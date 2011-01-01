金鸡报晓：Riverbed获微软金牌云平台资格认证

Riverbed科技公司日前宣布将微软金牌云平台资格认证揽入囊中。

应用性能企业Riverbed科技公司日前宣布将微软金牌云平台资格认证揽入囊中。Riverbed获此殊荣既体现了自身的超强能力，也是在当下云优先环境中长期致力于满足不断变化的微软企业客户需求、在微软合作伙伴生态系统中独树一帜的明证。

一直以来，合作伙伴须成功通过技术考核，即成为微软认证专家，并将这些专家指派到至少一种微软能力的项目中才有资格获颁微软金牌认证。此外，合作伙伴还需提交客户推荐书，以证明成功地完成了云项目，履行了业绩承诺（收益或消费/使用）并通过了技术和/或销售评估。微软全球合作伙伴中，只有前1%的企业能够获得金牌资格认证这一殊荣。

微软金牌云平台资格认证的获得体现了Riverbed致力于践行微软云优先使命，帮助客户在数字化时代不断推动创新。Riverbed云网络和应用性能管理解决方案为客户提供满足当下云优先环境所需的业务敏捷性、网络可视性和应用性能。Riverbed与微软已经形成长期合作伙伴关系，旨在为用户提供快捷、安全的应用和数据访问。无论身处何地，都能实现对Office 365和Azure等云应用的优化和可视化。Riverbed日前还发布了Riverbed® SteelConnect™，一款“应用定义的SD-WAN解决方案”，可以有效简化网络部署，助力“云主导型”企业的发展。该方案现可针对微软Azure云网络实现一键式开通SD-WAN连接。

Riverbed微软联盟高级总监Judy Mirkin表示：“微软金牌云资格认证的获得证明了我们长期致力于帮助客户提供优越的云性能，保持技术同步。Riverbed对微软的产品和服务有深入了解，将继续携手微软为客户提供云优先环境和数字化时代企业成功所需的解决方案。”

微软公司主管全球合作伙伴事业部的副总裁Gavriella Schuster指出：“Riverbed能够获得金牌认证，是对她始终如一表现出的最高专业水平和运用微软最新技术的褒奖。Riverbed更深层次的专业技能使其在我们的合作伙伴生态系统中占据顶层位置，他们的独特专长能够帮助客户推动创新方案。”

微软金牌云平台资格认证使合作伙伴能够利用微软Azure平台上对基础设施和软件即服务（SaaS）解决方案不断增长的需求。微软合作伙伴网络帮助合作伙伴加强自身能力，使其成为最新技术市场的领导者，更好地服务于客户，更轻松地与世界上这个最活跃且多样化的网络建立联系。