁忙的情况下，系统也能流畅运行。

全精钢金属外壳设计，不仅坚固耐用，颜值也相当高，霸气威猛，表里如一，与其强劲的性能完美匹配。VW1900还配备了专业散热系统设计，即使在环境恶劣的机房使用，也能保持良好的散热循环，从而保证设备稳定运行，保障网络通畅不掉线。

营销认证，微信吸粉，广告推送

VW1900支持标准的微信连WiFi功能，扫码一键认证上网，同时集微信认证、页面广告推送、免认证等多种灵活的营销认证方式于一身，可通过认证页面推送定制信息，帮助商家轻松实现品牌形象展示、促销活动推广、广告宣传等。通过微信认证，可以为商家快速增加微信公众号粉丝，并根据微信公众平台提供的专业数据分析，有效把控粉丝行为偏好，科学有效地通过微信公众号开展后续的精准营销活动。此外VW1900还支持与云上的Portal服务器进行对接，实现更多营销特性。

上网行为管理，净化办公网络

飞鱼星10年来在中小企业上网行为管理路由器的丰富经验在VW1900上得到了充分的体现。除了可根据IP地址、时间段为不同部门的员工制定不同权限级别的管理策略以外，VW1900还特别针对当前无处不在的智能移动设备如智能手机、平板电脑等移动互联设备进行管控。支持一键限制Android以及IOS的设备接入无线网络，还可进行APP精细管控，一键过滤在线影音APP、社交通讯APP过滤、游戏APP等。并可根据需要设置不受限制的设备，满足移动互联时代的企业办公需求。而一键封锁随身WiFi的功能，可实现对WiFi共享工具的全面封锁，有效防止办公网络被随意共享，保障企业无线安全及带宽资源的合理使用。

VPN，高安全性加密隧道

VW1900支持标准PPTP VPN客户端和服务器端，还支持IPSec Lan-to-Lan、IPSec road warrior等多种VPN连接方式，提供高安全的加密隧道方案。通过简单配置即可轻松搭建安全的VPN连接；满足跨地域企业对于数据传输的便捷性、安全性以及成本要求。还能与时下主流的VPN设备进行互连，具备良好的兼容性、极高的安全性，可满足总部与分支机构、出差员工等之间的安全通信要求。

多WAN灵活配置，USB3.0接口

VW1900采用弹性4WAN设计，最多可同时接入4条外线（ADSL、光纤、LAN等），捆绑线路提升带宽，节省费用并降低“单线故障”风险。特有的多线负载均衡技术，可根据线路带宽比例和带宽占用率自动分配数据流，提高多线带宽利用率，让用户真正体验多线优势。每条外线路可独立设置3322DynDNS花生壳等动态域名，即使没有固定公网IP也能轻松提供全天候网站服务。

配备的2个高速USB接口可外接U盘或移动硬盘，轻松建立内部存储服务器，还支持外接移动电信联通标准3GG上网卡，实现共享高速4G线路，随时随地满足多人共享上网的需求，尤其适合户外施工、偏远地区的工作环境使用。

（注：USB相关功能将在第二版固件开放）

除上述企业/商业所需的主要功能外，VW1900还提供一站式配置，轻点鼠标即可完成路由器繁杂的配置过程。

此外，还支持用户使用微信管理路由器的超强管理功能，即便千里之外，都可通过微信客户端查看用户、监控流量、设置路由器、升级固件等。新固件第一时间通过微信推送至手机，通过微信即可升级，丰富功能及时尝鲜，让你的网络随时随地尽在掌控。