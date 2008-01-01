创业维艰，但我未曾放弃——一位90后创业者的自白

我来自南方的一座小县城，父母都是中学教师。从小，我便在父母的威严下生活。与许多父母一样，他们总是希望我能去完成他们年轻时没有实现的梦想，“严苛”便成了我生活和学习的主旋律...

我来自南方的一座小县城，父母都是中学教师。从小，我便在父母的威严下生活。与许多父母一样，他们总是希望我能去完成他们年轻时没有实现的梦想，“严苛”便成了我生活和学习的主旋律。

记忆中，当窗外传来伙伴们欢快的嬉闹声时，我只能坐在书桌前一笔一划地写好“读书破万卷”，一字一句地背下“How are you？”，一册一本地做那永远做不完的数学题。父母的严苛让小小的我喘不过气，即使我明白他们的用心良苦。那时候，我的梦想就是离开这个压抑着我的地方，远走高飞，自由自在地活着，看自己喜欢看的书，做自己喜欢做的事，想笑就大声地笑，想疯便放肆地疯。

心中强烈的愿望让我熬过无数个埋头苦读，挑灯夜战的日子。如愿以偿，我高考发挥得不错，超过一本线五十多分。无数次幻想这一天的到来，我觉得梦想就在眼前了。北京，这座承载了我儿时太多向往的城市，成了我笃定的选择。未听父母的挽留，背起行囊，远赴北上，我终于离开了困顿着我的笼。

让我没想到的是，梦实现了，也破碎了。

或许是真的“自由”了，大学的生活让我不知所措。原本最擅长“学习”的我，现在却不得不学习着如何面对忽然丰富起来的生活。这一学，便是整整四年。

浑浑噩噩中，我，迎来了毕业。看着身边的同学们要么考上了心仪的学校去读研，要么找到了中意的单位去工作，而我，看着成绩单上那一连串刺眼的重修，心里慌了。偶尔收到一个面试通知，会令我兴奋上好几天。

父母一如既往地想让我回到家乡，他们托人在县城一家普普通通的单位给我找了一份文职工作。如你所料，我拒绝了，那一刻，我不是不能感受到母亲深深的伤心，但我还是不能回去。

就这样，我终日游荡。直到有天走在学校的路上，我听见几个女孩兴奋地说着一种零食，很好吃的样子，仔细听来，这种零食正是我老家的特产。以前放假的时候，我也曾带来学校，平日在北京买不到，味道又好，同学们都抢着吃。

灵光乍闪，一个声音在我脑中回响，为什么不把家乡的特产带到北京来卖呢？迫不及待，我立刻联系了老家的同学，让他帮忙快递了两千块钱的货过来，我也没闲下，锁定了学校门口的一家超市，准备谈下来做销售试点。

老天给了我意想不到的顺利，超市的老板是同校毕业多年的学长，看我规划清晰，有条有理，二话没说就同意帮忙代售。没想到，两千块钱的货不到一个星期就卖光了，我也挣到了近一千块钱。手中攥着这人生中挣到的第一笔钱，我躲在被子里哭了。

放在超市代售的货越来越多，品类也不只一种了，就这样过了小半年，我也挣到了几万块钱。心里想着，再攒几个月，年底的时候付个首付，开一辆奔驰回家过春节，就能把积在心中二十多年的气给出了。

国庆后的一天，学长找到我，商量合伙开一家专门卖零食的铺子，考虑到这种铺子在大学里会很受欢迎，我决定做。学长和我共出15万元，在学校里面找了一个铺位，装修、招人、进货，不到一半个月，零食铺子就开业了。开业那天我们做了活动，参加的人还挺多，一连三天的活动，我们的流水超过2万元，毛利1万多。看生意这么好，我们又在旁边的学校开了几家。学长忙着打理他的超市，几家零食铺子都是我来管，虽然很累，但我从来没有这么开心过。

正当我憧憬着春节回家扬眉吐气时，竟然接到学校要求我停业整顿的通知，原因是我们没有营业执照，也没有食品流通许可证。我一下慌了，什么营业执照？什么许可证？我听都没听过！为了这几个铺子，我不仅搭进了我所有积蓄，还向同学借了好几万，现在不让开了，这可让我怎么办啊！我赶紧跑去找学长商量，一路上还想，要是大学里找个学会计的女朋友，现在就不用这么难堪了。

学长听完后，不急不慢地告诉我：不用着急，他的超市当年也遇到这种情况，当时他也急得要命，好在一位朋友介绍了一家叫“慧算账”的财务公司，不仅帮他把营业执照办好了，连税务局的报到、申请发票等一大堆必要的事项都一起处理好了。我赶紧让学长打电话给“慧算账”的张会计，接过张会计的电话，她温和淡定的声音让我安心许多。张会计安慰我不要着急，我按照她给的清单把各项材料准备好，我第二天她就按约定上门来取了。我将资料和代办费一并交给她。张会计温和地说：“不用担心，很快就会办好的。”同时，张会计还建议我把零食铺子注册成“有限公司”，这样不仅形象好，对公司今后的发展也有利。专业的人就是不一样，这些事情我之前都没想到。

张会计走后，看着停业的铺子，我依然有些着急，期盼着执照能快点办下来。一个星期后，张会计告诉我营业执照办好了。我都不敢相信，看来“慧算账”的服务好真是名不虚传，急我所急，还保证质量。看着黄橙橙的营业执照，我都兴奋地要跳起来了。

现在，公司的生意越来越好，做账报税这些事情，也有“慧算账”的专业会计帮我处理，我还下载了“慧算账”APP，账目税务的情况通过图表反应得清清楚楚。APP定期推送的财税资讯和提醒也非常实用。这不，今天就收到张会计的提醒，要聘请公瑾税务师事务所的专业税务师为我这公司2016年度的纳税情况做一个全面的纳税检查和所得税汇算清缴。虽然要花个几千块钱，但我觉得值，做生意就要讲究小心行得万年船，现在税法这么复杂，国家又在搞个人征信系统建设，做一个全面的纳税检查非常有必要，我不想为了省这点钱而给公司和个人未来的发展埋下什么隐患。

通过这个事情，我也发现自己太浮躁了。挣这点钱，真的就是为了跟父母堵一口气吗？经历的事情越多，我就越能理解父母的苦心。小年没到，我就早早地回到老家，虽然没有想象中的“衣锦还乡”，但能和爸妈待在一起，听他们讲我小时候的趣事，和妈妈一起做饭，和爸爸一起下棋，每天都是那么开心。

诚如所言，值得骄傲的不是你有能力去远方，而是当你看完整个世界的美好，仍然陪伴着你爱的人。而是我决定留在老家创业，我要把这份“爱与家”的美味带给更多的人。

我知道，创业的过程是有多么的苦、多么的累，但是，只要身边有爱的人，有陪伴我、帮助我的人，有值得奋斗的事，再多的苦和累，我都会勇敢面对、永不放弃！