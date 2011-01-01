聚焦安防监控 MS4024力助春节平安保障 

春节刚过，人们还沉浸在春节欢乐气氛中。这欢乐的背后是许许多多坚守岗位的公安干警，为社会的平安默默守护。而新华三的创新产品，也在努力发挥自己的价值，默默地为平安春节提供助力保障。

ZD至顶网网络频道 02月08日 综合消息：春节刚过，人们还沉浸在春节欢乐气氛中。这欢乐的背后是许许多多坚守岗位的公安干警，为社会的平安默默守护。而新华三的创新产品，也在努力发挥自己的价值，默默地为平安春节提供助力保障。

除了公安人员的辛勤付出之外，IT技术正在安防保障工作中扮演越来越重要的角色。例如能给百姓带来安全感的监控系统，就可以帮助公安部门更全面高效的掌控各种治安状况，堪称警察叔叔们的“千里眼”。

如果说摄像头是监控系统的“眼睛”，那么监控交换机就是承载整个监控系统视频数据的“脊柱”，一款性能出众、稳定、易于部署的监控网络设备，对于警察叔叔们来说将“如虎添翼”。说到这里，有一款设备十分值得关注，那就是在专业IT网站中关村在线举办的2016年度科技产品大奖评选中，荣获了“优秀产品奖”的新华三MS4024监控交换机。

许多人对这款产品不甚了解，甚至对监控交换机这一品类也比较陌生。实际上，MS系列交换机是不折不扣的以太网交换机设备，而且它是新华三为IP 监控系统自主开发的专用产品。

MS系列监控交换机具备先进的硬件处理能力、丰富的通用业务功能及监控专用特性。其中，作为目前这一“家族”中有代表性的一位，MS4024提供了两个万兆上行光口，在带宽上充分满足监控网络的高要求，尤其是在当前高清监控视频越来越普遍的情况下，MS4024可以更好地保障视频流的通畅，让安防部门能够“一目了然”地掌控现场状况，也更利于各种安保工作的顺利开展。

从传统意义上来说，视频监控系统更偏向于工程应用，网络设备的技术复杂度对于酒店、商场等中小型用户是一个潜在的挑战。考虑到这一点，MS4024专用交换机具备“无管理”的特性，操作简便，即插即用，特别适合网络策略部署简单的高性能监控网络的建设需求，这对于监控系统的系统部署和后期维护都是“福音”。

MS4024还采用了全新的节能芯片以及创新的架构设计，也使得它成为了构建绿色、环保、节能的监控网络、物联网络的理想承载平台。此外，MS4024监控交换机还具有20%的硬件冗余，万兆性能设计，并拥有9KV的端口防雷能力，拥有多重安全防御，全面保护数据安全。

正因为如此之多的优点，MS4024深受好评就不难理解了。企业、商场、酒店、学校……，在安防监控的各种场景中，MS4024都能肩负起重任。借助MS4024的有力支撑，无处不在的监控系统为我们保障了一个平安祥和的春节假期。